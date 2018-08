Tom Geerken (rot) erzielte für den VfL Stenum vergangene Saison 25 Treffer. Die JSG Lastrup (blau) gilt als einer der größten Kontrahenten um den Titel. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. An diesem Mittwoch beginnt für vier der fünf A-Junioren-Mannschaften aus der Region die Saison in der Fußball-Bezirksliga. Sie gehen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen an den Start. Der VfL Stenum, der erst an diesem Sonnabend seine Saisonpremiere feiert, zählt zu den Favoriten in dieser Spielzeit. Auch der Landesliga-Absteiger TV Jahn Delmenhorst will runderneuert die ersten Plätze angreifen und der TuS Heidkrug möglichst lange oben dranbleiben. Die SG DHI Harpstedt ist ein Kandidat für das obere Tabellenmittelfeld, während es für den VfL Wildeshausen von Beginn an nur darum gehen kann, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

TV Jahn Delmenhorst: Die Violetten sind in der vergangenen A-Junioren-Saison aus der Landesliga abgestiegen. Einige Akteure aus dem Kader dürfen weiter bei den Junioren spielen, andere wechselten in den Herrenbereich, beispielsweise läuft Paul Fuhrken nun für die Bezirksliga-Elf des VfL Stenum auf. Die genaue Stärke ist daher schwer einzuordnen, gerade im Vergleich zu den anderen Teams der Liga. Das sieht auch der neue Trainer René Rohaczynski so: „Ich kann die anderen Mannschaften ehrlich gesagt schwer einschätzen, aber ich denke schon, dass wir mindestens unter den Top fünf landen können, wenn wir unsere Leistung abrufen“, meint er. Als größte Konkurrenten sieht er den VfL Stenum und den TuS Heidkrug an, auch der JSG Lastrup/Kneheim/Hemmelte und der JSG Emstek/Höltinghausen traue er viel zu.

Die Vorbereitung sei gut verlaufen, die Testspiele stimmten den Coach ebenso zufrieden wie die gute Trainingsbeteiligung. 21 Mann stehen im Kader. Die 1:2-Pokalniederlage beim TSV Abbehausen sieht Rohaczynski positiv, weil die Leistung gestimmt habe. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, haben nur unsere Chancen nicht genutzt.“ Dazu kam der Abbehauser Teppich, auf dem ein Jahn-Verteidiger im entscheidenden Moment wegrutschte. Die Violetten setzen auf Ballbesitz: „In der Regel wollen wir die Mannschaft sein, die Fußball spielt und das attraktiv“, blickt Rohaczynski voraus. Situativ könne das Team seine Taktik wechseln und umstellen. Noch sei man nicht eingespielt, aber das seien die Gegner auch nicht. „Wir gehen diese Saison viel mehr ins Taktische rein, die Jungs sollen sich weiterentwickeln. In den ersten Spielen kann man das vielleicht noch nicht zu 100 Prozent umsetzen, aber das kommt schon“, ist er sich sicher. Wichtig sei, dass die Atmosphäre innerhalb des Teams stimme.

TuS Heidkrug: In den oberen Tabellenregionen möchte sich auch Andreas Pietsch mit seiner Elf platzieren. Die Heidkruger schlugen in der zweiten Pokalrunde die starke Auswahl des SV Brake mit 1:0, gegen Werder Bremens zweite Mannschaft gab es einen 5:4-Sieg. „Das lief schon so, wie wir uns das vorstellen“, sagt Pietsch. Eine Gefahr sei die Verletzungsproblematik. Vergangenen Saison fielen gleich acht Spieler langfristig aus, drei von ihnen stecken noch in der Reha. „Viel darf nicht mehr passieren, auf keinen Fall darf es wieder so werden wie vergangene Saison, sonst wird es natürlich schwer“, meint der TuS-Trainer. Das Potenzial für die oberen Plätze sei vorhanden. „Wir sind eigentlich auf jeder Position doppelt besetzt, so wie wir das wollten, haben überall eine gewisse Qualität“, sagt Pietsch. Grundsätzlich sei er ein Freund des Ballbesitz-Fußballs. „Wenn man den Ball hat, kann nichts passieren“, meint er. Der TuS wolle das Spiel bestimmen. „Das ist schon unsere Ausrichtung und das hat man gegen Brake auch schon gesehen. Da hätten wir deutlich höher gewinnen müssen“, erinnert er sich. Jedoch stünden im Kader auch mehrere sehr schnelle Spieler, weshalb Konter ein probates Mittel seien. „Wir sind flexibel, aber ich bin für Ballbesitz, da fühle ich mich besser“, so Pietsch. In der Liga stuft er Stenum, Lastrup und Emstek als stark an. Zudem habe Abbehausen mit seinem Kunstrasen einen großen Heimvorteil. Aufsteiger JSG Cappeln könne er dagegen nicht einschätzen.

