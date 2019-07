Da geht’s lang: Coach Marcel Bragula will den VfL Wildeshausen zum Klassenerhalt in der Landesliga führen. (INGO MÖLLERS)

Mit den Testspielergebnissen in der Saisonvorbereitung ist das ja so eine Sache. Einerseits sind Siege natürlich immer schöner als Niederlagen, das ist ja logisch. Andererseits geht es eben noch nicht um Punkte, oft stehen nicht alle Spieler zur Verfügung, und daher wollen die meisten Trainer die Partien nicht überbewerten. Auch Marcel Bragula will das nicht. Zwar lesen sich die Resultate, die seine Mannschaft erzielte, überwiegend positiv. Doch der Coach des VfL Wildeshausen misst ihnen nicht allzu viel Bedeutung bei. „Ich bin jetzt nicht euphorisch. Letztlich waren das alles Testspiele, in denen man Dinge ausprobiert. Natürlich ist es besser, als wenn man fünfmal verliert, aber nichtsdestotrotz muss man das nüchtern betrachten“, relativiert der Coach des Bezirksliga-Meisters.

Als solcher stehen die Krandelkicker in der kommenden Spielzeit, die für sie an diesem Sonntag auswärts gegen den BV Essen beginnt, vor einer großen Herausforderung. Zwei Jahre nach dem Abstieg treten sie wieder in der Landesliga Weser-Ems an. Und in dieser zu bestehen, dürfte alles andere als einfach werden. Schließlich müssen am Ende nicht weniger als sechs Teams den Gang nach unten antreten. Also mehr als ein Drittel der Liga. Gerade für einen Neuling ist das eine ganz schöne Herkulesaufgabe. „Die Landesliga ist seit Jahren ein Haifischbecken“, sagt Marcel Bragula. Dass es derart viele Absteiger gibt, findet er persönlich schade. Schließlich sei es die zweithöchste Spielklasse in Niedersachsen, „man tut viel, um da hinzukommen. Mit sechs Absteigern hat man dann ein großes Paket zu tragen.“

Dass das Ziel angesichts dessen Klassenerhalt lautet, kommt nicht überraschend. Verstecken wollen und müssen sich die Wildeshauser jedoch keineswegs. In der Vorbereitung haben sie den ambitionierten Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen deutlich mit 6:1 und den Oberligisten SV Atlas Delmenhorst knapp mit 1:0 bezwungen, auch wenn der sicherlich nicht in Bestbesetzung antrat. Sie haben sich akribisch vorbereitet, Pläne erarbeitet und verschiedene Grundordnungen einstudiert. „Wir sind gerüstet“, meint Bragula. Eines sei jedoch klar: Zu viele Ausfälle könne seine Mannschaft nicht kompensieren. „Wir sind davon abhängig, dass wir keine große Verletztenmisere haben. Das darf nicht passieren“, stellt Bragula klar.

Der Kader des VfL ist zwar nicht gerade klein, hat aber eine gewisse Rangordnung. Er sei kein Freund von einem Aufgebot, das komplett aus Akteuren besteht, die Stammplatz-Ansprüche erheben, sagt Bragula. Vielmehr wolle er eine Truppe mit einer klaren Struktur haben. Jeder hat im Krandel seine Rolle. Die der Nummer eins übernimmt David Lohmann, der vom SV Atlas gewechselt ist. „Wir wollen ihn langfristig binden, deshalb bekommt er das Vertrauen“, begründet Bragula.

Ein weiterer Neuzugang, der einen wichtigen Baustein des Gesamtkonstrukts bildet, ist Alexander Dreher, der zuvor beim Oberliga-Absteiger und künftigen Ligakonkurrenten BV Cloppenburg aktiv war. Der Rechtsverteidiger sei „ein gestandener Spieler, der uns weiterhilft“, freut sich Bragula über die Verstärkung. Rückkehrer Jan Lehmkuhl sei jemand, der den Großteil des Teams kenne und daher keine Eingewöhnung brauche. Der 18-jährige Mika Ostendorf belebe den Konkurrenzkampf in der Defensive, während Jan Taute ein Perspektivspieler sei, der in der ersten Mannschaft mittrainieren und zunächst vornehmlich in der zweiten zum Einsatz kommen soll. Zwei Akteure, die sich in der Vorbereitung besonders hervorgetan haben, sind Michael Eberle, der sich laut Bragula aktuell in Topform befinde, und Elias Schröder. „Er hat noch mal einen Sprung gemacht, hart gearbeitet und fährt jetzt die Früchte ein.“

Früchte einfahren will nun der gesamte VfL. Bei der Mission Ligaverbleib setzen sie im Krandel dabei vor allem auf einen bestmöglichen Fitnesszustand und mannschaftliche Geschlossenheit. „Für mich ist wichtig, dass wir ein Team sind und darüber kommen“, erklärt Bragula. „Wir freuen uns riesig auf die Liga. Wir haben uns das hart erarbeitet.“ Er schätze sein Team so stark ein wie im ersten Landesliga-Jahr der Episode 2015 bis 2017. „Da ist was drin, aber es wird schwer. Wir nehmen das Jahr mit und werden alles dafür tun, um die Liga zu halten. Wir machen uns aber keinen Druck“, betont der Coach.

Weitere Informationen

Neuzugänge: David Lohmann (SV Atlas Delmenhorst), Alexander Dreher, Mika Ostendorf (beide BV Cloppenburg), Jan Lehmkuhl (SC Melle), Jan Taute (GW Kleinenkneten)

Abgänge: Andre Kari (2. Herren), Jannik Wallner (Karriere beendet)

Restkader: Sebastian Pundsack, Lukas Schneider, Phillip Finger, Niklas Heinrich, Kevin Kari, Sascha Görke, Maximilian Seidel, Michael Eberle, Robin Ramke, Lennart Feldhus, Sebastian Bröcker, Ole Lehmkuhl, Alexander Kupka, Christoph Stolle, Rene Tramitzke, Thorben Schütte, Felix Dittrich, Hauke Glück, Elias Schröder, Marius Krumland, Christopher Kant

Trainer: Marcel Bragula

Co-Trainer: Patrick Meyer

Torwart-Trainer: Eike Bothe

Betreuer: Thomas Kupka

Physiotherapeutin: Claudia Reller

Saisonziel: Nichtabstiegsplatz

Favoriten: SV Bevern, BW Lohne, BV Essen, SV Holthausen-Biene SEE