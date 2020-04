In dieser Woche soll entschieden werden, ob die Fußballsaison in Niedersachsen tatsächlich bis mindestens Mitte August unterbrochen wird. (Björn Hake)

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) schlägt mit seinem Vorschlag, die derzeit unterbrochene Saison bis mindestens Mitte August einzufrieren und danach fortzusetzen, hohe Wellen. Der Plan war am vergangenen Freitagabend bekannt geworden (wir berichteten). Er würde die Oberliga und alle darunterliegenden Spielklassen der Herren, der Frauen und auch der Jugend betreffen. Die Kreisvorstände des NFV einigten sich in einer Videokonferenz auf dieses Szenario.

Laut einer Mitteilung des NFV sind seit dem vergangenen Sonnabend in allen 33 niedersächsischen Fußballkreisen die Vorsitzenden mit ihren Vereinen in den Dialog getreten. „Bis Mitte dieser Woche werden wir in den Kreisen eine Meinungsbildung mit unseren Vereinen durchführen. Diese Meinungsbildung bildet die Basis für die finale Diskussion und Beschlussfassung des Verbandsvorstandes“, erklärt NFV-Präsident Günter Distelrath.

Im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst kommen der Vorstand und die Vereinsvertreter an diesem Dienstagabend in einer Telefon- und Videokonferenz zusammen, um sich über den Vorschlag auszutauschen. Die Konferenz werde man nutzen, „um formell über die Beweggründe des NFV zu informieren und zu sagen, wieso es nicht zu anderen Szenarien kommen soll“, erläutert der Kreisvorsitzende Erich Meenken. Bei einem Saisonabbruch könnten haftungsrechtliche Schwierigkeiten auf den Verband zukommen. Diesem Risiko wolle sich der NFV nicht aussetzen, erklärt Meenken.

Er selbst spricht sich für den Plan des Verbandes aus. „Für mich ist das vom sportlichen Ansatz die fairere Lösung gegenüber einem Abbruch.“ Es sei gerechter, „als wenn man Mannschaften zu Auf- und Absteigern erklärt, die die Möglichkeit gehabt hätten, sich retten oder aufsteigen zu können“. Meenken betont jedoch, dass es noch keinen Beschluss gebe und das Ergebnis „faktisch noch offen“ sei. Deswegen werden vorab die Vereine mit ins Boot geholt. Voraussichtlich am Freitag wird der Verband die finale Entscheidung treffen.

Aus den Vereinen gibt es zu dem Vorschlag des NFV unterschiedliche Meinungen. Was jedoch in allen Stellungnahmen deutlich wird, ist die Tatsache, dass bezüglich des weiteren Saisonverlaufs so oder so noch viele Dinge zu klären sind. Natürlich betrifft die ganze Thematik sämtliche Klubs, doch manche – alleine schon rein sportlich gesehen – dann doch noch mehr als andere. Etwa diejenigen mit Mannschaften, für die es eben dem aktuellen Tabellenstand nach um Auf- oder Abstieg geht. Das gilt unter anderem für den SV Atlas Delmenhorst, der als momentaner Zweiter der Oberliga Niedersachsen die Regionalliga im Blick hat. „Natürlich wollen wir gerne eine sportliche Entscheidung auf dem Platz haben“, meint Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des SVA. Daher sei der Gedanke des NFV nicht schlecht. „Aber er bringt viele Fragen mit sich. Die müssen geklärt werden“, sagt Fuhrken und verweist etwa auf das Transferfenster. Deswegen könnten die Blau-Gelben noch nicht sagen, ob sie für oder gegen den Vorschlag sind. Generell gibt Fuhrken zu bedenken, dass keine Lösung alle glücklich machen wird. „Es werden immer welche nicht zufrieden sein. Aber wir müssen uns damit anfreunden.“ Grundsätzlich befürwortet er, dass nun zunächst die Klubs befragt werden. „Man klopft die Stimmung in den Vereinen ab, das finde ich sehr gut“, sagt Fuhrken.

Marco Castiglione, Fußball-Abteilungsleiter beim TV Jahn Delmenhorst, kann dem Vorschlag des Verbandes durchaus etwas Positives abgewinnen. „Man hat sich um eine klare und langfristige Lösung bemüht. Das wäre, wenn der Vorschlag angenommen würde, eine klare Handlungsperspektive“, meint Castiglione. Diese Perspektive sei zwar nicht erbaulich, aber man hätte erst mal eine Grundlage für die weiteren Planungen, und das sei positiv. Allerdings weist Castiglione zugleich auf eine Problematik hin. „Dadurch ergeben sich natürlich auch jede Menge Detailfragen“, sagt er und nennt als Beispiele das Transferfenster oder den Jugendbereich, in dem geklärt werden müsse, mit welchen Jahrgängen man die Saison fortsetzen würde. Schließlich würden im Sommer einige Junioren in die höhere Altersklasse aufrücken. Fragen über Fragen. „Es gibt keine Entwurfsfassung einer veränderten Spielordnung. Das wäre für mich eine gute Entscheidungshilfe gewesen“, sagt Castiglione und bemängelt die Informationspolitik des Verbandes. Hierzu meint übrigens auch Erich Meenken, dass diese sich „ein bisschen ungünstig“ gestaltet habe.

