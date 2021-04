Der SV Atlas Delmenhorst bleibt aller Wahrscheinlichkeit nach in der Regionalliga. (INGO MÖLLERS)

In einer gemeinsamen Videokonferenz mit dem Spielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) hat die große Mehrheit der Regionalliga-Vereine für einen Abbruch der Saison 2020/21 gestimmt. Dies sei das Ergebnis „nach ausgiebiger Diskussion unter Einbeziehung aller Optionen“, wie der NFV mitteilte. Das Meinungsbild der Vereine wird zeitnah im NFV-Spielausschuss diskutiert. Dieser gibt anschließend eine Empfehlung an das NFV-Präsidium weiter, welches die endgültige Entscheidung trifft. Dem Vernehmen nach soll es keine Absteiger geben. Damit hätte der SV Atlas Delmenhorst den Klassenerhalt in der Tasche.