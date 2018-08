Hudes Mohamed Alawie hätte die Partie mehrfach entscheiden müssen, scheiterte jedoch an Torwart Maik Panzram. (INGO MÖLLERS)

Hude. 70 Minuten lang sah alles nach einem Heimsieg für den FC Hude im Derby der Fußball-Bezirksliga gegen den VfL Stenum aus. 2:0 führten die Mannen von Trainer Lars Möhlenbrock gegen dezimierte Gäste. Doch gleich mehrfach vergaben die Huder große Chancen leichtsinnig, sodass die Stenumer in der Partie blieben, in furiosen letzten 20 Minuten noch vier Treffer markierten und letztlich nicht unverdient drei Punkte beim 4:2 (0:1)-Auswärtssieg mitnahmen.

Hude begann druckvoll und verzeichnete nach drei Minuten bereits die dritte Ecke. Zudem störten die im 4-4-2-System auftretenden Gastgeber die Stenumer früh, Marko Schrank und Mohamed Alawie liefen die Innenverteidiger Matle Tönjes und Marten Michael an, sodass diese den Ball oft nach außen zu Mark Gerken und Mathias Gaster passten. Doch diesen fehlten die Anspielstationen in der Zentrale und auch die Außenbahnen machten die Huder mit hohem läuferischen Aufwand und aggressivem Zweikampfverhalten dicht. Stenum kam in den ersten 45 Minuten zu keinerlei Torchancen aus dem Spiel heraus, dafür agierten sie schlicht zu langsam, sodass Hudes Abwehrchef Torben Hellemann mit lautstarken Kommandos seine Vordermänner immer rechtzeitig dirigieren konnte.

Harter Platzverweis

Hude setzte in der Offensive vor allem auf lange Bälle und konzentrierte sich auf die defensive Absicherung. In die Karten spielte der Möhlenbrock-Elf der frühe Führungstreffer. Maik Spohler zog einen Freistoß von der linken Seite an den Fünfmeterraum. Dort schraubte sich Nils Sandau völlig freistehend in die Höhe und köpfte am auf der Linie verweilenden Torwart Maik Panzram vorbei zum 1:0 ein (8.). Auch Stenum wurde nach Standards gefährlich, vor allem durch Ecken von Julian Dienstmaier. Ein Kopfball von Tönjes wurde auf der Linie geklärt (21.), Gaster köpfte einmal knapp vorbei (22.) und einmal deutlich drüber (30.). Auf der Gegenseite sorgte Stürmer Mohamed Alawie für viel Wirbel. Nach einem weiten Schlag von Hellemann, bei dem Tönjes sich verschätzte, war der Stürmer frei durch und scheiterte im Eins-gegen-eins-Duell an Panzram (22.) – es sollte nicht seine letzte vergebene Großchance bleiben.

In Minute 40 nahm Alawie erneut einen langen Ball an und ging in den Zweikampf mit Tönjes. Dieser hielt den Hude-Stürmer klar an der Hose fest, Schiedsrichter Sascha Eilers pfiff prompt und stellte den Stenumer wegen der Verhinderung einer klaren Torchance vom Platz. Die Stenumer monierten, dass Alawie zuvor selbst gefoult habe. „Die Rote Karte ist viel zu hart, Gelb hätte es auch getan“, meinte Stenum-Trainer Thomas Baake. Kurz vor der Pause lief Alawie nach Steilpass von Schrank noch mal alleine auf Panzram zu – der VfL spielte auf Abseits. Wieder blieb er zweiter Sieger. Der zweite Durchgang begann mit viel Tempo. Alawie scheiterte aus zehn Metern erst an Panzram und mit dem Nachschuss am Außennetz. Besser machte es Spohler: In Minute 59 versenkte er einen Seitfallzieher nach Sandau-Flanke sehenswert zum 2:0. Stenum machte nun auf, Hude konterte. Zunächst verdaddelten Ole Schöneboom und Alawie eine Überzahl-Situation (64.), dann brach Alawie auf außen durch (67.). Doch statt den Ball zu einem der in der Mitte freistehenden Mitspieler zu passen, versuchte er es auf eigene Faust und schoss am langen Eck vorbei. Ein Querpass hätte wohl das entscheidende 3:0 gebracht.

Doch so blieben die aufopferungsvoll kämpfenden Stenumer in der Begegnung. Dienstmaier, der in Unterzahl die rechte Seite nahezu im Alleingang beackerte, brachte erneut eine Ecke gefährlich auf den Kopf von Gaster, und dieses mal köpfte der Linksverteidiger ins Tor zum 1:2 (72.). Stenum drückte weiter aufs Tempo und belohnte sich: Der eingewechselte Paul Fuhrken setze sich auf der linken Seite durch und passte in die Mitte. Dort stocherte Ole Braun das Leder zum 2:2 über die Linie (79.). Die Huder zeigten sich nun verunsichert, Stenum riskierte viel. Zunächst scheiterte Braun noch zweimal (81./82.), dann drosch Dienstmaier tief aus der eigenen Hälfte einen Freistoß per Vollspann Richtung Hude-Kasten. Ein paar Meter vor dem Tor kam der eingewechselte Maximilian Bradler mit dem Fuß an den Ball und erzielte das 3:2 (86.).

Nun warfen die Huder alles nach vorne und wären um ein Haar zum Ausgleich gekommen: Schrank schloss nach einer zu kurzen Kopfballabwehr ab, doch Panzram lenkte das Leder mit einem starken Reflex an den Pfosten. In der letzten Minute – alle Huder Feldspieler befanden sich in Stenums Hälfte – erlief Braun einen langen Ball, kam vor dem weit herausgeeilten Torwart Timo Hertlein an den Ball und schob zum 4:2-Endstand ein (90.+3).

Thomas Baake lobte nach der Partie die Einstellung und Moral seiner Truppe. „Einfach fantastisch. Die Jungs haben einen starken Charakter, heute ist was Besonderes passiert. Man kann viel erzählen, aber heute haben die Spieler miterlebt, dass man nie aufgeben darf. So eine Partie erlebt man selten. Der Glaube ist jetzt da“, fasste der VfL-Trainer das Match zusammen. Sein Gegenüber monierte die fehlende Erfahrung. „Wir haben es 70 Minuten sehr gut gemacht, dann mussten Torben Liebsch und Maik Spohler angeschlagen raus. Da fehlt dann die Routine, so ein Spiel zu Ende zu bringen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ein Spiel auf so einer Art und Weise verlieren. Erfahrung erspielt man sich. Wir haben überwiegend eine Kreisliga-Elf, die kann die Erfahrung noch gar nicht haben“, sagte er. Er wolle auf nun den ersten 70 Minuten aufbauen und an den letzten 20 arbeiten.