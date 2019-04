Wildeshausens Trainer Marcel Bragula hat die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit schon weitestgehend abgeschlossen. (INGO MÖLLERS)

Noch steht nicht fest, in welcher Liga die Fußballer des VfL Wildeshausen in der kommenden Spielzeit an den Start gehen werden, doch die Kaderplanungen sind schon weit vorangeschritten. Nach Verpflichtungen von Torwart David Lohmann vom SV Atlas Delmenhorst und Rückkehrer Jan Lehmkuhl verstärkt der aktuelle Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems seine ohnehin schon sattelfeste Defensive: Rechtsverteidiger Alexander Dreher kommt vom abstiegsbedrohten Oberligisten BV Cloppenburg. 20-mal lief er in dieser Saison auf, stand immer in der Startelf, wenn er nicht verletzt oder gesperrt war. Insgesamt kommt der 27-Jährige auf mehr als 80 Einsätze in Niedersachsens Oberhaus.

Aber das interessiert Trainer Marcel Bragula nur am Rande. „Ich habe mich mit ihm mehrere Male getroffen. Ich will die Leute kennenlernen. Die Vita des Spielers interessiert mich erst mal nicht, auch wenn es natürlich gut aussieht, wenn jemand mal höher gespielt hat. Aber wir hatten hier schon mehrere Leute, die aus der Kreisliga kamen und mehr Leistung gebracht haben als Leute aus höheren Ligen, die dann auch schnell wieder weg waren“, berichtet der VfL-Coach. Dreher passt nach seiner Ansicht auch charakterlich, zudem brauchen die Wildeshauser einen Rechtsverteidiger. „Seit Kai Meyer in unserer bisher letzten Landesliga-Zeit haben wir keinen gelernten Rechtsverteidiger mehr im Kader gehabt. Da überlegt man als Trainer natürlich schon, was man macht“, berichtet Bragula. Zunächst schulte er Innenverteidiger Niklas Heinrich um, doch auch die Mittelfeldakteure Jannik Wallner, Ole Lehmkuhl und zuletzt Christoph Stolle liefen dort auf. „Sie haben das gut gemacht, aber ein gelernter Rechtsverteidiger ist nochmals was anderes“, meint der VfL-Coach.

Kaderplanung weit fortgeschritten

Dass Dreher sich dem VfL anschließt, ist mehreren glücklichen Umständen zu verdanken, sagt Bragula. Dreher tritt nach seinem in Oldenburg beendeten Studium in Kürze eine Arbeitsstelle in Wildeshausen an, zudem ist er mit Marius Krumland befreundet, der vergangene Saison auch vom BVC zum VfL wechselte. Außerdem kennen sich Bragula und Dreher und standen in losem Kontakt. „So kam eines zum anderen“, merkt der VfL-Trainer an. Ein weiterer Neuer ist ein alter Bekannter: Jan Lehmkuhl kehrt in den Krandel zurück. Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Sommer 2017 zog er nach Osnabrück und lief fortan für den SC Melle in der Landesliga auf. In der kommenden Spielzeit wird er wieder als Mittelfeldmotor des VfL fungieren. „Er ist ein absoluter Zugewinn und sehr wichtig für uns. Sportlich wie menschlich. Er war ja damals schon stellvertretender Kapitän bei uns“, berichtet Bragula. Jan Lehmkuhl wohnt und studiert weiterhin in Osnabrück. „Er kommt zum Training her, das ist nicht selbstverständlich. Da müsste man ihm eigentlich eine Medaille für umhängen. Wir zahlen ja auch weiterhin keine Spielergehälter“, lobt Bragula seinen Schützling.

Dritter im Bunde der durchaus hochkarätigen Neuzugänge ist David Lohmann, die aktuelle Nummer zwei des Oberligisten SV Atlas Delmenhorst. Auch beim VfL muss er um den Stammplatz kämpfen. „David will hier natürlich die Nummer eins werden. Das muss auch sein Ziel sein. Mit Felix Dittrich hat er starke Konkurrenz. Der ist – Stand jetzt – die Nummer eins bei uns und steht derzeit vor Sebastian Pundsack. Felix hat einen Riesensatz gemacht in seiner Entwicklung“, berichtet Bragula.

Der Coach ist sich sicher, dass alle drei die Krandelkicker verstärken werden. Die Kaderplanung ist damit weitestgehend abgeschlossen. „Ich hätte natürlich noch gerne junge Leute aus der Region im Kader. Aber bei den 18- bis 20-Jährigen liegen die Prioritäten leider oft anders heutzutage. Dreimal Training die Woche, darunter freitags, ist vielen schon zu anstrengend und zu viel“, moniert Bragula.

Neben neuen Spielern schließt sich auch ein neuer Trainer dem VfL Wildeshausen an: Mete Döner übernimmt die Reserve, die unter Andree Höttges den Aufstieg in die Kreisliga geschafft hat. Höttges trainiert kommende Saison den Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst. „Ich habe ihn auf den Kreisplätzen der Region kennengelernt. Mir hat gefallen, wie er in Delmenhorst als Trainer von Hicretspor und Hürriyet agiert hat. Er hat da die Ruhe bewahrt und war immer ein fairer Sportsmann“, erklärt Bragula. Zudem sei ihm das gute Coaching Döners im Spiel aufgefallen. „Wir haben uns dann getroffen und gut verstanden. Ich habe ihn dann dem Vorstand empfohlen“, berichtet Bragula. Ziel sei es nun, eine schlagkräftige Kreisliga-Mannschaft zusammenzustellen, auch zwei oder drei Mitglieder der aktuellen A-Jugendmannschaft sollen zum Kader gehören.