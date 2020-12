Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport des SV Atlas, hatte Rico Sygo (rechts) schon länger auf dem Zettel. Beide Seiten freuen sich, dass der Wechsel bereits zum Winter über die Bühne geht. (FR)

Einen Tag vor Heiligabend hat der SV Atlas Delmenhorst noch einmal Neuigkeiten verkündet. Der Fußball-Regionalligist hat mit Rico Sygo einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 24-Jährige war zuletzt für Austria Klagenfurt in der 2. Liga Österreichs aktiv. Seinen bis zum Saisonende datierten Vertrag mit den Kärntnern hat er vorzeitig aufgelöst. Mit dem Wunsch, in seine Heimatregion zurückzukehren, stieß der gebürtige Bremer bei den Violetten vom Wörthersee auf Verständnis. In Delmenhorst wetteifert er nun mit Florian Urbainski und Malte Seemann um den Platz im Kasten.

Beim SVA freuen sie sich auf die Verstärkung für den Posten zwischen den Pfosten. „Rico wird den Konkurrenzkampf im Tor ordentlich anheizen. Wir haben uns dazu entschieden, neue Impulse zu setzen, und dies auch auf der Torhüter-Position. Wir freuen uns sehr, dass sich Rico für uns entschieden hat. Er ist ein super ehrgeiziger, zudem intelligenter und sympathischer Torwart“, sagt Trainer Key Riebau.

Bastian Fuhrken, Leiter Leistungssport und Kaderplaner der Blau-Gelben, hatte den Keeper schon seit Längerem auf dem Zettel. „Wir hatten uns im Sommer schon kurz mit der Personalie Rico Sygo beschäftigt, haben seinen Werdegang dann in Klagenfurt verfolgt. Letzte Woche Donnerstag habe ich dann von seinem Plan, in die Heimat zurückzukehren, gehört und Kontakt aufgenommen. In unserem Gespräch waren wir uns dann sofort einig“, berichtet Fuhrken.

Rico Sygo weiß, was in der Regionalliga Nord auf ihn zukommt, denn er kennt die Spielklasse bereits. Vor seinem Wechsel nach Österreich stand er für den BSV Rehden in der Saison 2018/19 als Nummer eins im Tor und kassierte in 30 Partien nur 37 Gegentore. Die Entwicklung des SV Atlas verfolgt der 1,89-Meter-Mann schon seit einiger Zeit: „Was hier in den letzten Jahren geschaffen wurde, ist enorm. Ich habe schon länger mit einem Wechsel zu Atlas geliebäugelt und bin froh, dass es jetzt schon zum Winter geklappt hat. Mit den Fans und der Leidenschaft, mit der die Verantwortlichen bei der Sache sind, bin ich mir sicher, dass wir die Klasse halten werden.“

Auch wenn der Management-Student bei Austria Klagenfurt in dieser Saison nur in fünf Spielen auf dem Platz stand, sammelte er bei seiner ersten Profistation wertvolle Erfahrung. Die möchte er nun möglichst bald beim SV Atlas einbringen. Sygo fiebert der Fortsetzung der Saison entgegen – genau wie Key Riebau. „Sobald Corona es zulässt, brennen wir darauf, uns Punkt für Punkt hinten rauszuarbeiten“, blickt der Atlas-Coach voraus.