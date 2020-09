Dieser Abschluss von Olivér Schindler hätte den Sieg für Atlas bringen können, wäre er wenige Zentimeter tiefer aufs Tor gekommen: Das Leder landete an der Unterkante der Latte. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Gerade mal 80 Sekunden war die Partie in der Fußball-Regionalliga zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und BSV Rehden alt, da führten die Gäste bereits mit 1:0. Die Delmenhorster schienen nicht auf den Platz zu sein, Bedenken kamen direkt auf, dass das Spiel wie am Mittwoch beim 1:6 gegen den TSV Havelse laufen könnte. Doch die Blau-Gelben bissen sich ins Spiel, hielten die ersten 45 Minuten ausgeglichen und steigerten sich nach der Pause erheblich. Lohnt war der 1:1-Ausgleich, dem beinahe der Führungstreffer folgte. Doch mangelndes Glück und ein Stück Abgezocktheit fehlten letztlich zum ersten Dreier. „Es ging uns in erster Linie darum, ein Zeichen zu setzen nach Mittwoch. Auch nach dem frühen Rückstand gingen die Köpfe nicht runter. Wir haben sehr gut als Team funktioniert, sehr gut gearbeitet. Vielleicht ist ein Punkt heute zu wenig, aber darum geht es nicht. Es war ein hochverdienter Punkt. Die Jungs haben die richtige Intensität auf den Platz gebracht“, fasste Atlas-Coach Key Riebau zusammen.

Bei den Delmenhorstern stand erneut Florian Urbainski im Kasten, vor ihm formierte sich anders als in den drei Spielen zuvor eine Viererkette statt einer Dreierreihe. Kostadin Velkov fehlte im Aufgebot, Flodyn Baloki und Karlis Plendiskis bildeten die Innenverteidigung, flankiert von Philipp Eggersglüß rechts und Oliver Rauh links. Vor der Doppelsechs mit Nick Köster und Florian Stütz spielten Samuel Adeniran, Tom Schmidt und Marco Stefandl hinter Dimitrios Ferfelis.

Die Partie begann denkbar schlecht aus Atlas-Sicht. Die Delmenhorster kamen nicht in die Zweikämpfe, niemand griff Emre Yesilova an, der Urbainski aus 16 Metern prüfte. Der Atlas-Torwart faustete das Leder nach außen, wo sich niemand für Rhami Ghandour zuständig fühlte, der das Leder flach in die Mitte brachte. Addy Waku Menga verlängerte, Bocar Djumo schob unbedrängt ins leere Tor ein – 0:1 (2.). Atlas hatte in der Folge Probleme, das Spiel aufzubauen. Immer wieder standen offensiv vier Mann auf einer Linie, das Zentrum war in Unterzahl, sodass viele lange Bälle ungenau in die Rehden-Hälfte flogen. Auch Rehden brachte jedoch kaum Angriffe zu Stande, sodass es nur einige Halbchancen auf beiden Seiten gab.

Hektisch wurde es nach einer halben Stunde. Der bereits mit einer Gelben Karte vorbelastete Stütz verlor den Ball und grätschte hinterher, traf den Gegenspieler jedoch nur leicht, der weiterlief. Kurz darauf ging Köster mit zwei gestreckten Beinen voraus in einen Zweikampf an der Mittellinie. Er traf den Ball, war mit Gelb dennoch gut bedient. Beide Zentrumsspieler standen hier also bereits kurz vor dem Platzverweis. Auch Chancen gab es kurz vor der Pause: Zunächst ließ Rehdens Shamsu Masaray Stütz stehen und zog von rechts alleine zum Tor, verlor jedoch aus ungünstigem Winkel das Eins-gegen-eins gegen Urbainski (41.). Auf der Gegenseite verpasste Ferfelis eine Eggersglüß-Hereingabe nur knapp. Die größte Atlas-Chance ergab sich in der vierten Minute der Nachspielzeit: Ferfelis schoss einen Freistoß aus 17 Metern flach aufs Torwarteck, Lukas Godula wehrte nach außen ab, Stütz traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Bärenstarke zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel übernahm Atlas das Kommando. Die Blau-Gelben besetzten das Mittelfeld nun besser und erzeugten durch gutes Pressing immer wieder Ballgewinne. Sie waren präsenter in den Zweikämpfen. Eine erste gute Schusschance vergab Adeniran nach 55 Minuten, kurz darauf wurde ein Eggersglüß-Versuch zur Ecke geblockt. Diese brachte Stütz scharf ins Zentrum, Ferfelis köpfte an die Latte, Schmidt staubte zum verdienten 1:1 ab (57.).

Atlas wollte nun mehr, machte viel Druck ohne die Defensive zu vernachlässigen, in der vor allem Plendiskis und Baloki ein starkes Spiel zeigten und nahezu jeden Zweikampf gewannen. Als Folge des Powerfußballs ergaben sich Möglichkeiten: Ferfelis scheiterte aus spitzem Winkel an Godula und setzte nach. Seine Flanke landete bei Adeniran, der knapp verzog (69.). Immer wieder schlugen die Blau-Gelben nun Flanken in den Strafraum, die letzte Genauigkeit fehlte jedoch. Rehden setzte auf Konter, gefährlich wurden diese aber selten. Die größte Chance hatte Kamer Krasniqi mit einem Schuss aus 18 Metern, der knapp daneben ging (75.).

Atlas drückte jedoch weiter: Adeniran traf nur das Außennetz (78.), beim eingewechselten Olivér Schindler war es noch viel knapper. Nach einer guten Balleroberung des ebenfalls frischen Julian Harings zirkelte er das Leder aus 18 Metern an die Unterkante der Latte, von wo der Ball vor die Linie sprang.

In den letzten Minuten entwickelte sich ein Schlagabtausch. Beide Teams spielten hier auf Sieg, gingen mit viel Tempo nach vorne. Einen Menga-Kopfball klärte Urbainski, auf der Gegenseite hatte Atlas in der 93. Minute noch vier Chancen: Ferfelis feuerte das Leder aus kurzer Distanz hoch aufs kurze Eck, Godula rettete mit einer Glanzparade zur Ecke. Im Anschluss an diese wurde ein Harings-Schuss kurz vor der Linie geblockt, der Nachschuss von Devin Isik wurde weggeköpft, einen Plendiskis-Kopfball fing Godula. Dann war Schluss in der temporeichen zweiten Hälfte, in der Atlas näher am Sieg war als der Gast.

Die Delmenhorster warten damit weiter auf ihren ersten Saisonsieg, holten jedoch immerhin den zweiten Punkt im vierten Spiel. Auch Rehden hat noch nicht gewonnen und steht bei zwei Zählern nach drei Spielen. Die anderen drei Gegner der Delmenhorster stehen auf den Plätzen eins, vier und fünf und wären damit Stand heute alle in der Aufstiegsrunde. „Wir hatten sicherlich nicht das leichteste Auftaktprogramm“, kommentierte Riebau. In den kommenden Wochen kommen nun die vermeintlich leichteren Gegner. „Wenn wir die Intensität wie heute auf den Platz bringen, werden es alle Gegner gegen und schwer haben“, meinte Riebau. Leichter würden die nächsten Spiele jedoch nicht.