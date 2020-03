Die Mannen der VG Delmenhorst-Stenum müssen Zusammenhalt beweisen, um beim Aufstiegskandidaten Bremen 1860 einen Zähler zu holen. (INGO MÖLLERS)

Die Ausgangslage für die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum vor dem letzten Spieltag dieser Saison ist simpel: Die Mannen von Trainerin Susanne Schalk stehen auf dem Relegationsrang und brauchen noch einen Punkt, um diesen aus eigener Kraft zu halten. Der direkte Klassenerhalt wäre auch bei einem Sieg bei Bremen 1860 nicht mehr möglich. Sollte die VG diese Partie verlieren, muss sie hoffen, dass der in der Tabelle direkt hinter ihr platzierte TSV Hollern-Twielenfleth seine beiden ausstehenden Begegnungen in eigener Halle nicht glatt gewinnt und so die fünf Punkte Rückstand noch aufholt. Alles in allem stehen die Chancen, dass die VG die Relegation erreicht, also gut.

Die Delmenhorster treten im Nachbarschaftsduell in Bremen bei einem Team an, das ähnlich unter Druck steht. 1860 rangiert zwei Punkte hinter dem Relegationsrang am anderen Ende der Tabelle, hat jedoch noch eine Partie weniger bestritten als der direkte Konkurrent um Platz zwei. Mit zwei Heimsiegen gegen Delmenhorst und im direkten Anschluss gegen den TV Baden II würde 1860 sich Platz zwei vom TuS Bersenbrück holen. Dieser wiederum ist einer der Gegner von Hollern-Twielenfleth und könnte der VG somit Schützenhilfe leisten. Zweiter Kontrahent des TSV ist der VfL Wildeshausen. Dieser steht auf Platz fünf im gesicherten Mittelfeld.

Auf eigene Stärken besinnen

Ziel der VG ist es, die Relegation aus eigener Kraft zu erreichen. „Wir bündeln unsere Kräfte und geben Vollgas“, kündigt Susanne Schalk an. Das mache die Truppe bereits im Training und wolle das auch bei Bremen 1860 hinbekommen. „Was man im Training nicht macht, macht man auch im Spiel nicht“, meint Schalk. Zuletzt trainierten die Delmenhorster ihre bereits vorhandenen Stärken. „Wir wollen den Gegner mit unseren Angaben unter Druck setzten und dann mit dem Block, der in den letzten Spielen gar nicht so schlecht funktionierte, punkten“, blickt die VG-Trainerin voraus.

Die Bremer gehen favorisiert in die Partie gegen Delmenhorst – ebenso wie der TV Baden II vor gut einem Jahr. Der TVB wäre mit einem Sieg Meister geworden und direkt aufgestiegen, doch die VG setzte sich durch und sicherte sich so noch den Relegationsrang und hielt später die Klasse. „Wir brauchen einen Punkt, gehen aber in die Partie so rein, dass wir sie gewinnen wollen“, sagt Schalk. Das wird alles andere als einfach, immerhin stehen bei den Bremern einige starke Spieler im Kader. „Union hat einige Spieler, die schon Erfahrung in der Dritten Liga und der Regionalliga gesammelt haben. Der Steller ist sehr gut und ist kaum zu lesen. Hinzu kommen einige athletisch sehr starke Youngster, die einen sehr hohen Abschlag haben“, nennt die VG-Trainerin die Stärken des Gegners. Grundsätzlich sei es jedoch so, dass sich das Team auf die eigenen Stärken konzentrieren solle. „Man kann sich auch nicht auf einen oder zwei Spieler einstellen. Nachher sind die dann nicht dabei oder andere rücken in der Vordergrund. Wir wollen flexibel bleiben“, sagt Schalk. Viel werde von der Tagesform abhängen und vom Start in die Partie. „Meine Jungs sind Kaiser darin, wenn es von Beginn an gut läuft, durchzuziehen. Wenn die ersten Bälle allerdings daneben gehen, dann läuft die ganze Partie schlecht. Wir sind sehr abhängig von den ersten Ballwechseln“, hat die erfahrene Trainerin beobachtet. Daher werde es besonders wichtig, gut zu starten oder sich dieses Mal eben nicht von Rückschlägen und Rückständen verunsichern zu lassen. „Wir brauchen das Gefühl, mithalten zu können, selbst wenn der Gegner mal ein paar Punkte in Folge macht“, weiß Schalk.

Holt die VG einen oder drei Punkte oder Hollern-Twielenfleth keine sechs, steht eine erneute Saisonverlängerung an. Die VG Delmenhorst-Stenum ist relegationserprobt. Vergangene Saison hielt sie die Klasse durch ein 3:1 gegen den Verbandsliga-Vizemeister VfL Lintorf II. Im Jahr davor scheiterte die Truppe an Salzgitter auf dem Weg in die Regionalliga. Vor ziemlich genau drei Jahren erreichte die VG den Oberliga-Klassenerhalt via Relegation. Auch damals hieß der Gegner VfL Lintorf II und hatte gegen die Schalk-Mannschaft keine Chance. Die vierte Relegation in Folge für die VG – sofern sie diese erreicht – steht erst am 25. oder 26. April auf dem Programm. „Sonst waren das immer so circa zwei Wochen. Dieses Mal ist es ewig lange hin. Trainingsspiele gehen kaum, da alle anderen Teams ja froh sind, in der Pause zu sein“, blickt Schalk voraus. Möglicherweise bietet sich ein Testspiel gegen eine andere Mannschaft, die in der Relegation antritt, an. „Es wird vermutlich ganz bitter, die Spieler bei Laune zu halten. Man muss im Training noch mal richtig was zeigen über mehrere Wochen“, erzählt Schalk. Der Gegner steht noch nicht fest. In Frage kommen hier der Oldenburger TB II oder Bremen 1860 II. Der OTB hat die besseren Chancen. Dieser steht in der Verbandsliga derzeit auf dem Relegationsrang und hat einen Punkt mehr und ein Spiel weniger als die Bremer auf dem Konto.