HSG-Trainer Jörg Rademacher durchlebt derzeit eine schwierige Phase mit den Delmenhorstern. (Ingo Möllers)

Rotenburg. Die HSG Delmenhorst taumelt bereits ordentlich nach vier Spieltagen – der Start in die Saison der Handball-Oberliga ist dem Aufsteiger jedenfalls mächtig missglückt. Nachdem er mit der 29:35 (12:19)-Pleite beim TuS Rotenburg die dritte Pleite im vierten Spiel kassiert hat, bekleidet die Sieben von Trainer Jörg Rademacher nun den letzten Tabellenplatz. „Das Ergebnis geht so in Ordnung und ist auch in der Höhe verdient. Da kann man nichts anderes zu sagen. Wir haben das ganze Spiel über zurückgelegen, teilweise auch sehr deutlich“, sagte Rademacher.

Sicherlich brennt der Baum bei den Delmenhorstern nach vier Spieltagen noch nicht lichterloh, ein Erfolgserlebnis sollte dennoch schleunigst her. Allein für das Selbstvertrauen. Denn dieses in der Mannschaft nach dem Start offenbar abhanden gekommen. „Man merkt, dass zurzeit viel Verunsicherung in der Mannschaft steckt. Wenn die ersten Würfe gleich daneben gehen, senken die Spieler sofort den Kopf. Sie haben kein Selbstvertrauen in die eigene Leistung“, erzählte Rademacher. Ob sich seine Sieben dieses am nächsten Wochenende – zumindest teilweise – zurückholen kann, daran hat er so seine Zweifel.

Tatsächlich spricht nicht viel dafür, dass die Delmenhorster ihren Negativtrend gegen den VfL Fredenbeck stoppen können. Immerhin hat dieser bislang noch keinen Punkt hergeschenkt. „Fredenbeck ist Titelanwärter. Ein Erfolgserlebnis wäre Balsam für uns, aber man kann nicht davon ausgehen“, meinte Rademacher, „für uns ist wichtig, dass wir den September halbwegs gut über die Runden bringen.“ Denn danach hat die HSG drei spielfreie Wochenenden. Rademacher hofft, dass in dieser Zeit auch einige Verletzte zurückkehren und die angeschlagenen Spieler ihren Trainingsrückstand aufholen können.

Wieder die Chancenverwertung

Zweifelsohne erleben die Delmenhorster gerade eine unglaubliche Pechsträhne in puncto Verletzungen – gegen Rotenburg verletzte sich auch noch Ole Goyert. Einen Freifahrtsschein stellt Rademacher seinen Spielern deshalb aber nicht aus. Einige Fehler hätten nichts mit den Ausfällen zu tun. Dabei dürfte er wohl vor allem auf die Chancenverwertung und das Deckungsverhalten anspielen. Wie schon bei der Niederlage in der Vorwoche gegen den SV Beckdorf erarbeitete sich die HSG gute Möglichkeiten. "Aber ir haben es nicht geschafft, diese auch in Tore umzumünzen“, sagte Rademacher. Gleichzeitig stimmte die Rückwärtsbewegung nicht, sodass Rotenburg immer wieder zu einfachen Toren über die erste und zweite Welle kam. Ein Umstand, der den Coach besonders ärgerte, hatte er doch zuvor explizit darauf hingewiesen. „Wir wollten dieses Tempospiel unterbinden. Das hat mit der Verletztenmisere auch gar nichts zu tun“, sagte der Coach. Wie er sich diese Unzulänglichkeiten erklärt? Er vermutet, dass die Verunsicherung der Spieler hinter den Fehlern steckt.

Die Spieler beschäftigten sich mit den Fehlern und probierten, diese zu vermeiden. Dadurch fehle dann die Aggressivität in der Deckung, zudem dauere es zu lange, bis die Rückwärtsbewegung einsetze. „Anstatt den Tempogegenstoß aufzuhalten, denken die Spieler noch über den Fehlwurf nach. Wir haben in letzter Zeit viele Nackenschläge kassiert, das spiegelt sich jetzt einfach in der Leistung wider“, meinte Rademacher, dessen Team in Rotenburg bereits nach zehn Minuten mit 2:7 im Hintertreffen lag. Zur Pause leuchtete ein 12:19 aus Sicht der HSG von der Anzeigetafel.

Dass seine Spieler ab der 40. Minute plötzlich das Handballspielen anfingen, nahm Rademacher zwar zur Kenntnis. Doch bei ihm drängte sich vielmehr die Frage auf: „Warum erst dann? Auf einmal haben wir mit der ersten und zweiten Welle Druck entfaltet. Warum zeigen wir erst so spät, was wir können?" Weil die HSG aber weiterhin viele Chancen ausließ, schaffte sie es nicht, den TuS nochmals in Bedrängnis zu bringen. Rademacher: „Momentan haben wir einfach zu viele Totalausfälle, das muss man so sagen. Einen oder zwei können wir auffangen, aber mehr geht nicht. Dann können wir in dieser Liga nicht gewinnen.“