Torsten Tönjes vom RV Ganderkesee überzeugte in Rastede auf ganzer Linie. Er wurde Landesmeister beim Springen der Jungen Reiter/Reiter. (Ingo Möllers)

Rastede. Einen großen Erfolg hat der RC Hude beim Oldenburger Landesturnier in Rastede verbucht: Das Team von Mannschaftsführer Lutz Harfst sammelte mit 190 Zählern die meisten Punkte und holte sich so den oldenburgischen Landesmeistertitel als beste Vereinsmannschaft. „Vieles war vorher Kaffeesatzleserei. Wir haben geschaut, wer da ist, wer fit ist und wer gut drauf ist. Und wir hatten ein bisschen Glück, aber das war sehr gut“, lobte Harfst sein junges Team. Zur Mannschaft gehörten Loort Fleddermann, Jette Lagenberg, Hanna Hinrichs, Moritz Baum und Frederik Geue.

Zwei Landesmeister kann außerdem der RV Ganderkesee in seinen Reihen begrüßen: Torsten Tönjes und Antonia Busch-Kuffner. Außerdem sicherte sich Melanie Scheel vom RV Grüppenbühren den Landestitel in der Senioren-Dressur. Tönjes, der das Springen in der Altersklasse der Jungen Reiter/Reiter gewann, präsentierte sich im Schlosspark äußerst stark und im Gegensatz zu seinen Konkurrenten auch besonders konstant – bei allen drei Wertungsspringen mischte er vorne mit. Auf seinem Wallach Ludwig’s Lust beendete er die Springprüfung der Klasse M* auf Platz zwei, bei der M*-Zeitspringprüfung schloss er als Dritter nur unwesentlich schlechter ab, bei der finalen Springprüfung der Klasse M** mit Stechen holte er ein weiteres Mal Silber. Insgesamt sammelte er so 286,500 Punkte in der Wertung für die oldenburgische Landesmeisterschaft. Auf Rang zwei schloss Ines Wolters von der TG Bad Zwischenahn ab, sie kam auf 282 Zähler. Einen Platz unter den ersten Zehn verpasste Tabea-Marie Meiners vom RV Ganderkesee hauchdünn – genau gesagt fehlten ihr 1,5 Punkte.

Bei der Pony-Dressur platzierten sich gleich mehrere Reiter des RV Ganderkesee vorne: Antonia Busch-Kuffner siegte auf Daily Pleasure WE. Bei den drei Wertungsprüfungen grüßte sie zweimal von der Spitze, einmal wurde sie Zweite. Mit ihren 132 Punkten hatte sie über zehn Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierte Martha Raupach vom RFV Holdorf (121,500).

Der dritte Rang ging an Nina Sue Neumann. Die Ponyreiterin des RV Ganderkesee war noch als Führende in die finale Dressurprüfung der Klasse L*-Trense gestartet, konnte diesen Platz jedoch nicht verteidigen – Rang sechs im Finale brachte zu wenig Punkte. Mit nur einem Punkt weniger als Neumann schloss Enya Palm die Gesamtwertung auf Rang vier ab. Hanna Hinrichs vom RC Hude wurde zudem noch Sechste, Lina Marie Tapken (RV Ganderkesee) Siebte und Tokessa Heyer (RC Hude) Achte.