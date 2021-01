Mattia Trianni lief schon für den VfR Aalen in der 3. Liga auf. (SV Atlas)

Der SV Atlas Delmenhorst hat sich für den anstehenden Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga kurz vor dem Ende der Transferphase noch einmal verstärkt. Mit Mattia Trianni haben sich die Blau-Gelben die Dienste eines drittligaerfahrenen Offensivspielers gesichert. Der 28-Jährige war zuletzt für Babelsberg 08 in der Regionalliga Nordost aktiv und lief zuvor zwei Jahre für den VfR Aalen in der 3. Liga auf. Trianni schließt sich den Delmenhorstern vorerst bis zum Saisonende an.

SVA-Trainer Key Riebau hält schon jetzt große Stücke auf den Neuzugang: „Ein sau sympathischer, charakterlich einwandfreier Kicker, der uns mit seiner Art und Kreativität im offensiven Bereich sofort weiterhelfen wird. Wir haben unsere bisherigen sieben Spiele gut analysiert und wollen, egal wann es wie weitergeht, optimal vorbereitet sein. Matti wird uns für die kommenden schwierigen Aufgaben helfen, da bin ich ganz sicher.“

Der gebürtige Schwabe Trianni freut sich auf die neue Herausforderung: „Bereits beim ersten Kontakt mit der Vereinsführung hatte ich ein gutes Bauchgefühl. Ich bin total überzeugt von dem Projekt und gebe alles dafür, dass wir die gesteckten Ziele erreichen und für die eine oder andere Überraschung sorgen werden. Ich würde mich freuen, wenn wir so schnell wie möglich auf den Platz kommen und ich die Mannschaft mit meinen Qualitäten unterstützen kann.“

Bei der Verpflichtung des Offensivallrounders musste Bastian Fuhrken aufgrund der Corona-Pandemie neue Wege gehen. „Gespräche mit Key, Malte, Matti und mir per Zoom, das kannte ich auch noch nicht, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Matti ist eine Bereicherung für unser Team, auch als Mensch wird er gut in unsere Runde passen. Von seinen Fähigkeiten sind wir überzeugt, zudem besteht die Möglichkeit, ihn auch länger an uns zu binden, was mich umso mehr freut. Wir verstärken uns mit viel Erfahrung und sind somit in der Offensive noch stärker aufgestellt“, meint der Sportliche Leiter des SVA.

Trianni kann sowohl im Sturm als auch auf der Linksaußen-Position eingesetzt werden. In seiner Jugendzeit trug er unter anderem das Trikot des VfB Stuttgart, der TSG 1899 Hoffenheim und der Stuttgarter Kickers. Im Herrenbereich absolvierte er bislang 33 Spiele in der 3. Liga, 76 Partien in der Regionalliga und eine Begegnung im DFB-Pokal.