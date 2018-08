Trainer Jörg Rademacher will den Erima-Cup am Sonnabend dazu nutzen, um Spieler auf verschiedenen Positionen auszuprobieren. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Drei Wochen Zeit hat Handball-Trainer Jörg Rademacher noch, um seine Mannschaft auf die Oberliga einzustellen. Rund die Hälfte der Vorbereitung haben die Akteure der HSG Delmenhorst damit hinter sich gebracht, an diesem Sonnabend (siehe Infokasten) steht mit dem Erima-Cup des TV Neerstedt die erste Standortbestimmung auf dem Programm. „Da spielen starke Mannschaften mit, beispielsweise der TV Cloppenburg, der zu den ambitionierten Teams in der Oberliga gehört. Das wird ein guter Gradmesser. Nach dem Turnier wissen wir, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, ordnet der HSG-Coach die Bedeutung des Turniers ein.

Einen ersten Test haben die Delmenhorster kürzlich gegen den zukünftigen Ligakonkurrenten HSG Barnstorf/Diepholz mit 36:21 für sich entschieden. Viel Bedeutung wollte Rademacher der Partie aber nicht beimessen. „Bei uns haben Niclas Schanthöfer, Stefan Timmermann und Philipp Freese gefehlt, Barnstorf war auch nicht vollzählig“, berichtet er. Es gehe bei Testspielen darum, Erkenntnisse zu gewinnen. „Alle Spieler sollen Einsatzzeit bekommen, um Wettkampfform zu erreichen. Sie sollen auf verschiedenen Positionen spielen, damit ich sehen kann, wer wo aushelfen kann, falls es Verletzungen gibt“, erklärt Rademacher. Zudem sollen neue Varianten im Offensivspiel einstudiert werden. „Uns ist völlig klar, dass die Gegner in der Oberliga deutlich stärkere Deckungsverbände haben als in der vergangenen Saison in der Verbandsliga. Wir müssen daher variabler werden, noch schwieriger auszurechnen“, gibt der HSG-Trainer die Marschroute vor. Die neuen Angriffszüge probieren die Delmenhorster in den Tests aus. „Wir bereiten ein Konzept vor, das den größtmöglichen Erfolg verspricht, das sieht bei schwächeren Gegnern anders aus als bei stärkeren. Daher schauen wir jetzt, was wir spielen können. Das dauert natürlich ein bisschen“, erzählt er.

Qualitätsgewinn durch Neuzugänge

Dieses Jahr stieg die HSG eine Woche später in die Vorbereitung ein. „Wir dachten, dass der Fitnessstand besser ist. Und das hat sich auch bestätigt. Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben nicht im Minusbereich angefangen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, berichtet Rademacher. Das Wetter habe natürlich einen Einfluss auf die Vorbereitung. „Die Spieler verlieren viel Flüssigkeit und müssen diese entsprechend wieder zu sich nehmen. Dazu gibts wichtige Präparate. Außerdem erwarte ich, dass die Spieler vernünftig leben, Alkohol geht da gar nicht. Zudem trainieren wir vor allem in den Abendstunden. Die Belastungen dürfen bei der Hitze nicht so hoch sein, es gibt mehr Pausen. Aber klar ist, dass man was machen muss“, erklärt der HSG-Trainer.

Fitness sei die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden. „Die Oberliga ist die stärkste seit Jahren, das sagen alle, dafür muss man kein Prophet sein“, blickt Rademacher voraus. Als Favoriten bezeichnet er die drei Drittliga-Absteiger OHV Aurich, ATSV Habenhausen und VfL Fredenbeck, „die alle direkt wieder hoch wollen“. Dahinter gebe es ein großes, starkes Mittelfeld unter anderem mit Cloppenburg und TV Bissendorf/Holte. „Da kann dann jeder jeden schlagen, das werden sehr interessante Spiele, auf die man sich freuen kann. Mir ist da überhaupt nicht bange, aber es ist klar, dass wir in 80 Prozent der Spiele Außenseiter sind. Damit lebt es sich nicht schlecht. Letztes Jahr mussten wir jedes Spiel gewinnen, mal schauen, wie wir mit der neuen Situation zurechtkommen“, sagt Rademacher. Natürlich wolle die HSG jede Partie gewinnen. „Wir wissen aber, dass das nicht passieren wird. Es ist wichtig, dass wir schnell Punkte sammeln, um von der Abstiegszone wegzukommen“, gibt der Coach das Ziel vor. Die Delmenhorster halten weiter an ihrem Ziel fest, im Jahr 2020 drittklassig zu spielen. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld wäre in dieser Saison daher ein Erfolg. „Die Saison wird sehr hart, ein breiter Kader ist wichtig. Verletzungen können wir gar nicht gebrauchen“, sagt Rademacher.

Zwei wichtige Bestandteile sollen die Neuzugänge Lasse Till und Michael Schröder werden. „Wir wollen sie schnell integrieren und in das Spielsystem einbauen“, sagt der Trainer. Schröder, der in der ersten Liga der Schweiz, in der 2. Bundesliga und zuletzt beim Drittligisten OHV Aurich unter Vertrag stand, habe so viel Erfahrung mit verschiedenen Mitspielern, dass das reibungslos funktioniere. Der Delmenhorster Till brauche ebenso keine große Eingewöhnungszeit. „Es ist ein großer Vorteil, dass unser Grundkonstrukt steht und wir nur zwei Neue haben“, sagt Rademacher. Zudem habe die HSG mit Schröder und Till laut des 50-Jährigen stark an Qualität gewonnen. „Michael hilft der Mannschaft mit seiner körperlichen Präsenz sowohl in der Deckung als auch im Angriff“, sagt der HSG-Trainer über den 1,95 Meter großen Kreisläufer. „Bei Lasse begeistern mich seine Geschwindigkeit und Dynamik immer wieder“, lobt er den variabel einsetzbaren Rückraumspieler. Die Kaderplanungen in Bezug auf die Feldspieler sind im Grunde abgeschlossen, ausgeschlossen werden können Neuzugänge freilich nicht.

Klar ist hingegen, dass die HSG noch etwas auf der Torwartposition machen will und muss. Mit dem routinierten Mirko Lettmann und Sönke Schröder stehen nur zwei Schlussmänner im Kader. Björn Bröckerhoff gehört diesem nicht mehr an. „Er ist nicht in die Mannschaft integriert und definitiv raus“, sagt Rademacher. Der erst während der vergangenen Spielzeit verpflichtete Torwart könnte aufgrund von Diensten für die Bundeswehr in Süddeutschland und aufgrund seiner Verletzungshistorie nur sehr unregelmäßig eingesetzt werden und das bringe laut Rademacher nichts. „Wir haben wen im Auge. Wenn das klappt, bekommen wir Qualität dazu, aber fix ist das noch nicht. Wir müssen abwarten“, sagt der HSG-Trainer. Grundsätztlich sei es kein Problem, wenn der neue Keeper erst in der Anfangsphase der Saison zum Kader stoße. „Torhüter kann man viel schneller integrieren als Feldspieler. Überspitzt formuliert muss er die Laufwege nicht kennen, sondern Bälle halten“, erklärt Rademacher.