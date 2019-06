Diese Saison in der Fußball-Bezirksliga wird Trainer Thomas Baake und dem ganzen Verein des VfL Stenum in Erinnerung bleiben. Sage und schreibe 43 verschiedene Akteure setzte der Coach in 30 Spielen ein. Beim abschließenden Sieg beim ESV Wilhelmshaven feierte Marcel Ples seine 19-minütige Premiere, zudem stand Bastian Morche bei seinem Comeback ein paar Minuten auf dem Feld. Die Kicker vom Kirchweg schlossen nach dem 3:2 (2:2) beim ESV diese Spielzeit auf Platz acht im Mittelfeld ab.

Die gastgebenden Wilhelmshavener standen bereits vor Spielbeginn als Absteiger fest, für Stenum ging es noch darum, Platz zwei im Landkreis Oldenburg hinter Meister VfL Wildeshausen zu erobern. Und das gelang den Baake-Mannen, da der FC Hude zeitgleich verlor.

Beim ESV geriet das Baake-Team früh durch einen Elfmeter von Tim Janßen mit 0:1 in Rückstand (4.). Mittelstürmer Lennart Höpker drehte die Begegnung mit einem Doppelpack auf 2:1 für den VfL (32./40.). Doch nur eine Minute später kassierten die Gäste den Ausgleich durch Mohammed Hammoud (41.).

Nach Wiederanpfiff war es dann Dauerbrenner und Kapitän Maximilian Klatte – er stand in dieser Saison lediglich 13 Minuten nicht auf dem Feld – der mit seinem bereits 20. Saisontor die erneute Führung brachte – 3:2 (49.). Getoppt wird Klatte übrigens von seinem Mannschaftskameraden Marten Michael: Dieser absolvierte jede Partie dieser Spielzeit von An- bis Abpfiff.

Auf dem Wilhelmshavener Rasen fiel in den auf Klattes Tor folgenden 40 Minuten kein Treffer mehr und so ging Stenum als Sieger vom Platz. Der VfL beendete die Saison daher mit einer positiven Bilanz von 13 Siegen bei elf Niederlagen und einem Torverhältnis von plus fünf.