Atlas-Verteidiger Kevin Radke (rechts) foulte seinen Gegenspieler in der Schlussphase sehr hart. Er flog zurecht mit der Roten Karte vom Platz. (FR)

Oldenburg. Der SV Atlas Delmenhorst hat das Derby in der Fußball-Oberliga beim VfL Oldenburg unglücklich mit 2:4 (1:2) verloren. Dabei verschlief der Gast die Anfangsphase komplett. „Wir haben zu Beginn sehr schlecht verteidigt. Man muss sich die Frage stellen, ob wir überhaupt irgendwen verteidigt haben“, haderte Co-Trainer Marco Büsing.

Beim Aufwärmen der Mannschaft atmeten die rund 300 Delmenhorster Anhänger zunächst auf, denn die während der Woche erkrankten Stefan Bruns, Mark Spohler und Hanno Hartmann waren allesamt dabei. Bruns und Spohler standen gar in der Startelf. Doch im Verbund mit den Außenverteidigern Thomas Mutlu und Kevin Radke hatte die Viererkette sowie das defensive Mittelfeld zu Beginn riesige Probleme. Das Oldenburger Überfallkommando, das auf die Delmenhorster zukam, belohnte sich mit zwei frühen Toren. Beim ersten Gegentor parierte Florian Urbainski einen Flachschuss von Pascal Steinwender zwar noch, den Nachschuss verwandelte Marten Schmidt zum 1:0. Beim zweiten Treffer griff kein Blau-Gelber Oldenburgs Narciso Jorge Lubaca im Mittelfeld an, sodass dieser völlig ungestört einen Pass in den Lauf von Schmidt spielte, der vor Urbainski die Nerven behielt und zum 2:0 einschob (9.). „Wir haben überragende 15 Minuten gespielt. Wenn wir so weitergespielt hätten, dann hätten wir haushoch gewinnen können. Leider haben wir Atlas danach jedoch ins Spiel kommen lassen“, betonte VfL-Coach Dario Fossi.

Die erste Delmenhorster Torchance verzeichnete Steven Müller-Rautenberg (12.). Es sollte der Weckruf für die Blau-Gelben sein. Eine Minute später umkurvte Marco Prießner VfL-Torwart Jannik Zohrabian und netzte zum 1:2 ein (13.). Kurz darauf prüfte Oliver Rauh durch einen Schuss aus 16 Metern Zohrabian (20.). „Wir haben uns richtig gut zurückgekämpft und eine tolle Moral gezeigt“, lobte Büsing. In der 27. Minute fiel Prießner im gegnerischen Sechszehner zu leicht, Schiedsrichter Benjamin Buth (Hannover) zeigte ihm wegen einer Schwalbe Gelb. Eine harte Entscheidung, die für den SV Atlas die Auswirkung hatte, dass Prießner – der die Oldenburger Abwehr durch seine Schnelligkeit immer wieder vor große Problemen stellte – nach rund einer Stunde stark gelb-rot-gefährdet ausgewechselt werden musste und Atlas sich danach kaum noch gefährliche Torchancen erspielte.

Nach einer halben Stunde brachte der ehemalige Atlas-Akteur Daniel Isailovic eine gefährliche Ecke hinein. Durch einen Delmenhorster Querschläger fiel die Kugel Nils Frenzel vor die Füße, der aus kurzer Distanz die Latte traf. In der 34. Minute dann Aufregung vor der Atlas-Bank, als Nick Köster nach einer vermeintlichen Tätlichkeit von Joshua König zu Boden ging. Zum Entsetzen des Delmenhorster Anhangs zeigte Buth beiden Spielern die Gelbe Karte. Es entwickelte sich nun eine sehr intensive und hochemotionale Begegnung. Einen Köster-Freistoß köpfte König vor der Halbzeit fast ins eigene Tor (41.). Nach einer Atlas-Ecke schaltete der VfL blitzschnell um, Top-Torjäger Steinwender setzte einen überragenden Sprint an und scheiterte lediglich an einer glänzenden Urbainski-Parade (44.). In der Nachspielzeit hatte dann noch der agile Rauh den Ausgleich auf dem Fuß, Zohrabian parierte allerdings aus kurzer Distanz stark.

