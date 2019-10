Wildeshausens Torwart David Lohmann zeigte an seinem Geburtstag eine fehlerfreie Partie und holte sogar einen Elfmeter heraus. Dennoch verloren die Krandelkicker. (INGO MÖLLERS)

Der VfL Wildeshausen und Elfmeter werden keine Freunde mehr: Bereits in der vergangenen Spielzeit hatten die Krandelkicker mehrere Elfmeter in wichtigen Spielen verschossen und so einige Punkte liegen gelassen. Gegen den Landesliga-Spitzenreiter SC Melle scheiterte Lennart Feldhus in der Nachspielzeit aus elf Metern, sodass die Gäste mit 2:1 (1:1) im Krandelstadion siegten. Es war die erste Heimniederlage der Mannen von Trainer Marcel Bragula in dieser Spielzeit. Sie war ebenso unglücklich wie unnötig. Und verdient war sie auch nicht.

Die Heimelf begann mutig gegen den Tabellenführer und bestimmte das Geschehen in den ersten zehn Minuten. Bis auf eine Halbchance von Maximilian Seidel (4.) und mehrere Flanken, die nicht ihr Ziel fanden, sprang dabei jedoch nichts heraus. Auf der Gegenseite schlugen die Gäste mit ihrem ersten Angriff eiskalt zu: Im Zentrum hängte Jonas Strehl Thorben Schütte ab und legte den Ball nach rechts raus, von wo er zu Dennis Greiff kam. Dieser zog zentral aus gut 18 Metern flach ab und ließ Geburtstagskind David Lohmann im VfL-Kasten keine Abwehrchance – 0:1 (12.). Der Treffer sorgte für einen Bruch im Spiel der Krandelkicker, die in der Folge kein Durchkommen fanden. Melle stand sicher und ließ bis auf einen Schuss aus spitzem Winkel von Steven Müller-Rautenberg nichts zu (39.). Selbst setzten die Gäste Nadelstiche, unter anderem zeigte Lohmann nach einem Kopfball von Strehl nach einem Freistoß eine starke Parade (33.). Die Partie verlief recht ereignislos – bis zur Nachspielzeit des ersten Durchgangs: Michael Eberle zog eine Ecke scharf vor das Tor, Marius Krumland lief ein und köpfte das 1:1 (45.+1).

Nach der Pause bissiger

In den zweiten Durchgang starteten die Gastgeber schwungvoll. Sie zeigten sich deutlich bissiger als vor dem Seitenwechsel und setzten Melle nun unter Druck. Alexander Kupka und Sascha Görke im zentralen Mittelfeld eroberten viele Bälle und leiteten Angriffe ein. Den ersten Abschluss verzeichnete Jan Lehmkuhl aus der Distanz (47.), es folgte ein strammer Schuss von Müller-Rautenberg nach Diagonalball von Lukas Schneider (50.), den Melle-Schlussmann Florian Munz jedoch sicher parierte. Die Krandelkicker ließen nicht nach: Einen Schneider-Freistoß wehrte Munz ebenso ab wie eine Hereingabe des eingewechselten Robin Ramke. Dieser brachte viel Schwung in die Partie und setzte sich mehrfach in Dribblings gut durch. Nach 79 Minuten setzte er Maximilian Seidel auf rechts ein, dieser zielte jedoch zu hoch. Einige Minuten zuvor hatte Melle jedoch die bis dahin größte Chance des zweiten Durchgangs, als Strehl nach einem Steckpass alleine vor Lohmann auftauchte, jedoch deutlich links neben den Kasten schoss (71.).

Ramke war es dann, der fünf Minuten vor dem Ende einen schwachen Rückpass spielte, aus dem ein Ballverlust und daraufhin ein Freistoß für Melle resultierte. Mit dieser Entscheidung zeigte sich Marcel Bragula überhaupt nicht einverstanden. „Das war eine klare Fehlentscheidung. Der Spieler lacht sich kaputt und sagt später selbst, dass das kein Foul war. Der Schiedsrichter war sonst gut, aber diese Entscheidung ist super-ärgerlich“, sagte der Coach. Denn aus diesem Freistoß resultierte die Führung für den Gast, da Strehl die Hereingabe zum 2:1 über die Linie drückte (85.).

Wildeshausen warf nun alles nach vorne und bekam in der Nachspielzeit einen Freistoß zugesprochen. Lohmann war mit nach vorne geeilt. Der Schlussmann war es, der beim Herauslaufen aus dem Strafraum leicht am Fuß getroffen wurde und so einen Elfmeter herausholte. Diesen nutzte Feldhus nicht. „Eigentlich war Jan Lehmkuhl eingeteilt, aber er hat sich wohl nicht sicher gefühlt. Dass Lennart dann die Verantwortung übernimmt, ist eigentlich gut. Ich mache ihm da keinen Vorwurf. Aber der Elfer war schon sehr schwach geschossen“, meinte Bragula.

Unterm Strich blieb eine unnötige Niederlage. „Das tut richtig weh. Wir haben ein gutes Heimspiel gemacht. Es war insgesamt eine gute Landesliga-Partie. Es ist einfach unglücklich und super-ärgerlich, dass wir hier verloren haben“, fasste der VfL-Coach zusammen.