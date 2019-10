Die B-Junioren des VfL Stenum hatten im Juni allen Grund zum Jubeln, als der Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht wurde. In der neuen Spielklasse stehen sie sehr gut da. (MÖLLERS)

Freud und Leid liegen im Sport nah beieinander. Das erleben aktuell auch die B-Junioren des VfL Stenum und des TuS Heidkrug in der Fußball-Landesliga. Nach rund einem Viertel der Saison sind die Stenumer in der Spitzengruppe der Liga, während die Heidkruger auf einem Abstiegsplatz rangieren.

Den Start mit insgesamt fünf Punkten aus sechs Spielen hat sich Christian Goritz, der zusammen mit Dragan Jovanovic die Heidkruger trainiert, dementsprechend anders vorgestellt. „Wenn man auf einem Abstiegsplatz steht, kann man nicht zufrieden sein“, sagt er. Dabei sei die Trainingsbereitschaft hoch. „Das, was wir im Training üben, wird im Spiel aber nicht umgesetzt. Wir verschlafen regelmäßig die erste Halbzeit und sind erst in der zweiten Hälfte besser“, moniert der Coach. Warum seine Mannschaft diese zwei Gesichter zeigt, könne er nicht sagen. Dennoch sei der aktuelle Tabellenplatz nicht der Maßstab. „Die Jungs sind besser, als es der Tabellenplatz aussagt“, findet Goritz. Für den Trainer, der lediglich gegen den JFV Norden einen Sieg bejubeln durfte, zählt am Ende der Saison nur eins: der Klassenerhalt.

Ganz anders ist die Stimmung beim VfL Stenum. Die Mannschaft von Maurice Kulawiak steht als Aufsteiger nach sechs Spieltagen auf Rang vier und mischt in der Spitzengruppe mit. „Da hätten wir nicht mit gerechnet. Wir wussten, dass die Liga eine sehr große Herausforderung wird. Dementsprechend bin ich mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden“, zieht der Trainer ein positives Zwischenfazit. Die Stenumer mussten sich lediglich dem 1. FCR 09 Bramsche, der sich derzeit auf Platz drei befindet, und dem Spitzenreiter, der JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen, beugen. „Beide Niederlagen taten sehr weh, weil sie unverdient waren. Gegen Meppen hätten wir ein Unentschieden verdient gehabt“, sagt Kulawiak.

Doch das ist Meckern auf hohem Niveau, gewannen die Stenumer schließlich die anderen vier Spiele. Kulawiak ist besonders die Partie beim SC Spelle-Venhaus in Erinnerung geblieben. „Das war ein super Spiel, weil wir nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 gewonnen haben.“ Dennoch gebe es noch einiges zu verbessern. „Wir müssen Konstanz in unser Spiel reinbringen. Unsere Unkonzentriertheiten werden direkt mit Gegentoren bestraft“, spricht Kulawiak die noch vorhandenen Schwachstellen an. Die Stenumer haben bewusst zunächst kein Saisonziel ausgerufen. Das könnte sich bald aber ändern. „Im Winter setzen wir uns zusammen und schauen, ob wir ein Ziel für den Rest der Saison ausgeben“, sagt Kulawiak.

Wenn es nach dem Coach geht, bleiben die Stenumer über einen längeren Zeitraum in der Landesliga. „Wir wollen uns dort etablieren und unseren Weg weitergehen“, formuliert Kulawiak das langfristige Ziel des Vereins. Bereits die Landesliga sei „für uns als Dorfverein eine Meisterleistung“, freut sich der Coach, dass seine Mannschaft in der zweithöchsten Liga Niedersachsens spielt. „Bei Vereinen wie Meppen oder Nordhorn ist das etwas komplett anderes. Die haben viel mehr Budget und Personal, das ist eine andere Welt. Umso höher ist unsere Leistung einzuschätzen.“ An die höchste Spielklasse der B-Junioren im Bundesland – die Niedersachsenliga – verschwendet Kulawiak bis dato keine Gedanken.

Das tut auch Christian Goritz nicht. „Ob wir uns mittelfristig in der Landesliga etablieren können, liegt an den Jahrgängen. Die Jahrgänge 2004/2005 sind schlechter besetzt. Deshalb wird es schwer, eine vernünftige Mannschaft zu stellen. Das ist aber alles Zukunftsmusik“, sagt der Heidkruger Trainer. Momentan denkt Goritz nur daran, wie er mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt erreichen kann. „Das ist das einzige Ziel, das wir derzeit haben.“

Kulawiak lobt besonders den Umgang der Trainer untereinander. „Alle sind fair zueinander. Es gibt viele Trainer, die viel Ahnung haben. Da kann man auch gut Kontakte knüpfen. So macht die Arbeit sehr viel Spaß“, sagt er. Sollte es für die Stenumer so weiterlaufen, wird sich an der Stimmungslage Kulawiaks so schnell nichts ändern. Bei Christian Goritz tritt diese Stimmungslage wohl erst ein, wenn er mit den Heidkrugern den Klassenerhalt erreicht hat. Aber dafür hat er ja noch mehrere Spieltage Zeit.