Atlas verpasst Führung

In der Kabine reagierte Atlas-Trainer Jürgen Hahn und brachte Tom Witte für den grippegeschwächten Mutlu. Nach 49 Minuten bediente Rauh nach tollem Dribbling Patrick Degen mustergültig, der schoss aber in Rückenlage weit über das Gehäuse. Kurze Augenblicke später foulte der vorbelastete Kai-Sotirios Kaissis Sebastian Koltonowski im Mittelkreis – Glück für Oldenburg, denn Kaissis hätte durchaus vom Platz gestellt werden können. Atlas wurde nun immer besser und dominierte die Begegnung. In der 56. Minute bejubelte die Delmenhorster Anhängerschaft den hochverdienten Ausgleich: Rauh belohnte sich für seine engagierte Leistung und nagelte das Leder aus rund 18 Metern in den linken Winkel – 2:2. Kurz darauf leistete sich Degen einen katastrophalen Fehlpass und konnte sich bei seinem Torhüter bedanken, dass Urbainski Schmidts Schuss aus freistehender Position entschärfte (58.). Nach einer Stunde zeigte Buth nach einem Foulspiel an Prießner auf den Punkt. Eine knifflige Entscheidung. Die große Chance für Atlas, das Spiel komplett zu drehen. Der Gefoulte trat selbst an und schoss halbhoch ins linke Eck. Zohrabian ahnte die Ecke und hielt dadurch problemlos.

Oldenburg wurde danach wieder etwas stärker, vor allem der eingewechselte Delmenhorster Marvin Osei brachte neuen Schwung. Dennoch deutete in der Schlussphase alles auf eine Punkteteilung hin – bis sich ein Versuch von Justin Tjardes von der linken Außenbahn über Urbainski hinüber ins lange Eck senkte. Der Schlussmann des SVA sah dabei unglücklich aus. „Das war einfach Glück, sonst spielen wir 2:2“, gab Fossi zu. „Wir haben das entscheidende Tor nicht gemacht, dann geht das eben nach hinten los“, meinte Büsing. Der Schock saß nun tief bei Atlas. Einer verlor dabei komplett die Nerven: Kevin Radke flog nach einem rüden Foulspiel – ohne Chance, den Ball berühren zu können – zu Recht mit glatt Rot vom Platz. Hahn explodierte an der Außenlinie und konnte es nicht glauben.

In Minute 90 bekam der SVA noch einen Freistoß zugesprochen, die letzte Chance: Köster trat an und fand in Zohrabian, der an diesem Tage glänzend aufgelegt war, seinen Meister. Als Atlas alles nach vorne warf, setzte Oldenburg noch einen Konter, den Steinwender erfolgreich zum 4:2-Endstand verwertete. Für die Delmenhorster ist es nach einem großen Kampf eine enorm bittere Auswärtsniederlage. „Atlas darfst du nie abschreiben. Sie haben mit viel Herz agiert und hätten hier drei Punkte holen müssen“, lobte Fossi den Gegner.

Weil Abstiegskonkurrent Gifhorn dem SV Arminia Hannover mit 1:7 unterlag, beträgt der Vorsprung der Blau-Gelben auf die Abstiegsränge weiterhin vier Zähler. „Wir müssen gucken, dass wir unsere Punkte nun am Osterwochenende holen. Mit der Einstellung bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen“, sagte Büsing. Atlas spielt am kommenden Sonnabend ab 16 Uhr beim Tabellenvorletzten MTV Eintracht Celle und am darauffolgenden Montag zu Hause gegen den SSV Vorsfelde.