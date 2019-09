Die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Zum Auftakt feierten sie einen 3:2 (25:22, 25:19, 18:25, 18:25, 15:10)-Auswärtssieg über die VSG Ammerland II. Trainerin Susanne Schalk war nach der Partie hin- und hergerissen. „Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir einen Punkt gewonnen oder verloren haben. Ich denke, wir hätten auch 3:0 gewinnen können“, resümierte sie im Anschluss an das Spiel.

Ihr Team startete sehr stark. Der erste Satz gestaltete sich zwar ausgeglichen, aber am Ende behielten ihre Schützlinge die Nerven und fuhren ein verdientes 25:22 ein. Im zweiten Satz dominierten die Gäste das Geschehen und gewährten den Ammerländern keinen Zugriff. „Nach dem deutlichen 25:19 im zweiten Satz hätten wir den Sieg nach Hause holen müssen. Aber vielleicht waren wir uns unserer Sache dann einfach zu sicher“, vermutete Schalk im Hinblick darauf, dass die Sätze drei und vier deutlich verloren gingen. In beiden Durchgängen fand das VG-Team keine Lösungen gegen spielstarke Ammerländer und musste sich jeweils mit 18:25 geschlagen geben. Im entscheidenden Tiebreak fand die Mannschaft um Trainerin Schalk dann wieder zur alten Stärke zurück und gewann am Ende mit 15:10.

„Natürlich hätten wir gerne noch einen weiteren Punkt mit nach Hause genommen. Zwei Punkte gegen Ammerland sind aber richtig gut“, zeigte sich Schalk zufrieden mit dem guten Start in die neue Saison. Gemeinsam mit dem Liga-Konkurrenten VfL Wildeshausen gastiert die VG am kommenden Sonnabend bei den Tecklenburger Land Volleys II.

VG Delmenhorst-Stenum: Matthias Schwan, Aaron Bode, Marcel Marks, Florian Süßmuth, Jonas Döring, Dustin Hoffmann, Matthias Sanders, Philipp Förstermann, Sören Benjamin Riewe, Thorben Probe.