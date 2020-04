Basketball Delmenhorster TV 12 J. Scheffler - SG Cleverns-Sandel Stadtbadhalle (INGO MOELLERS)

An den 9. Februar dieses Jahres erinnert sich Jonas Scheffler gerne zurück: Drei Sekunden vor Schluss markierte die BG 89 Rotenburg/Scheeßel die 74:73-Führung beim Delmenhorster TV in der Basketball-Oberliga. Stacy Sillektis, Coach der Delmenhorst Devils, erläuterte seinen Mannen den Spielzug für den finalen Angriff der Partie in einer Auszeit. „Der Ball sollte zu Marco (Mennebäck, Topscorer der Devils, Anmerkung der Redaktion). Aber ich war die zweite Variante. Dass mir Stacy das Vertrauen geschenkt hat, war ein ganz besonderer Moment für mich. Dabei lief das Spiel für mich nicht gut, gefühlt hatte ich gar nichts getroffen“, erzählt der erst 18-Jährige. Der Ball kam tatsächlich zu Scheffler und der behielt die Nerven: Die Devils siegten 75:74.

Für den 18-jährigen Center der Devils war dieses Spiel besonders, die ganze Saison zudem nahezu Neuland: Es war seine erste volle Spielzeit bei den Herren. „Die größte Umstellung von der Jugend zu den Herren waren natürlich die Gegner: In der U18 hatte ich keinen Gegner mit meiner Masse und Größe. Das soll nicht arrogant klingen, aber es gab da kaum Gegenwehr für mich. Bei den Herren im ersten Spiel hatte ich einen Gegenspieler, der war genauso groß wie ich, aber breiter. Ich konnte den keinen Zentimeter bewegen. Er hat mich fertiggemacht“, erinnert sich Scheffler, der selbst rund 110 Kilogramm bei einer Körpergröße von 2,06 Metern mitbringt.

Doch der Rookie steigerte sich sukzessive, setzte sich immer besser in Szene. Das beobachtete auch Sillektis: „Er ist auf einem guten Weg, ist ehrgeizig und motiviert. Er hat es gut gemacht“, sagt der Coach. Scheffler steckt noch mitten im Lernprozess: Nicht nur, dass er seine erste komplette Saison bei den Herren absolvierte, er spielt ohnehin erst seit 2016 Basketball, durchlief also nicht die diversen Jugendteams inklusive Grundlagenausbildung. „Ich habe acht Jahre Fußball gespielt, war aber schlecht. Das hat mich frustriert und ich hab aufgehört“, erzählt er. In der Schule fiel einer Lehrerin sein Talent beim Basketball auf, sie motivierte ihn, zu den Devils zu einem Probetraining zu gehen. „Bei der U16 wurde dort in Anfänger und richtige Spieler aufgeteilt. Bei den Anfängern habe ich dann die Basics gelernt, bin besser geworden und dann in die Mannschaft gekommen. Da war ich dann einer der schlechteren Spielern. Weil ich es hasse zu verlieren, wollte ich immer besser werden. Außerdem hat mir Basketball richtig viel Spaß gemacht“, sagt Scheffler. Mit 16 sicherte er sich in der U18 einen Kaderplatz als Center. „Ich war in der U16 größer als alle anderen und in der U18 eigentlich auch. Wir hatten auch einen anderen Center, der deutlich besser war als ich. Von ihm hab ich mir viel abgeschaut“, berichtet der Delmenhorster.

Scheffler versuchte es in der Folge beim Bundesliganachwuchs der EWE-Baskets in Oldenburg. „Ich war letztes Jahr bei den Tryouts dabei. Dort wurde mir auch gesagt, dass das Potenzial erst mal reicht, um mitzumachen. Ich hatte aber kein Auto zur Verfügung, und meine Eltern konnten mich nicht ständig hinfahren. Es fehlte also die Zeit. Aber nicht nur. Als ich da war, hab ich gemerkt, dass ich spielerisch und auch von der Kraft her Probleme hatte mitzuhalten. Nach drei Stunden Training war ich völlig fertig, andere waren noch fit. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eventuell hätte reichen können. Ich hatte aber nicht die Zeit, das herauszufinden“, berichtet Scheffler.

Immer wieder betont der Teenager, dass er sich von anderen Spielern etwas abschaut, sehr lernwillig ist. Er kennt seine Schwächen ohne seine Stärken kleinzureden. Und er ist ambitioniert. „Nächste Saison werde ich auf jeden Fall bei den Devils spielen. In der Schule steht parallel das Abi an. Vielleicht schaue ich nach der Schulzeit mal, ob ich es in der Regionalliga schaffe. Ich möchte schon probieren, so hoch wie möglich zu spielen. Der Ehrgeiz ist da“, blickt der 18-Jährige voraus.

