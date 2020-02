Fußball-Landesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VfL Wildeshausen braucht jeden Punkt

Michael Kerzel

Knapper als im Abstiegskampf in dieser Liga kann es kaum zugehen. Und mittendrin ist der VfL Wildeshausen, der am Sonntag in die Rückrunde einsteigt, falls der Platz bei Union Lohne bespielbar ist.