VfL Stenum: Unbestritten als einer der Favoriten geht Stenum in die neue Spielzeit. In der vergangenen Saison belegte die Mannschaft von Trainer Frank Radzanowski den dritten Rang. Und diese verließen nur zwei Akteure aus Altersgründen in Richtung Herrenbereich, junge Talente rücken dafür nach. „ Unser Kader umfasst 19 Spieler und ist sehr ausgeglichen besetzt. Ich denke, dass wir in der Breite stärker geworden sind und sehr flexibel wechseln können“, sagt der VfL-Trainer. Die Vorbereitung lief gut, das ebenfalls stark eingeschätzte Lastrup besiegte Stenum im Pokal mit 3:0.

„Wir sind schon ziemlich weit. Es muss natürlich alles passen, gerade in Bezug auf Verletzungen, aber dann sind die Plätze eins bis drei möglich“, sagt Radzanowski. Bei anderen Vereinen sei der Umbruch größer, der VfL spielte vergangene Saison nahezu komplett mit dem jüngeren Jahrgang. Einspielen muss sich die Elf deshalb kaum noch. „Außerdem ist die Trainingsbeteiligung hoch, es macht riesigen Spaß“, berichtet der Coach. Den TuS Heidkrug erwartet er als großen Konkurrenten. „Von denen sind die 2000er stark, ebenso wie die 2001er, die mit B-Jugend-Landesliga-Erfahrung dazukommen“, meint Radzanowski. Darüber hinaus rechnet er mit Lastrup. Welche Rolle der TV Jahn spielen wird, wolle er erst mal abwarten, die SG DHI Harpstedt sieht er einen Tick vor den Violetten.

VfL Wildeshausen: Eine harte Saison steht dem VfL bevor. Sportlich qualifizierten sich die Krandelkicker nicht für die Bezirksliga, aber weil der TV Munderloh zurückzog, wurde ein Platz frei. „Die Vorbereitung war schwierig, weil ich als Trainer erst Ende Juli feststand. Dementsprechend hatten wir noch nicht so viele gemeinsame Einheiten und erst ein richtiges Testspiel“, berichtet Coach Maximilian Iken. Die Jungs hätten jedoch mitgezogen, die Trainingsbeteiligung sei zumindest nach den Ferien hoch gewesen. Mit der Breite des Kader, 22 Mann, ist Iken zufrieden. Doch nicht alle Akteure hätten Bezirksliga-Niveau, berichtet der Coach. „Das Saisonziel kann nur Klassenerhalt lauten. Und das wird schwer genug“, blickt er voraus.

Ergo müsse man relativ tief und defensiv einigermaßen sicher stehen. „Wir wollen über ein schnelles Umschaltspiel kommen und den einen der anderen Gegner ärgern, der nicht so schnell nach hinten rückt. Wir haben durchaus schnelle Jungs, die auch was können, um vorne etwas zu erreichen“, sagt Iken. Er erwartet eine Lehrsaison. „Wir schauen, was wir mitnehmen können und wollen daraus unsere Lehren ziehen“, blickt Iken voraus. Seine Mannen müssten die Gegner nerven, ihnen auf den Füßen stehen. Favoriten sind für ihn Stenum, Heidkrug und auch Abbehausen.

SG DHI Harpstedt: Das Team aus dem Landkreis belegte in der Vorsaison einen starken vierten Rang. Mit dieser Platzierung wäre Trainer Michael Würdemann sicherlich wieder zufrieden. Die Konkurrenz schätzt Harpstedt stark ein, ein Platz in der oberen Tabellenhälfte dürfte realistisch sein. Doch wie bei den A-Junioren üblich, gibt es auch in Harpstedt Unwägbarkeiten. Je nachdem, ob die Akteure ihren Fokus auf den Fußball oder auf andere Interessen legen, wird die Saison mehr oder weniger erfolgreich verlaufen.