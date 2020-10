Maximilian Seidel (rotes Trikot) erzielte zwei Tore gegen Germania Leer und hätte in dieser Szene gerne einen Elfmeter bekommen. (INGO MÖLLERS)

Leistungsgerecht teilten sich der VfL Wildeshausen und Germania Leer die Punkte in der Fußball-Landesliga. Die Krandelkicker verspielten dabei eine 2:0-Führung im heimischen Stadion, was Coach Marcel Bragula ärgerte. Dennoch ordnete er das 2:2 (1:0) als leistungsgerecht ein. „Wenn man zu Hause 2:0 führt, muss man das Spiel gewinnen. Daher bin ich nicht zufrieden. Gerade auch mit der Leistung in der zweiten Halbzeit. Da haben wir die Zweikämpfe nicht gewonnen, waren nicht gallig. Das Verhalten von einigen Spielern kann ich nicht verstehen. Da war zu wenig Wille“, meinte er.

Die Partie begann temporeich: Nach einem starken Pass von Sascha Görke auf Michael Eberle war dieser links durch und legte in die Mitte ab. Dort verpassten zwei Wildeshauser, doch das Leder rollte Timo Goldner vor die Füße, der an einer Fußabwehr von Joost-Dirk Oltrop im Germania-Kasten scheiterte (5.). Im Gegenzug klärte Marius Krumland eine Hereingabe von Julian Jauken kurz vor dem Tor mit einer Grätsche zur Ecke (6.). Nachdem die Begegnung etwas verflachte, war es wie so oft ein scharf getretener Standard von Lukas Schneider, der für die Führung sorgte: Seine Ecke flog in den Fünfer und dort blockten verschiedene Leerer gleich drei Abschlüsse fast auf der Linie, bevor Maximilian Seidel zum 1:0 abstaubte (18.). Doch auch die Gäste hatten Chancen. Sören Willlers, der sein Landesligadebut feierte, wehrte einen Schuss von Lukas Berghaus zur Ecke ab (26.). Nach einer guten halben Stunde drang Seidel nach einer schönen Kombination in den Strafraum ein, wurde dort in die Zange genommen und zu Fall gebracht, bekam jedoch keinen Elfmeter.

Trainer Marcel Bragula war mit der Leistung seiner Mannen im zweiten Durchgang nicht zufrieden und ärgerte sich, dass der VfL Wildeshausen eine Zwei-Tore-Führung nicht in einen Heimsieg ummünzte. (INGO MÖLLERS)

Die 2:0-Führung wurde jedoch nur vertagt: Zunächst wurde ein Schuss von Michael Eberle zur Ecke abgefälscht. Diese wurde zu kurz abgewehrt, sodass Robin Ramke frei zum Schuss kam. Er verzog das Leder zwar klar, doch Seidel hielt seinen Fuß rein und markierte so seinen zweiten Treffer (53.). Wildeshausen blieb aber nicht am Drücker, sondern nahm das Tempo raus und verlor so die Kontrolle. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld gelangte der Ball in den Strafrum, wo Lukas Schneider ein plumpes Foulspiel beging. „Das darf ihm natürlich nicht passieren. Aber es war schon das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, dass wir bei schnellen Freistößen pennen. Wir hatten Leer eigentlich im Sack und sind dann selbst Schuld, dass die wiederkommen“, beklagte Bragula. Lukas Berghaus verwandelte den Strafsoß unten rechts zum 1:2-Anschluss (58.). Kurz zuvor vergab Lukas-Eltjo Koets aus kurzer Distanz eine Riesenchance (57.).

Bragula sah nun, wie Leer immer mehr Druck aufbaute und brachte mit Lennart Feldhus und Ole Lehmkuhl zwei frische Kräfte, doch Leer blieb stärker. „Mit meinen Wechseln bin ich nicht zufrieden, die haben nicht gezündet“, sagte Bragula selbstkritisch. Koets markierte beinahe das 2:2 (66.), dieses fiel kurz darauf: Nick Kaßmann schlug einen Freistoß hoch und weit Richtung Tor, Willers blieb auf der Linie stehen, sodass ein Kopfball quer zum Tor von Koets nur noch über die Linie gedrückt werden musste – 2:2 (71.). „Dass das ein Torwartfehler war, weiß ich auch. Da muss er rauskommen. Aber es war sein erstes Landesligaspiel, das kann passieren. Dass wir nicht gewonnen haben, lag ganz sicher nicht am Torwart“, ordnete Bragula ein. In der Schlussphase zeichneten sich beide Keeper aus. Einen Eberle-Schuss lenkte Oltrop über das Tor (72.), Willers rettete im Eins-gegen-eins mit dem Fuß gegen Berghaus (82.). Am Ende blieb es bei einem gerechten Unentschieden.

Für den VfL Wildeshausen geht es am Mittwoch mit einem Spiel bei GW Firrel weiter.

VfL Wildeshausen - Germania Leer 2:2 (1:0)

Wildeshausen: Willers – Schneider, Krumland, Schütte, Dreher (85. Kant), Radke, Görke, Goldner, Eberle, Ramke (62. Feldhus), Seidel (69. Lehmkuhl)

Tore: 1:0 Maximilian Seidel (18.), 2:0 Maximilian Seidel (53.), 2:1 Lukas Berhaus (58./FE), 2:2 Lukas-Eltjo Koets (71.) MKE