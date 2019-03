Delmenhorst. Zwei frühe Gegentore haben die Basis für die 1:3 (0:2)-Heimniederlage des Fußball-Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst gebildet. Gegen den FC Rastede lagen die Mannen von Trainer Önder Caki bereits nach 13 Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Zwar starteten die Delmestädter im zweiten Durchgang eine Aufholjagd, doch das vermeintliche 2:2 zählte nicht, sodass am Ende ein Standard die Entscheidung brachte. Dennis Kuhn sah in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte und fehlt daher am kommenden Spieltag. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt und keine gute Leistung gezeigt. Mit der Einstellung im zweiten Durchgang bin ich zufrieden“, bilanzierte Caki.

Es ging denkbar schlecht los für die Heimelf an der Lerchenstraße. Zunächst verwertete Rene Wagner eine Flanke aus kurzer Distanz (5.), dann tat es ihm Sergej Müller nach (13.) – 0:2. „Wir haben am Anfang das Gegenteil von dem gemacht, was wir eigentlich wollten. Wir bekommen zweimal das fast gleiche Gegentor in nicht mal zehn Minuten. Wir haben dadurch berechtigt mit zwei Toren hintengelegen“, ärgerte sich Caki.

Im zweiten Durchgang brachte er mit Devin Isik eine weitere Offensivkraft. Der Topscorer des SVB verpasste die Vorbereitung verletzungsbedingt und wird nun behutsam herangeführt. „Wir haben auf totale Offensive umgestellt und sind auch gut reingekommen“, sagte der Baris-Coach. Isik markierte nach 66 Minuten den Anschlusstreffer und traf kurz danach erneut. Doch Schiedsrichter Pius Göbberd verwehrte dem Treffer die Anerkennung. „Er sagt, dass der Torwart zwei Finger auf dem Ball gehabt haben soll. Aber er hat den Ball einfach fallen gelassen. Der Linienrichter lief auch schon zur Mittellinie und wollte das Tor geben“, berichtete Caki. Im Anschluss sei das Feuer etwas raus gewesen, sodass nur noch Rastede traf: Fokko Kramer verwertete einen Standard zur Entscheidung – 3:1 (85.).

Baris rutscht dadurch auf Rang sechs ab, hat aber noch zwei Partien in der Hinterhand sowohl gegenüber dem Dritten wie auch Vierten. Kommenden Sonntag kommt es zum Duell mit GVO Oldenburg, das fünf Punkte und drei Plätze vor der Caki-Elf steht.