Die Fans aus dem Block H feuern den SV Atlas Delmenhorst bei den Partien im Düsternortstadion lautstark an – und feiern nach einem Sieg schon mal mit der Mannschaft. (INGO MÖLLERS)

Timo Conrad: Vor der Neugründung des SV Atlas bin ich sehr oft zu den Spielen von Schalke 04 gefahren. Im Januar 2012 kam dann meine Tochter zur Welt und ich habe meiner damaligen Partnerin versprochen, nicht mehr jedes Wochenende so viel unterwegs zu sein. Dann wurde Atlas neu gegründet und mein Versprechen ein wenig hinfällig. Ich konnte zu deren Spielen gut hin, weil die in der Nähe waren und der Tag nicht komplett verbraucht war.

Conrad: Ich bin in den 80ern mit meinem Opa und ab den 90ern mit meinen Freunden im Stadion bei Atlas gewesen. Als es in der Kreisklasse wieder losging, war es wie ein Eintritt in eine verlorene Welt. Hier riecht man den Rasen. Die Preise sind fair, die Spieler und Verantwortlichen greifbar. Am Anfang gab’s für zehn Euro den Eintritt, eine Wurst und zwei Bier. Wenn ich Schalke beispielsweise in Hamburg geschaut habe, lag die Karte alleine bei 50 Euro. Dazu Anreise, Bier im Stadion etc. Das ist auch einfach sehr teuer. Zudem störte mich der Eventcharakter.

Conrad: Ich habe Sky 2014 abbestellt, war aber vor Corona noch regelmäßig im Stadion bei Schalke oder mit Freunden bei Werder, wenn Atlas nicht spielte. Aber Schalke-Niederlagen taten immer weniger weh, auch wenn der Abstieg jetzt schmerzt. Früher kannte man die komplette Aufstellung bei jedem Spiel – auch von den Gegnern –, heute erkenne ich kaum noch Spieler. Diese haben kaum noch Erdung und auch kaum Verbundenheit zu den jeweiligen Vereinen. Bayern wird dieses Jahr zum neunten Mal in Folge Meister und das steht quasi schon vor der Saison fest. Das Rad ist abgelaufen. Bei Schalke war es früher so, dass beim Training eine Wurstbude aufgebaut war, man zuschauen konnte und mit den Spielern in Kontakt kam. Jetzt ist das Training nicht-öffentlich und die Spieler gehen an Spieltagen mit Kopfhörern auf auch an den stundenlang vorm Eintritt wartenden Kindern vorbei, ohne stehen zu bleiben oder wenigstens abzuklatschen.

Florian Ahlers: Ich hatte bis zum Jahr 2005 mit Fußball 0,0 am Hut. Mein Vater war zwar Werder-affin, aber ich hatte kein Interesse am Fußball. Ich habe dann aber im Lager beziehungsweise im Einzelhandel gearbeitet und mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Da trifft man dauernd auf Vertreter aus allen Ecken des Landes. Und die Themen sind dann Wetter und Fußball. Ich habe daher einen Kumpel gefragt, ob er mich in die Ostkurve mitnimmt. Mir hat die Atmosphäre gefallen, ich bin immer öfters hingegangen, habe mir dann jeweils für die Saisons Dauerkarten bei Ebay ersteigert.

Ahlers: Nach einem Werder-Spiel bin ich mit Gerry Klenke zu Jan Harpstedt gegangen. Er spielte bei Atlas, ich kannte nicht mal Jan Harpstedt. Da war dann auch Thomas Hebgen, der damals bei Atlas einen Posten hatte. Am nächsten Tag stand er mit einem Bierdeckel in der Hand bei mir vor der Ladentür, ich wusste nicht mehr, was da draufstand. Offenbar hatte ich 500 Euro Sponsorengeld zugesagt und auf dem Deckel unterschrieben. Hebgen sagte dann, dass wir den Bierdeckel wegwerfen können, das wollte ich aber nicht. Das war in der Phase zwischen der Neugründung und dem ersten Spiel. Ab dann bin ich immer zu den Spielen gegangen, habe dort viele Leute getroffen, Freundschaften gegründet und andere vertieft. Mittlerweile ist fast der ganze Freundeskreis mit Atlas-Hintergrund.

Conrad: Ich bin ein Stehplatzkind. Bis in die 90er stand ich bei Atlas neben der Trainerbank vis-à-vis zum Block H. Der Pöbel hat sich diese Ecke auf der Tribüne ausgesucht, weil daneben die Bierbude stand. Nach der Neugründung stellte ich mich in den Block H. Ein paar alte Haudegen waren dabei, die vor Jahrzehnten schon bei Atlas waren. In dem Block standen dann immer die gleichen Leute, also wollten wir uns einen Namen geben. Wir wollten nichts Kriegerisches wie „Brigade“ oder „Kommando“, was ja in vielen Fankurven bei Profivereinen üblich ist. Wir wollten aber auch keinen peinlichen Namen, für den man verarscht wird. Wir standen in Block H, also haben wir „Block H“ genommen. Die Möglichkeit, dass man versucht, uns alleine wegen des Buchstabens H in eine politische Ecke zu stellen, hatte keiner auf dem Zettel.

