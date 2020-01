Bastian Schäfer (am Ball) traf sechsmal gegen den TV Schiffdorf. Am Ende unterlag er mit der HSG Delmenhorst II in einer spannenden Partie. (INGO MÖLLERS)

Am Ende fehlte das Quäntchen Glück – und dann war da die Tatsache, ein paar kleine Fehler zu viel gemacht zu haben. Beinahe hätte die HSG Delmenhorst II in der Handball-Landesliga Bremen dem Meisterschafts-Mitfavoriten TV Schiffdorf einen Punkt abgenommen. So aber hieß es nach 60 spannenden Minuten 28:30 (14:16).

Die Oberliga-Reserve der HSG, die mit vielen hoffnungsvollen Nachwuchstalenten gespickt ist, demonstrierte von Beginn an, dass sie dem Gegner nicht einfach so die Punkte überlassen wollte. Das Team von Coach Adrian Hoppe und Co-Trainer Frederic Oetken zeigte in der Abwehr Biss und nach vorne schwungvollen Angriffshandball. Das schnelle 0:2 steckten die Delmenhorster locker weg und kamen bis zur siebten Minute durch Tore von Timo Barkemeyer, Marlin Hörner und Marko Babic zur 4:2-Führung.

Obwohl die Gäste mit dem achtfachen Torschützen Joel Hoppe, der in Durchgang zwei von Christoph Meyer-Ebrecht in Manndeckung genommen wurde, einen sehr spielstarken Akteur in ihren Reihen hatten, hielt die HSG das Spiel stets offen. Der A-Jugendliche Marcel Cuda erzielte das 5:4 und nach 20 Minuten das 9:9. Nach 24 Minuten lag Schiffdorf mit 14:12 vorne. Doch dank zwei weiteren Toren von Bastian Schäfer blieben die Hoppe-Schützlinge zur Pause dran – 14:16.

Mit einem verwandelten Siebenmeter begannen die Gäste die zweite Halbzeit. Da Christoph Meyer-Ebrecht mit der Manndeckung beschäftigt war, gab es dann doch die eine oder andere Lücke in der Delmenhorster Abwehr. „Das haben wir in einigen Phasen, als wir zu früh offensiv wurden, nicht gut gemacht“, sagte Adrian Hoppe.

Schiffdorf nutzte dies aus und erspielte sich so ein 18:15, 23:19 und 25:21. Doch die Gastgeber kämpften weiter, gaben alles und schafften durch Bastian Schäfer den Anschluss zum 24:25. Marlin Hörner, der jede Chance nutzte, sorgte mit vier Toren immer wieder für den Anschlusstreffer. Doch am Ende reichte es eben nicht ganz.

Bereits am Donnerstagabend (Anpfiff: 20 Uhr) muss die HSG wieder ran. In der Stadionhalle gastiert dann Spitzenreiter TV Oyten.