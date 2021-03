Die Fußballsaison in Niedersachsen steht unmittelbar vor dem Abbruch. (Björn Hake)

Die Vertreter der Vereine des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst haben sich mit einer deutlichen Mehrheit für einen Abbruch und eine Annullierung der Saison 2020/21 ausgesprochen. Dies ist das Ergebnis einer außerordentlichen Arbeitstagung, die am Sonntag in Form einer Videokonferenz stattfand. Nachdem der Niedersächsische Fußballverband (NFV) den wahrscheinlichen Abbruch der Spielzeit angekündigt hat, wird am kommenden Mittwoch bei einer ordentlichen Verbandsvorstandssitzung eine endgültige Entscheidung fallen. An dieser Veranstaltung wird unter anderem Erich Meenken, Vorsitzender des NFV-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, teilnehmen. Das deutliche Votum der Klubs für den Abbruch werde er für diese virtuelle Sitzung mitnehmen, kündigte Meenken an.

Bei der Zusammenkunft des NFV-Vorstandes wurden vor einigen Tagen drei Varianten zum Umgang mit der aktuell unterbrochenen Saison vorgestellt: die Fortführung und Beendigung der Spielzeit bis maximal 21. Juli – gegebenenfalls mit einer Wertung nach der Quotientenregelung –, die Streckung bis ins Jahr 2022 – also eine Saison 2020/21/22 – und eben der Abbruch plus Annullierung. Letzteres Szenario wird aller Voraussicht nach am Mittwoch beschlossen. In diesem Fall gäbe es keine Auf- und Absteiger, erklärte Meenken. Zudem wies er darauf hin, dass ein niedersachsenweit einheitliches Vorgehen angestrebt wird.