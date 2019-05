Mario Reiser lief letztmals für den TV Neerstedt auf. Er wechselt zur HSG Delmenhorst in die Oberliga. (INGO MÖLLERS)

Am letzten Spieltag der Handball-Verbandsliga der Männer hat sich der TV Neerstedt ein gerechtes 27:27-Unentschieden gegen den Meister und Aufsteiger in die Oberliga Nordsee, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen, erkämpft. Der scheidende Trainer Björn Wolken, der bekanntlich eine neue Aufgabe beim HC Bremen übernehmen wird, bewertete das Spiel positiv: „Das war noch einmal eine gute Leistung meines Teams. Auch wenn wir am Ende mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit den Sieg hätten erringen können, bin ich doch mit diesem Ergebnis zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir mit den absoluten Topteams der Liga mithalten können. Leider haben wir im Saisonverlauf zu schwankend gespielt und nicht die nötige Konstanz an den Tag gelegt“, blickte Wolken zurück.

Eike Kolpack feiert Comeback

Zum Saisonabschluss hatten sich noch einmal zahlreiche Zuschauer in der Neerstedter Sporthalle eingefunden. Die Gastgeber, die ohne den verletzten Florian Honschopp, aber endlich wieder einmal mit Eike Kolpack antraten, starteten furios und bauten auch dank einer Überzahl einen 10:6-Vorsprung auf. Diese komfortable Führung fiel jedoch etlichen technischen Fehlern und überhasteten Aktionen zum Opfer, sodass der Ligaprimus Schwanewede nicht nur durch den überragenden 13-fachen Torschützen Karlo Oroz zum Ausgleich kam, sondern bis zur Halbzeit sogar mit 15:14 in Führung ging.

In der zweiten Halbzeit erlebten die Zuschauer ein sehr ausgeglichenes Match, in dem die knappe Führung bis zur 45. Minute stets bei den Gästen lag. Eike Kolpack zeigte, wie wertvoll er für sein Team ist, und brachte seine Farben auf 22:23 heran, ehe Jakob Poppe und Mario Reiser das Ergebnis auf 25:23 drehten.

Die letzten zehn Minuten verliefen erneut sehr spannend, allerdings fielen insgesamt nur noch sechs Treffer. Nach einer Auszeit der Gäste glich Fabian Hartwich aus (26:26), ehe Karlo Oroz erneut die Führung der „Schwäne“ herstellte. Eike Kolpack blieb es vorbehalten, den finalen Ausgleich zu erzielen. Trotz einer Zeitstrafe gegen Rene Achilles überstanden die Neerstedter die letzten 25 Sekunden.

Zum Abschluss belegt der TVN den undankbaren dritten Rang, hat damit den Aufstieg verpasst und spielt auch in der nächsten Saison, dann unter dem neuen Trainer Andreas Müller, in der Verbandsliga Nordsee. Das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern, da etliche Spieler wie Malte Kasper, Florian Honschopp, Andrej Kunz und Mario Reiser den Verein verlassen werden. Der neue Trainer übernimmt die schwierige Aufgabe, ein schlagkräftiges Team zu formieren.

Weitere Informationen

TV Neerstedt – HSG Schwanewede/Nk. 27:27 (14:15)

TV Neerstedt: Pecht, Planck – Steenken (1), Marcel Reuter (4), Hoffmann (1), Hübner, Kolpack (4), Kasper, Reiser (7/3), Hollmann (6), Poppe (1), Mirko Reuter, Achilles, Kunz (3)

Siebenmeter: TVN 3/3, HSG 4/4

Zeitstrafen: TVN 1, HSG 3 JÖ