Das Szenario der Pause bis August hält Castiglione generell nicht für verkehrt. „Alle bekommen die Möglichkeit, mit ihren sportlichen Vorleistungen weiterzuarbeiten. Wir frieren uns ein, tauen uns wieder auf und gehen wieder voran. Das kann man als gerecht empfinden“, findet er. Ein Saisonabbruch wäre aus seiner Sicht „nur vordergründig gerecht“. Schließlich könne sich im Laufe einer Spielzeit noch viel verändern. Dass man es letztlich nicht allen recht machen kann, sieht auch Castiglione so. „Deswegen ist der Entscheidungsprozess ein ganz komplizierter. Es wird mit Sicherheit nicht nur Applaus geben.“ Er hofft, dass man eine Lösung findet, von der die Mehrheit überzeugt ist, und dass man einen „möglichst guten, gemeinsamen Weg“ geht.

Marcel Bragula, Trainer der Landesliga-Herren des VfL Wildeshausen, steht dem Plan des NFV skeptisch gegenüber. „Ich glaube, es gibt bessere Lösungen als diese. Der Grund ist ganz einfach: Wir wissen nicht, ob wir im September spielen können. Es ist ein Problem, das man nicht aufhebt, sondern aufschiebt“, meint Bragula. Er würde einen Saisonabbruch favorisieren. „Der Fußball muss da keine Sonderrolle einnehmen. Sportarten wie Handball haben es vorgemacht.“ Eine gerechte Lösung wäre für ihn eine Tabelle nach einem Punktedurchschnittswert.

Ein weiterer Aspekt seien Spielerwechsel. „Will man den Jungs sportlich einen Riegel vorschieben?“, gibt Bragula zu bedenken. Letztlich sei die ganze Sache aber auf allen Ebenen schwierig zu entscheiden. Die vorgegebenen Regeln müsse man umsetzen. „Natürlich muss man loyal sein“, stellt Bragula klar.

Auf Ablehnung stößt der NFV-Vorschlag bei Thomas Baake. „Wir brauchen eine vernünftige Struktur“, meint der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des VfL Stenum. Das bedeutet für ihn, die Saison zu annullieren oder anhand eines Quotenschlüssels zu werten. Die Annullierung wäre in seinen Augen am sinnvollsten – wenngleich das für die Vereine, die aufsteigen wollen, hart wäre, räumt Baake ein.

„Jeder Verein braucht Planungssicherheit“, betont der VfL-Coach. Er fordert, beim regulären Saisonende, also 30. Juni, zu bleiben. Dabei denkt er an die Wechselfrist und an die Junioren, bei denen der Schritt in die nächste Altersstufe oder in den Herrenbereich ansteht. Mit Blick auf die endgültige Entscheidung des Verbandes setzt Baake darauf, dass auf die Meinung der Vereine gehört wird: „Ich hoffe, dass das der ausschlaggebende Punkt ist.“

Zur Sache

Das Schreiben an die Vereine

Die Videokonferenz war gerade vorbei, da machten sich die Verantwortlichen der niedersächsischen Fußballkreise direkt daran, ihre Vereine über die Pläne zu informieren. Folgende Punkte umfasst der Vorschlag:

- Aussetzung der Saison bis August.

- Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Saison 2019/20 ab 15. August beziehungsweise 1. September.

- Abschluss der alten Saison bis Ende November, wenn es möglich ist. Sollte man erst später beginnen können und ein Abschluss Ende November nicht möglich sein, dann geht die Saison 2019/20 bis zum Sommer 2021.

- Wenn der Abschluss Ende November 2020 möglich ist, dann kann ab Februar/März 2021 eventuell eine verkürzte Saison 2021 bis zum Sommer stattfinden.

Gespart wird in dem Schreiben an die hiesigen Klubs nicht mit Kritik an der Politik: Dass es schwierig sei, Entscheidungen zu treffen, sei auch dem geschuldet, „dass die Politik dem Thema Amateursport überhaupt keine Bedeutung schenkt“. Sie lasse den Amateursport in großer Ungewissheit. Auf Nachfrage beim Ministerpräsidenten Stephan Weil sei „nur eine sehr dehnbare Aussage“ gekommen.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Politik entscheidet, wann es weitergeht: Die Behörden müssen die Sportanlagen wieder freigeben und das Fußballspielen wieder erlauben. Darüber hinaus müssen kommunale Verfügungen einbezogen werden. Die Sportanlagen und -stätten sind momentan bis mindestens Anfang Mai geschlossen, bis zum 4. Mai sind zudem Ansammlungen im nicht-öffentlichen Raum von mehr als zwei Personen untersagt. Das gilt auch für Zusammenkünfte in Vereinen.