Alexander Kupka und der VfL Wildeshausen bekommen es mit dem amtierenden Meister zu tun. (INGO MÖLLERS)

Derzeit geht es in der Tabelle der Fußball-Landesliga richtig eng zu. Zwischen den Plätzen eins und acht liegen gerade mal vier Zähler. In dieser oberen Hälfte des Klassements finden sich auch der VfL Wildeshausen und der SV Bevern wieder. Die Krandelkicker belegen derzeit mit 17 Zählern Rang fünf, ihr kommender Gegner hat genauso viele Punkte eingesammelt und ist Achter. Dementsprechend offen ist die Begegnung. Das findet auch VfL-Trainer Marcel Bragula. „Es kann in alle Richtungen gehen“, sagt er. Generell gebe es fast immer ausgeglichene Duelle. „Momentan kann man Blau-Weiß Lohne ein bisschen rausnehmen und mit Abstrichen Cloppenburg“, meint Bragula. Sonst seien die Partien stets spannend, es sei immer auch ein bisschen Spielglück dabei. Hinzu komme die Frage, wie es bei den jeweiligen Mannschaften personell aussieht. Wenn Bevern, das zuletzt fünfmal in Folge sieglos blieb, keine Ausfälle haben sollte, rechnet Bragula mit einer extrem schwierigen Aufgabe. „Man darf nicht vergessen: Wir spielen gegen den amtierenden Meister“, merkt er an. Dass die Partie witterungsbedingt abgesagt wird, glaubt der Wildeshauser Trainer nicht. Wohl aber, dass der Platz schwierig zu bespielen sein wird. Daher erwartet er eine kampfbetonte Partie.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Wildeshausen