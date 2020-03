Aaron Bode erlebte mit der VG Delmenhorst-Stenum einen spektakulären Heimspieltag. (Ingo Möllers)

Den Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt haben die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum am letzten Heimspieltag mit der knappen Niederlage gegen Tabellenführer VSG Ammerland II und dem ebenso knappen Sieg gegen den TSV Hollern-Twielenfleth zwar verpasst, aber sie können die Relegation aus eigener Kraft erreichen.

VG Delmenhorst-Stenum – VSG Ammerland II 2:3 (14:25, 18:25, 25:21, 27:25, 9:15): Denkbar ungünstige Vorzeichen begleiteten die Vorbereitungen auf die wichtigen beiden letzten Heimspiele der um den Klassenerhalt kämpfenden Männer von Trainerin Susanne Schalk. Nur neun Akteure standen einsatzbereit im Kader. Da Florian Süßmuth, eigentlich ein gelernter Angreifer, krankheitsbedingt nicht ganz fit war, konnte er nur als Libero eingesetzt werden. Damit standen zwar zwei Spieler für die eher passiv ausgerichtete Position im Kader, für den Angriff aber fehlte einer und Schalk hatte damit nur einen regulären Auswechselspieler auf der Bank.

Gegen den Tabellenführer kamen die Hausherren nicht gut ins Spiel, fabrizierten jede Menge unnötige Eigenfehler und ließen vor allem ihren Kampfgeist vermissen. Auf dem Feld zu erkennen war dies sofort durch Akteure, die mit hängenden Köpfen auf ihre Fehler reagierten. So wurde der erste Durchgang sehr schnell eine sichere Beute für die Gäste, die auch danach den zweiten Satz dominierten. Schalks Mannen bekamen überhaupt keinen Zugriff auf Spiel und Gegner und machten erneut viele vermeidbare Fehler, sodass der Gegner bis dato in keiner Phase Angst haben musste, die Partie zu verlieren.

Zum dritten Durchgang stellte Susanne Schalk um, beorderte Matthias Sanders auf die Diagonalposition und brachte mit Florian Doig ihre einzige frische Kraft von der Bank auf die Außenangriffsposition. Fortan lief es deutlich besser im Spiel der Gastgeber, die immer wieder mit druckvollen Angaben den Ammerländer Annahmeriegel in Bedrängnis brachten und somit das Aufbauspiel der Gäste empfindlich störten. Zudem agierte das Team von Trainer Arne Döpke ob der zwei gewonnenen Sätze im Rücken viel zu fahrlässig. Delmenhorst-Stenum holte nicht nur den Anschlusssatz, sondern erkämpfte sich auch den knappen vierten Abschnitt, in dem die VG sogar einen ersten Matchball der Gäste abwehrte. Somit sollte der Tiebreak dieses Spiel entscheiden. Hier waren aber wiederum die Ammerländer das bessere Team, sie setzten sich recht deutlich mit 15:9 durch.

VG Delmenhorst-Stenum – TSV Hollern-Twielenfleth 3:2 (18:25, 28:26, 25:23, 24:26, 15:9): Durch den unerwarteten Punktgewinn aus dem ersten Spiel hätten die Gastgeber mit einem klaren Sieg gegen den direkten Verfolger eigentlich den Klassenerhalt sicherstellen können. Scheinbar waren diese Gedanken eher hinderlich, denn die VG startete erneut katastrophal in den ersten Satz. „Wir konnten den Flow aus dem ersten Spiel nicht wirklich mitnehmen“, sagte eine ratlose Susanne Schalk. Vor allem bei den Angaben leisteten sich ihre Schützlinge immer wieder Aussetzer und bekamen erneut keinen Zugriff auf den unbequemen Gegner.

Etwas besser lief es dann im zweiten Abschnitt, in dem sie zunächst eine 11:5-Führung herausspielten, diese aber prompt wieder abgaben. Jetzt waren die Gäste aus dem Alten Land wieder vorne und schnupperten sogar schon am zweiten Satzgewinn. Diesen verhinderten die Schalk-Schützlinge gerade so eben. Stattdessen nutzten sie die Chance zum Satzausgleich. Auch im dritten und vierten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Während die Hausherren den dritten knapp für sich entschieden und im vierten bereits einen Matchball und somit das sichere Erreichen der Relegation vor Augen hatten, konterten die Gäste und erzwangen den Tiebreak. Hier spielte die VG wieder hochkonzentriert, ließ nach der 8:6-Führung beim Seitenwechsel nur noch drei gegnerische Punkte zu und schaffte so den erhofften 3:2-Sieg. „Jetzt haben wir es selbst in der Hand, im letzten Spiel bei Bremen 1860 mit einem Punkt die Relegation aus eigener Kraft zu schaffen“, sagte Schalk, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe in zwei Wochen.

VG Delmenhorst-Stenum: Sanders, Süßmuth, Bode, Förstermann, Marks, Riewe, Pröbe, Döring, Doig.