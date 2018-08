Der SV Atlas II um Trainer Daniel von Seggern gehört zu den Favoriten. (Möllers)

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Gleich der erste Spieltag der Fußball-Kreisliga hält einige Kracher-Duelle bereit: Der TV Jahn Delmenhorst eröffnet die Saison diesen Freitag ab 19.15 Uhr mit dem Derby gegen den Delmenhorster TB. Zwei Tage später kommt es zum ersten Spitzenspiel, wenn der Harpstedter TB ab 15 Uhr den SV Atlas Delmenhorst II empfängt – beide Teams werden als Meisterschaftsfavoriten gehandelt. Zu derselben Zeit bestreitet Aufsteiger RW Hürriyet Delmenhorst sein erstes Spiel der Saison. Auf der heimischen Anlage empfängt die Mannschaft von Trainer Mete Döner den TuS Heidkrug.

Nachdem der FC Hude in der vergangenen Saison recht souverän die Meisterschaft gefeiert hat, dürfte das Aufstiegsrennen in der neuen Spielzeit enger und vor allem spannender werden. Hört man sich bei den Trainern um, trauen sie den Aufstieg allerdings am ehesten der Oberliga-Reserve des SV Atlas Delmenhorst zu. Mit Stürmer Dominik Entelmann und Verteidiger Hanno Hartmann hat sie allein schon zwei Spieler in ihren Reihen, die in der höchsten Spielklasse Niedersachsens regelmäßig zum Einsatz gekommen sind. Beide gehören zwar nicht mehr zu den allerjüngsten Fußballern, machen dies aber mit ihrer Erfahrung und Qualität locker wieder wett. Das Team von Trainer-Novize Daniel von Seggern zählte im vergangenen Jahr schon zu den Favoriten, konnte diesem Anspruch jedoch nicht immer gerecht werden. Ob das in diesem Jahr besser klappt, hängt ein Stück weit auch von der ersten Mannschaft ab. Verletzen sich einige Spieler aus dem Oberliga-Kader, sodass dieser mit Akteuren aus der Reserve aufgefüllt werden muss, wird es schwierig.

Harpstedter TB ein weiterer Favorit

Eine gute Rolle ist ebenfalls dem Harpstedter TB zuzutrauen. Bereits in der vergangenen Saison glänzte er ein ums andere Mal und präsentierte sich zudem recht konstant. Sollte das Team von Trainer Jörg Peuker es schaffen, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, könnte dieser es in die Bezirksliga führen. Chancen auf die Meisterschaft werden ebenfalls dem TV Dötlingen, VfR Wardenburg und Ahlhorner SV zugerechnet. Tatsächlich taucht auch der TuS Heidkrug auf der Liste der möglichen Aufsteiger auf. Zur Erinnerung: Das Team von Trainer Selim Karaca hatte in der vergangenen Saison einen unglaublichen Start mit elf Siegen in Folge hingelegt und führte die Tabelle folgerichtig an. Schlussendlich liefen die Heidkruger auf dem fünften Platz ein, kamen trotz der elf Erfolge zu Beginn auf insgesamt „nur“ 15 Dreier.

Beim Delmenhorster TB und TV Jahn dürfte das Ziel erst mal „Klassenerhalt früh eintüten“ lauten. Dem DTB ist das in der vergangenen Spielzeit mit einer starken Rückrunde gut gelungen. Knüpft der Turnerbund an diese Leistung an und kann er die Abgänge der zwei wichtigen Torjäger Daniel Fastenau (Pause) und Mergim Bajqinovci (SV Baris) kompensieren, sollte er keine Probleme bekommen.

Spannend zu beobachten wird auch sein, wie sich die Violetten nach dem Klassenerhalt in allerletzter Sekunde in dieser Spielzeit präsentieren – eigentlich wollte Jahn damals oben angreifen. Der TuS Hasbergen hat dagegen eindrucksvoll die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse gefeiert. Nichtsdestotrotz wird es auch für ihn zuallererst um den Klassenerhalt gehen – genauso wie für die beiden Mit-Aufsteiger RW Hürriyet und TV Falkenburg.