Er weiß, dass er bis dahin noch einiges lernen muss, bringt aber viele Grundlagen mit. „Kraft ist auf jeden Fall wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie die Technik. Mit Geschick kann man kräftige Spieler austricksen. Ich habe am Anfang oft den Fehler gemacht, dass man mich mit einem Fade ausspielen konnte, weil ich zum Block hochwollte. Das haben erfahrene Spieler ausgenutzt. Stacy hat mir immer gesagt: Werde geschickter, achte da mehr drauf“, berichtet Scheffler.

Grundsätzlich sei er in der Offensive etwas besser als in der Defensive. „In der Jugend war ich es nicht gewohnt, so viel Def zu spielen. Wir haben da oft Zone gespielt. Meine Aufgabe war im Grunde: Groß sein, Bälle holen. Bei den Herren spielen wir viel Mann gegen Mann. Da muss ich noch viel arbeiten. Da bin ich noch nicht besonders gut, aber schon viel besser geworden“, erzählt Scheffler. Viel lerne er von seinen erfahrenen Mannschaftskameraden, die teilweise schon höherklassig gespielt haben. „Die erfahrenen Spieler helfen mir, besser zu werden. Sie sagen mir, worauf ich achten muss. Die Anweisungen helfen mir. Ich habe zu jedem im Team ein gutes Verhältnis. Ich bin auch der Typ, der nachfragt und sich Sachen sagen lässt“, erklärt der Delmenhorster.

Zu seinen Stärken zählt er offensive Eins-gegen-eins-Situationen. „Ich würde schon sagen, dass ich das gut kann. Ich bin da oft nur durch Fouls zu stoppen“, berichtet der 18-Jährige. Das führt allerdings direkt zu Schefflers größter Schwäche: die Freiwurfquote. 74-mal stand er an der Linie, lediglich 39-mal rauschte der Ball im Anschluss durch die Maschen. Das macht 52,7 Prozent und Platz 80 ligaweit. „Ich bin da leider richtig schlecht. Das muss besser werden“, merkt er selbstkritisch an.

Regelmäßig verteidigt der Gegner ihn mit Double Teams. Scheffler spielt den Ball dann nach draußen zu einem freien Mitspieler, der häufig an der Dreierlinie wartet. Aus der Distanz sind die Devils besonders stark, keine Team traf mehr Dreier in dieser Saison. „Wir haben gute Dreierschützen und es hilft ihnen natürlich, wenn ich gedoppelt werde und sie dann frei stehen. Ich bin mit der Spielweise des Teams so wie sie jetzt ist sehr zufrieden. Natürlich wünscht man sich, dass wenn mehrere Dreier am Stück danebengegangen sind, der Ball mehr runtergespielt wird“, ordnet der Center ein.

Sein Coach würde die Spielanlage der Devils gerne erweitern. „Wir haben viele Dreierschützen. Wir werfen viel, treffen aber auch viel. Vor allem halt zu Hause. Auswärts klappt das nicht so gut. Da treffen wir weniger und verlieren dann. Da fehlt uns der Plan B, um zum Erfolg zu kommen. Da müssen wir vielleicht mehr über unsere Center spielen“, erklärt Sillektis.

Unter den Körben fühlt sich Scheffler am wohlsten. „Das geht jedem Center so. Zu meinen Stärken gehört, Rebounds zu holen. Ich bekomme an beiden Brettern viele Bälle“, sagt der 2,06-Meter-Mann. Dafür ist ein fester Stand wichtig. „Ich würde sagen, mein aktuelles Gewicht mit 110 Kilo reicht da. Auf meiner Position spiele ich oft gegen etwas kleinere, aber dickere Gegner. Da braucht man schon Masse. Man darf sich nicht wegdrücken lassen und muss gegenhalten“, erklärt er. Da im Training die Kraftübungen im Hintergrund stehen, kümmert sich Scheffler zu Hause in Zusatzschichten darum, die Kernmuskulatur zu festigen. Beispielsweise mit Planks.

15 Partien stehen in der Bilanz von Scheffler in dieser Saison. Die abschließende fiel aufgrund der Corona-Krise aus, die Saison wurde abgebrochen. Die Devils beendeten sie im gesicherten Mittelfeld. Der 18-Jährige erzielte in seinem Premierejahr 125 Punkte, also 8,3 im Schnitt pro Partie. „Ich würde kommende Saison gerne zweistellig pro Spiel punkten. Mal schauen, ob das klappt. Aber ich achte nicht zu sehr auf die Statistik. Der Teamerfolg ist wichtiger“, meint Scheffler.

Hinter Devils-Topscorer Marco Mennebäck (327 Punkten; 21,8 im Schnitt) und dem Dreierspezialisten Ali Akkurt (183 Punkte; 14,1 im Schnitt) liegt Scheffler teamintern auf Platz drei und ligaweit auf Rang 27. „Ich bin zufrieden mir meiner Saison. Mein Ziel war es, Starter zu werden, und ich habe viel gespielt“, sagt der 18-Jährige.