Nina Maaß und die VG Delmenhorst-Stenum hatten gegen den TV Bremen-Walle keine Chance und unterlagen klar mit 0:3. (INGO MöLLERS)

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum haben beim TV Bremen-Walle mit 0:3 (12:25, 22:25, 21:25) verloren und belegen einen Spieltag vor Jahresende den sechsten Tabellenplatz. “Über das komplette Spiel hinweg waren wir in der Annahme leider zu instabil. Wir hatten so keine Möglichkeit, unsere Spielzüge sauber durchzuführen”, resümierte Mannschaftskapitänin Jennifer Dittmar nach der Niederlage.

Bereits im ersten Satz zeichnete sich schnell ab, dass es für die Delmenhorsterinnen eine schwere Partie werden würde. Die Gastgeberinnen setzten sich nach einem guten Start mit 11:5 ab und nutzten die Fehler der VG konsequent aus. Über ein 19:10 spielten die Bremerinnen dann einen deutlichen 25:12-Satzgewinn heraus. In den zweiten Satz starteten die Gäste sicherer. Zwar hatten sie auch hier zunächst das Nachsehen, kämpften sich aber nach einer Auszeit beim Stand von 19:15 für Bremen auf ein 21:22 heran. Doch die Aufholjagd sollte nicht belohnt werden. “Die Angaben von Walle waren einfach zu stark und uns fehlte im Angriff leider der letzte Pfiff. Entweder waren unsere Bälle zu schwach oder zu unplatziert”, ärgerte sich Dittmar über den zweiten Satzverlust von 22:25. Erst im dritten Satz hielt ihr Team deutlich besser mit. Nach dem 5:4 für den Gastgeber spielte Delmenhorst über ein 15:15 sogar eine 20:19-Führung heraus. Doch die Bremerinnen behielten die Nerven und entschieden dank weiterer starker Angaben auch diesen Durchgang mit 25:21 für sich.

„Eine Herausforderung für uns war sicher auch die Tatsache, dass wir gegen Walle in einer anderen Besetzung als sonst angetreten sind“, erklärte die Mannschaftskapitänin. Reena Janssen vertrat Trainer Thorsten Preis und Jennifer Schaar, die sonst vor allem im Angriff spielt, nahm für Anastasia Cebotareva die Position der Libera ein. Daniela Unrath, die erneut als Verstärkung aus der 2. Damen aushalf, spielte sich durch diese Partie fest und gehört nun auf Dauer zum Kader. “Wir sind jetzt zehn Spielerinnen und würden uns sehr über weiteren Zuwachs freuen”, teilte Dittmar mit. Zwar stände das Team im Austausch mit den unteren Mannschaften und hätte auch öfter Trainingsgäste da, aber weitere feste Stammspielerinnen fehlen immer noch. “Falls es noch Spielerinnen gibt, die Interesse an Verbandsliga-Volleyball haben, sind sie beim Training natürlich gern gesehen”, sagte die Kapitänin.

Das letzte Spiel in diesem Jahr bestreiten die Delmenhorsterinnen am kommenden Sonntag gegen den SC Langenhagen II. Die Partie dürfte sehr interessant werden, da die VG im November mit 2:3 nur knapp das Nachsehen hatte. Beide Mannschaften haben derzeit neun Punkte und stehen in der Tabelle direkt untereinander.

Kader: Schaar, Dittmar, Gärtner, Unrath, Uhlhorn, Nogatz, Wild, Maaß.