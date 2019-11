Der SV Tur Abdin Delmenhorst um Simon Matta hat es verpasst, den Kontakt zum Spitzenduo aus Wilhelmshaven zu wahren. (INGO MÖLLERS)

Wenn eine Fußballmannschaft die Anfangsphase einer Partie verschläft, kann das schon mal böse enden. Auf jeden Fall bringt es einen in eine ungünstige Ausgangslage. Dem SV Tur Abdin Delmenhorst ist das im Bezirksliga-Duell mit GVO Oldenburg passiert. Die Aramäer waren zu Beginn der Begegnung laut ihres Trainers Andree Höttges nicht richtig auf dem Platz und gerieten daher schnell mit 0:2 in Rückstand – eine Hypothek, die sich letztlich als zu groß erweisen sollte. Die Gäste unterlagen mit 1:4 (1:2) und verpassten es somit, den Anschluss an die beiden Spitzenteams aus Wilhelmshaven zu wahren.

Wieder selbst bestraft

„Wir haben wieder was dafür getan, dass wir nicht oben ranrücken“, sagte Höttges, der jedoch grundsätzlich keine schlechte Leistung seiner Schützlinge gesehen hatte. „Das Ergebnis spiegelt den Verlauf eigentlich nicht wider. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man schnell 0:2 hinten liegt und der Musik hinterherrennt. Im Endeffekt haben wir uns wieder selbst bestraft. Das war unnötig“, meinte der Abdin-Coach. Die Leistung beim 1:0-Erfolg unter der Woche gegen Brake hatte ihm gut gefallen – über 90 Minuten. „Wenn man konstant so spielt, hat man alle Möglichkeiten in der Liga“, befand Höttges. Gegen Oldenburg habe seine Elf aber eben nur über 70 Minuten diese Leistung abgerufen, was nicht ausreiche.

Das 0:1 in der sechsten Minute kam etwas kurios zustande. Die Abdiner schossen sich gegenseitig an, Lasse Dworczak kam an den Ball und erzielte den ersten Treffer der Partie (6.). Nur vier Minuten später legte der GVO-Torjäger per Kopf nach einer Ecke nach. Den Anschluss stellten die Delmenhorster dann relativ schnell her. Nachdem Justin Lentz kurz zuvor aus kurzer Distanz noch über den Kasten gezielt hatte, machte er es in der 20. Minute besser und brachte Abdin auf 1:2 heran. Nach der Pause traf aber nur noch GVO. Dworczak machte nach einem Gegenstoß seinen Dreierpack perfekt (62.), in der Nachspielzeit setzte Tilko Trebesch den Schlusspunkt (90.+4). Am kommenden Sonntag ist für Abdin wieder Derbyzeit: Es geht zum FC Hude.