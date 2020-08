Frank Eilers, Kapitän des Landesligateams des Delmenhorster FC und zweiter Vorsitzender des Vereins, lobt die Disziplin der Mitglieder und hofft, dass es zu keinem zweiten Lockdown kommt, damit die Saison im November beginnen kann. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Normalerweise würden die Mannschaften des Delmenhorster Federball-Clubs (DFC) bereits nächste Woche in die neue Saison starten, das Topteam des Vereins in der Landesliga Nord. Im Zuge der Corona-Krise wurde der Auftakt jedoch in den November verlegt. Und auch sonst verliefen die vergangenen Monate ganz anders als gedacht. „Nachdem die Lockdown-Ansage im März kam, haben wir die Halle komplett dicht gemacht“, erinnert sich Frank Eilers, Kapitän und Trainer der ersten Mannschaft des DFC, zurück. Der Vorstand habe dann überlegt, was der Verein für die Mitglieder anbieten könne.

Anfangs konnte er aber lediglich informieren und versuchen, alle auf einem aktuellen Stand zu halten. „Die ersten Wochen waren natürlich nicht schön. Wir waren unsicher, wie schlimm die Lage wirklich ist und ob Badminton so betroffen sein wird wie andere Sportarten. Im Einzel halten wir ja genug Abstand“, erzählt Eilers. Einige Spieler nutzten die Zwangspause, um laufen zu gehen oder sich durch Fahrradfahren fit zu halten. „Aber wirklich viel war nicht möglich. Als dann die Nachricht kam, dass wir zumindest wieder rausgehen dürfen, sind wir auf die Sportanlage von der IGS Delmenhorst ausgewichen“, berichtet der 2. Vorsitzende des DFC. Die Mitglieder nutzten die Grün- und Sandfläche für Speedminton und Stabilisations- und Konditionstraining. „Wir haben mit der Stadt vorab unser Hygienekonzept besprochen und Freigabe erbeten. Dann konnten wir zwei- bis dreimal pro Woche Speedminton spielen. Wir waren sehr froh, uns zumindest draußen wiedersehen zu können“, berichtet Eilers.

Fahrradfahren und Speedminton

Bereits zwei Wochen später durften Spieler im Zuge von weiteren Lockerungen wieder zurück in die Halle. Mit Hilfe von Online-Umfragen hielt der Verein nach, wer wann in die Halle kam. Gestartet wurde im Halbfeld-Einzel, kurze Zeit später auch wieder im Einzel. „Die Abstandsregeln konnten wir glücklicherweise durch die normale Anordnung der Spielfelder gewährleisten“, erzählt Eilers und fügt hinzu: „In den ersten Wochen haben wir die Trainingszeiten auf eine Stunde verkürzt. Zwischen den Einheiten gab es immer eine Pause, damit die einen Spielerinnen und Spieler durch die eine Tür die Halle verlassen und die anderen Mitglieder durch die andere Tür eintreten können. Durch diesen Rundlauf konnten wir die Kontakte stark reduzieren.“ Der Verein kümmerte sich außerdem um die notwendigen Hygienemaßnahmen und passte die Anzahl der aktiven Sportler den entsprechenden Lockerungen der Politik an. „Zunächst waren wir nur 18 Leute in der Halle, dann irgendwann 24. Inzwischen sind wir komplett im Normalbetrieb, aber natürlich unter der notwendigen Hygienemaßnahmen“, berichtet der Delmenhorster. Erfreut zeigt er sich über das Verhalten der DFC-Mitglieder: „Wir hatten keinen Stress. Alle haben echt super mitgezogen, es gab keine Beschwerden wegen der Mitgliedsbeiträge. Es war schön zu sehen, dass die DFC-Familie in solchen Zeiten so gut zusammenhält.“

Da es anfangs noch nicht erlaubt war, im Doppel zu spielen, waren bei der Rückkehr in die Halle zunächst nicht so viele Mitglieder anwesend. Das habe sich jetzt aber eingependelt, da inzwischen auch wieder Doppel gespielt werden darf. „Es sind noch nicht alle DFCler da gewesen, aber das entscheidet ja auch jeder für sich selbst. Wir kommunizieren den Mitgliedern außerdem, dass sie bitte zuhause bleiben sollen, falls sie sich nicht gut fühlen“, erzählt Eilers. Zudem seien derzeit auch viele im Sommerurlaub. „Nach den Ferien wird es wieder voller werden. Unsere 1. Mannschaft trainiert schon wieder seit etwa drei Wochen. Wir müssen aber alle erstmal wieder reinkommen“, berichtet der DFC-Trainer mit Blick auf die kommende Saison.

Für die bevorstehenden Partien musste der Verein Hygienepläne ausarbeiten, die von den gegnerischen Mannschaften bestätigt werden müssen. Andernfalls sei die Anreise verboten. Stand heute werden bei den Spielen auch keine Zuschauer zugelassen, da die Willmshalle über keine Tribüne verfügt und die Zuschauer direkt am Spielfeldrand sitzen würden. „Vielleicht können wir statt sechs auch nur vier Spielfelder nutzen und auf den beiden übrigen Flächen Zuschauerbänke aufstellen“, überlegt Eilers und ergänzt: „Wir sind gespannt, wie es weitergeht – ob es weitere Lockerungen gibt oder eher noch mal einen Lockdown. Wir unternehmen jedenfalls alles, was in unseren Händen liegt. Alles Weitere können wir sowieso nicht beeinflussen.“