Ryan Farrell soll in der neuen Saison häufiger für die erste Mannschaft des TV Hude zum Einsatz kommen. (INGO MÖLLERS)

Am Sonnabend beginnt für die Tischtennis-Spieler des TV Hude die Verbandsliga-Saison mit dem direkten Duell der ersten und zweiten Mannschaft. „Das ist immer ein seltsames Spiel, das man dann eben einfach hinter sich bringen muss. So richtig los geht die Saison eigentlich erst danach“, meint Gerrit Meyer aus dem ersten Team. „Das Beste an so einem internen Vereinsduell ist noch immer das Beisammensein nach dem Spiel“, ergänzt er. Am Sonnabend werden einige Akteure allerdings fehlen.

Die Saisonziele der beiden Teams sind die gleichen wie in der vergangenen Spielzeit. Die einen möchten die Verbandsliga gerne verlassen, die anderen möchten bleiben. Die Zweitvertretung hat den Klassenerhalt über den Umweg der Relegation erreicht und will auch dieses Mal ihren Platz in der Liga behaupten. Die Erste hat unter anderem wegen Verletzungsproblemen den Aufstieg in die Oberliga verpasst und nimmt nun einen neuen Anlauf. Die tatsächliche Aufstellung des Huder Aushängeschildes wird dabei jedoch meist anders aussehen als die formelle Mannschaftsmeldung. Der drittligaerfahrene Neuzugang Aly Waala El-Din an Position eins ist nur für den Notfall eingeplant, sollte ein Spieler fehlen und der Ägypter beruflich gerade in Deutschland sein. „Im Idealfall spielt er gar nicht. Das hieße nämlich, dass wir keinen Ersatz benötigen“, erklärt Felix Lingenau.

Wohl keine Übermannschaft

Dafür soll Ryan Farrell häufiger zum Einsatz kommen als in der jüngsten Spielzeit. Mit Florian Henke, Felix Lingenau, Marc Engels und Gerrit Meyer sieht die weitere Aufstellung genau wie in der abgelaufenen Rückrunde aus. Nummer sechs ist Neuzugang Uwe Schmitt, der in der Reserve aufgestellt ist und so auch dort mal aushelfen kann, tatsächlich aber zum Stamm der Ersten gehört. Als erster Ersatz ist Christopher Imig eingeplant.

Da eine total dominierende Mannschaft wie zuletzt der Oldenburger TB dieses Mal wohl fehlt, steigen die Chancen des TVH auf den Aufstieg vermutlich. Stärkste Konkurrenten dürften der TSV Lunestedt II, dem man zuletzt den Relegationsplatz überlassen musste, und die Spvg. Oldendorf sein. Der Aufsteiger hat sich mit Rückkehrer Tobias Jügens vom Regionalligisten Oesede sowie Marcel Seifert vom TV Dinklage im oberen Paarkreuz gut verstärkt. Außerdem wurde Benjamin Rothkehl reaktiviert. Und der amtierende Vizemeister Lunestedt hat mit zwei Auftaktsiegen bereits gezeigt, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.

Den Kern des TV Hude II bilden wie in der vergangenen Saison Finn Oestmann, Marco Stüber, Dietmar Scherf und Sören Dreier, dazu kommt aus der dritten Mannschaft Julian Meißner. Auf der fehlenden Position dürfte es dann einige Rochaden geben. Mit Uwe Schmitt, Christopher Imig, Jonas Schrader und Alexander Hilfer, der nach über einjähriger Pause wieder zum Schläger greifen will, gibt es einige Optionen, die allerdings jeweils kaum oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Hauptkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sind schwer auszumachen. Wie zuletzt, als die Entscheidung über den Relegationsteilnehmer erst in den finalen Spielen fiel, dürfte mehr als die halbe Liga gegen den Abstieg spielen. Gut möglich, dass die Liga zweigeteilt sein wird – mit den drei Titelfavoriten auf der einen, dem Rest auf der anderen Seite und damit ohne gesichertes Mittelfeld. Beide Huder Mannschaften hoffen vor allem auf individuelle Verbesserungen der Akteure durch das neu angelaufene Systemtraining unter Trainer und Drittliga-Spieler Philipp Floritz, um ihre Ziele zu erreichen. Nach dem internen Duell am Sonnabend geht es für die Erste am 21. September mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger ATSV Habenhausen und für die Zweite erst am 27. September auswärts in Habenhausen weiter.