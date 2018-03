Der TV Hude um Ryan Farrel (l.) und Florian Henke (r.) muss nach nur einem Jahr in der Oberliga wieder den Gang nach unten antreten. (Ingo Möllers)

Hude. Nun ist es amtlich: Der TV Hude steigt nach nur einem Jahr wieder aus der Tischtennis-Oberliga ab. Nach einem 6:9 bei Torpedo Göttingen und einem 1:9 beim SV Union Salzgitter ist der Relegationsplatz auch rechnerisch nicht mehr zu erreichen. „Das war ja auch vor diesem Wochenende eigentlich schon klar. Uns ging es darum, uns ordentlich zu verkaufen und bei diesem Koppelwochenende mit Übernachtung in Göttingen auch noch mal etwas für den Mannschaftszusammenhalt zu tun. Das hat auch funktioniert“, erklärte Florian Henke.

Torpedo Göttingen – TV Hude 9:6. Hude musste weiter auf den verletzten Pierre Barghorn verzichten, für den Marco Stüber einsprang. Bei den Göttingern fehlte Ahmet Kösterelioglu, dafür spielten der selten eingesetzte Torben Teuteberg sowie der sonst oft nur im Doppel aktive Folker Roland. „Das Fehlen von Kösterelioglu war für uns gar kein großer Vorteil“, fand Florian Henke und erklärte: „Der Abwehrer Roland lag unserem unteren Paarkreuz nicht. Und das Aufrücken von Maik Schönknecht mit seinem Antitop-Blockspiel ins obere Paarkreuz war für uns auch nicht positiv.“ Eine kuriose Szene gab es im Doppel von Henke und Ryan Farrell gegen Teuteberg/Schönknecht: Bei 9:6-Führung im fünften Satz trat Henke auf Farrells Fuß, zog diesem dabei den Schuh aus und kam ins Straucheln – spielte dabei aber noch einen halbwegs passablen Topspin. Irritiert vom Geschehen machten die Göttinger einen Fehler und wirkten auch beim nächsten Punkt nicht völlig konzentriert – somit 11:6 für die Huder. Da auch Jonas Schrader und Finn Oestmann gegen Julian Koch und Bjarne Kreißl gewannen, ging es mit einer 2:1-Führung in die Einzel. Hier agierte Henke wie schon im Hinspiel couragiert gegen Antitop-Abwehrer Jan Holzendorf und fügte diesem die erst vierte Rückrunden-Niederlage zu. Es folgten allerdings sechs Siege in Serie für Göttingen. „Das war eine kritische Phase, in der wir auch zu viel lamentiert haben. Gut war, dass wir uns dann wieder gefangen und vernünftig präsentiert haben“, meinte Felix Lingenau, der selber gegen den jungen Kreißl überraschend deutlich mit 0:3 das Nachsehen hatte.

Ganz schnell ging es im ersten Spiel der zweiten Einzelrunde: Ryan Farrell fand überhaupt kein Mittel gegen die sichere Abwehr von Holzendorf. Vor allem dessen auf diesem Niveau eher selten gespielter Antitop-Belag stellte den Iren immer wieder vor große Probleme. Gerade einmal sieben Punkte gelangen ihm in drei Sätzen. Dafür konnte Henke gegen Schönknecht seine Stärke gegen dieses Material bestätigen und den zweiten Tagessieg holen. Felix Lingenau mit deutlicher Leistungssteigerung gegen Teuteberg und Finn Oestmann mit Nervenstärke gegen Koch sorgten für die Huder Punkte fünf und sechs. Ins Enddoppel kamen die Gäste aber nicht mehr. Marco Stüber fand ähnlich wie Farrell gegen Holzendorf kein Mittel gegen die unorthodoxe Abwehr von Roland und verlor mit 2:11, 4:11 und 2:11.

SV Union Salzgitter – TV Hude 9:1. Stüber hatte am zweiten Tag keine Zeit, einzuspringen, genau wie alle anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und so kam Hudes Bürgermeister Holger Lebendinzew aus der dritten Mannschaft zu seinem Oberliga-Debüt, in dem er mit seinem ungewöhnlichen Vorhand-Kurznoppen-Spiel ordentlich mithielt. „Salzgitter war noch einmal deutlich stärker als Göttingen, da war für uns nichts zu holen“, erklärte Florian Henke. Im Doppel sorgten er und Farrell gegen die beiden Abwehrer Diego Rodriguez Egocheaga und Leon Hintze für den Ehrenpunkt. Im Einzel erreichten die Huder nur noch zweimal den Entscheidungssatz. Farrell unterlag hier aber dem polnischen U21 Nationalspieler Grzegorz Felkel und Felix Lingenau verlor nach 2:0-Satzführung in einer etwas hitzigen Partie gegen Henrik Fahlbusch den Faden und musste seinem Gegenüber noch gratulieren. Immerhin zeigten sowohl Farrell gegen den Peruaner Rodriguez Egocheaga als auch Oestmann gegen Hintze, dass sie aus dem Spiel am Vortag gelernt hatten und agierten deutlich besser gegen Abwehr, auch wenn es nicht zum Sieg reichte.