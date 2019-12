Trainerin Susanne Schalk führte die VG Delmenhorst-Stenum zu einem knapper als erwarteten Sieg gegen die Nachwuchsauswahl des Niedersächsischen Volleyballverbandes. (MÖLLERS)

Westerstede. Schwerer als erwartet haben sich die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum bei ihrem wichtigen 3:1-Auswärtssieg (23:25, 25:18, 29:27, 25:15) gegen die NWVV-Auswahl getan. Nach den zuletzt doch eher mauen Ergebnissen mit vier Niederlagen in Folge war der Druck, der auf den Schützlingen von Trainerin Susanne Schalk lastete, vor dem Spiel bei der Nachwuchsauswahl des Niedersächsischen Volleyballverbandes enorm hoch. „Hier müssen wir unbedingt gewinnen“, hatte Schalk im Vorfeld die Marschroute klar vorgegeben, um ihr Team mental auf das wichtige Spiel im Kampf um den Klassenerhalt vorzubereiten.

In Westerstede wurden die Gäste dann zunächst kalt erwischt, als sich die Gastgeber von Trainer Christian Stebel mit durchdachten Netzaktionen auf 14:6 absetzten. Nur langsam kamen die Gäste Punkt für Punkt zurück, verkürzten auch Dank einer Aufschlagserie von Marcel Marks auf 22:24, wehrten den ersten Satzball noch ab, mussten sich dann aber doch geschlagen geben. Vor allem in der Annahme offenbarten die VG-Herren große Schwächen, was in der Folge dem eigenen Angriffsspiel nicht zuträglich war. Dies sollte sich dann aber im zweiten Durchgang ändern, als vieles besser klappte. „Da haben wir richtig gut gespielt“, zeigte sich Trainerin Schalk zufrieden mit dem 25:18-Satzausgleich.

Es folgte der dritte Abschnitt, der entscheidend für den Spielausgang werden sollte. Zunächst ausgeglichen, setzten sich die Youngster des NWVV leicht ab, bauten ihren Vorsprung dann aber auf 20:15 aus. Sie profitierten dabei von den vielen verschlagenen Angaben der Gäste, die einfach ihren Rhythmus nicht fanden. Ähnlich wie in den Sätzen zuvor war es vor allem die eigene schwache Annahme, die es den Schalk-Mannen schwer machte, das eigene variable Angriffsspiel aufzuziehen.

Als dann auch das Verschieben des Annahmeriegels nicht so wie gewünscht umgesetzt wurde, wurde Schalk sehr laut und stauchte ihre Mannschaft zusammen. Dies zeigte offenbar Wirkung, denn plötzlich traten ihre Schützlinge konzentrierter auf. Eine Aufschlagserie von Matthias Sanders brachte die Gäste endgültig zurück ins Spiel. Nach Abwehr mehrerer Satzbälle hatten sie selber Satzball und nutzten diesen zum knappen 29:27.

Die Moral der jungen NWVV-Truppe wurde endgültig gebrochen, als sie im vierten Abschnitt eine knappe Führung erneut abgaben und dabei die Aufschläge des stark aufspielenden VG-Akteurs Marcel Marks überhaupt nicht unter Kontrolle bekamen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden, sodass auch Dustin Hoffmann noch mit fünf Aufschlägen brillieren konnte.

Bereits kommenden Sonntag steht der letzte Heimspieltag des Jahres für die VG Delmenhorst-Stenum an. Am Blücherweg empfangen sie mit Bremen 1860 und dem VfL Wildeshausen zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel. Nach den letzten beiden Heimpleiten haben die Schalk-Mannen noch einiges wieder gutzumachen und hoffen zumindest darauf, den einen oder anderen Punkt an der Delme zu behalten.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Süßmuth, Bode, Förstermann, Marks, Riewe, Hoffmann, Pröbe, Döring