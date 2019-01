Unglücklicher Auftritt: Wildeshausens Spielertrainer Frank Gravel. (INGO MOELLERS)

Westerstede. Keinen guten Start ins neue Volleyballjahr haben die Oberliga-Aufsteiger des VfL Wildeshausen erwischt, die sich nach einer überragenden Halbserie noch als Spitzenreiter in die Winterpause verabschiedet hatten. Im Topspiel unterlagen sie bei der VSG Ammerland II mit 1:3 (23:25, 25:21, 25:21, 25:19) und rutschten damit auf den dritten Tabellenrang ab.

Nachdem die Gastgeber in der ersten Partie des Tages den TV Baden II deutlich mit 3:0 geschlagen hatten, kam es im Anschluss zu einem echten Spitzenspiel zwischen Ammerland und Wildeshausen. Hier starteten zunächst die Gäste besser. Nach guten Aufschlägen von Fabian Muhle gingen sie mit 11:6 in Front und hielten den Vorsprung bis zum 23:19 auch. Dann schlugen die Hausherren zurück und verkürzten. Der VfL nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte – 24:22. Nach einem folgenden Fehlaufschlag verwandelte Linh Nguyen den zweiten Satzball ziemlich abgeklärt. Der zweite Satz begann dann unglücklich für die Wildeshauser, die mit 1:5 in Rückstand gerieten und diesem dann auch bis zum 10:15 hinterherliefen. Zwei Aufschlagserien von Fabian Muhle und Paul Schütte machten die Angelegenheit aber wieder spannend, als der VfL mit 19:16 die Führung übernahm. Aber anstatt jetzt abgeklärt und souverän zu agieren, schwamm die Annahme plötzlich und Ammerland holte fünf Punkte am Stück. Als dann der Aufschlag zurückerobert wurde, kam es erneut zu einer Fehlangabe und die Gastgeber nutzen diese Gelegenheit zum verdienten Satzausgleich.

In den folgenden beiden Abschnitten agierten die Ammerländer konstanter, machten weniger Fehler als der VfL und nutzten den aufkommenden Kräfteverschleiß bei den Gästen rigoros aus. Vor allem Fabian Muhle, der nach einer Verletzung erst eine Trainingseinheit absolvieren konnte, Zuspieler Frank Gravel, der mit einer zwickenden Wade zu kämpfen hatte, und Marco Backhus merkte man an, dass sie viele Körner gelassen hatten. Zum Ende des dritten Durchgangs wehrten die Huntestädter beim Stande von 16:24 zwar noch fünf Satzbälle ab, waren beim sechsten aber chancenlos und verloren 21:25.

Im vierten Abschnitt hielten die Wildeshauser bis zum 12:14 noch ordentlich mit, doch vermeidbare leichte Fehler begünstigten jetzt die Überlegenheit des neuen Tabellenführers, der auch diesen Satz mit 25:19 für sich entschied. „Der Einsatz stimmte zwar, aber wir agierten bei einigen Bällen etwas unglücklich und der Druck im Angriff ließ mit den schwindenden Kräften nach“, analysierte Spielertrainer Frank Gravel, der nun darauf hofft, dass sein Mittelblocker Frederik Bartelt rechtzeitig fit wird und in drei Wochen am 9. Februar zum nächsten anstehenden Spitzenspiel beim Tabellenzweiten VC Osnabrück wieder mit von der Partie ist. „Egal wie der Kader für den Rest der Saison aussehen wird, wir werden alles probieren, um oben dran zu bleiben. Das Saisonziel Klassenerhalt ist ja schon längst in trockenen Tüchern“, hofft Gravel am Ende auf eine obere Platzierung seines Teams.

VfL Wildeshausen: Marco Backhus, Maik Backhus, L. Gravel, F. Gravel, Schütte, Muhle, Dannemann, Mildes, Nguyen.