Ahlers: Wer wollte und will, darf in den Block und mitgrölen. Es hat sich immer weiterentwickelt. Es gab Banner, Fahnen, Shirts, Choreos und Aktionen, um die Mannschaft und den Verein zu unterstützen. Dadurch sind wir dann geschlossener aufgetreten. Wir haben uns nach und nach einen Ruf aufgebaut, auch bei den anderen Teams. Wer uns kennenlernt oder kennt, weiß, dass wir Fußball-Asis und keine Nazis sind. Es geht um Bier, Atlas und Spaß.

Conrad: Ja, und das hat mich anfangs schon sehr geärgert. 2012/13 gab es ja den Fall, dass eine Banane von oben aus dem Block H gegen Hürriyet geflogen sein soll. Die zwei Sportgerichtsverhandlungen ergaben, dass das gelogen war. An dem Spieltag waren so viele Journalisten und Zuschauer da. Hätte es da Rassismus oder einen Bananenwurf gegeben, wäre das aufgefallen. Es gab dann viel Aufregung, Diskussionen und ja auch einen runden Tisch bei der AWO und so weiter. Am Ende blieb der Stempel – ob nun gerechtfertigt oder nicht, interessierte keinen. Auch wenn es keinen rassistischen Vorfall gab, findet man online natürlich immer erst mal den Artikel mit den Anschuldigungen. So was bleibt hängen.

Ahlers: Wir hätten natürlich danach mit Regenbogenfahnen und „Nazis raus“-Bannern im Block stehen können. Aber das wollten wir nicht. Wir lassen uns vor keinen Karren spannen und distanzieren uns daher auch von nichts. Schon gar nicht reden wir uns um Kopf und Kragen für Dinge, die uns stumpf angedichtet werden. Klar ist aber: Wer irgendwas Rassistisches im Block skandiert, fliegt raus. So was regeln wir selber. Auch wenn da jemand Leute für Demos etc. anwerben oder Politik machen will. Wer zu uns kommt, mit uns Atlas unterstützen und den Gegner niederbrüllen will, sich dabei unpolitisch verhält, darf mitgrölen. Unabhängig von seinem Job, der Religion oder der politischen Meinung. Wer mindestens ein Dreivierteljahr mit vollem Einsatz dabei ist, hat eine Chance, ein Mitglied bei uns zu werden.

Conrad: Auch wenn viele Leute sagen, dass es unpolitisch nicht gibt: Wir sind es. Und Fußball ist für uns auch unpolitisch. Ich glaube auch nicht, dass Distanzierungen irgendwas bringen. Wir gehen alle fünf bis sechs Tage in der Woche arbeiten, leben in Beziehungen und haben Kinder. Der Fußball ist unser „Happy Place“, wo es nicht um Alltag, sondern um den Verein und das gemeinsame Unterstützen des Teams geht. Ja, wir sind laut, tragen gerne Schwarz, brüllen den Gegner nieder, machen viele blöde Sprüche und treten geschlossen auf. Das mag gerade auswärts einschüchternd wirken. Wer uns kennt, weiß, dass wir keine politischen Parolen schreien und nicht rechts sind. Wir sind da mit unserem Ruf sehr entspannt und reden nicht viel darüber. Die Vereinsverantwortlichen und die meisten Atlas-Fans kennen uns und stehen hinter uns.

Ahlers: Und wer uns derzeit für Rechtsradikale hält, lässt sich eh nicht vom Gegenteil überzeugen.

Ahlers: Der Block H beleidigt den Gegner. Passiert das manchmal unter der Gürtellinie? Ja. Ist es rassistisch? Nein. Zu asozial war es, als ein Linienrichter mit einem Bierbecher getroffen wurde. Da hätte man das Spiel abbrechen können oder sogar müssen. Das darf nicht passieren.

Conrad: Delmenhorst ist schon noch eine Arbeiterstadt und da ist es im Fanblock derber. Das hat auch einen Asi-Touch. In den 90ern waren in den Fußballstadien sehr viele rechts eingestellte Fans, die haben Schwarze mit Affenlauten beleidigt. Das war damals falsch und ist es noch. Es war damals aber einfach üblich und niemand hat darüber nachgedacht. Die Gegner wurden halt so übel beleidigt, wie es ging. Das ist viel harmloser geworden heutzutage. Das hat sich alles zum Positiven entwickelt. Pöbeln und Beleidigungen gehören aber für uns auch heute schon noch dazu. Ich kann nur jedem raten, ins Stadion zu kommen und sich das selber anzugucken.

Conrad: Ich bin gespannt, wie viele Leute zu den Spielen kommen. Vielleicht haben sich manche ein neues Hobby gesucht. Wir bereiten derzeit keine neuen Lieder oder Banner etc. vor. Wir müssen erst mal wissen, wann es wieder losgeht, dann lassen wir uns schon was einfallen.

Zur Person

Florian Ahlers (39) und Timo Conrad (45)

haben seit der Neugründung des SV Atlas Delmenhorst im Jahr 2012 kaum mehr als ein Dutzend Spiele verpasst. Doch was machen Fans eines Amateurvereins, wenn Zuschauer nicht ins Stadion dürfen? Wie sie beim SVA gelandet sind und wie sie mit dem Image umgehen, dass ihre Fangruppierung Block H als mindestens asozial oder sogar rechtsradikal gilt, erzählen sie im Interview.