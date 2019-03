Der Tus Hasbergen (rote Trikots) setzte sich gegen den TV Jahn in einem kämpferischen Duell knapp durch. (Martina I. Meyer)

Delmenhorst. Rund 100 Zuschauer sahen ein sehr emotionales Derby zwischen dem TuS Hasbergen und dem TV Jahn Delmenhorst in der Fußball-Kreisliga. In 98 Minuten gab es nur fünf ernsthafte Torszenen, ganz wenig Spielwitz, aber sehr viele erbittert geführte Zweikämpfe. Einen führten Hasbergens Torwart Mikel Kirst und Dennis Geiger außerhalb des Platzes, die Folge war eine frühe Rote Karte für Geiger. Der Fußball kam zu kurz, nur in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es ein echtes Highlight zu bestaunen: Houssein Hazimeh setzte einen 17-Meter-Schuss direkt in den linken Winkel. Das reichte. Damit gewann der TuS am Ende etwas glücklich mit 1:0 (1:0).

Man kann es so zusammenfassen wie Hasbergens Trainer Tim Müller: „Am Ende ist immer die Frage, wie viele Tore geschossen wurden. Da haben wir eins mehr erzielt.“ So nüchtern waren die Beteiligten während des Spiels freilich selten. Die Gäste waren extrem motiviert, wollten sich für das verlorene Hinspiel (1:3) und die unerwartete Pleite am vergangenen Sonnabend gegen RW Hürriyet Delmenhorst revanchieren. Angesichts der mehr als 80-minütigen Unterzahl, in denen Jahn trotzdem mehr Ballbesitz hatte, konnte Trainer Arend Arends nicht zu Unrecht behaupten: „Die Niederlage war unverdient.“

Beide Mannschaften starteten nicht gerade mit Rückenwind ins Derby. Die Jahner hatten seit dem Sensationssieg über den SV Atlas Delmenhorst II am 3. Oktober aus acht Spielen nur ein Pünktchen geholt, und das bei 8:23 Toren. Hasbergen punktete vier Tage später zuletzt dreifach. Danach setzte es sieben Pleiten bei 6:26 Treffern. Bei den Gästen hatte sich die personelle Situation im Vergleich zum vorhergehenden Spiel gegen Hürriyet verbessert, im Sturm hatte sich Arends mit dem A-Jugendlichen Aaron Dixon verstärkt. Der sorgte auch gleich für Betrieb, probierte es mit einem Lupfer (3.) und bediente Thomas Keilbach vor dessen Flachschuss (7.).

Dann kam die zwölfte Minute mit einem der unnötigsten Platzverweise, die der geneigte Betrachter erleben kann. Ein Jahn-Angriff landete im Toraus, beim Holen des Balles wurde Torwart Kirst von Stürmer Geiger „begleitet“. Kirst rempelte Geiger, der wiederum Kirst ein Bein stellte. Kirst fiel und Assistent Fabio-Hieronymus Meyenborg signalisierte Schiri Carsten Krudop das Vergehen. Krudop zog die Rote Karte und lag damit wohl richtig. Allein schon Geigers Dummheit hatte nichts anderes verdient, auch wenn Kirst mehr daraus machte als tatsächlich geschehen war.

Die Unterzahl merkte man den Gästen allerdings zu keiner Zeit an. Besonders Kevin Kalinowski – in der Winterpause aus der Reserve des TuS zu Jahn gewechselt – räumte im Mittelfeld alles ab und schlug kluge Pässe. Damit stand er allerdings ziemlich alleine, denn viele gutgemeinte Zuspiele der anderen Akteure gerieten viel zu lang. Torszenen konnten zwangsläufig nur aus Standardsituationen entstehen. Ein Kopfball von Timo Höfken nach Freistoß von Paul Leis (37.) stellte Kirst erstmals vor Probleme. In der 44. Minute hätte Hasbergens extrem flinker Linksaußen Jonas Müller fast das 1:0 markiert, doch Jahn-Schlussmann Alexander Sinn war reaktionsschnell im kurzen Eck. Bald darauf konnten die Hasberger doch jubeln. Ein Konter der Platzherren war eigentlich schon gebremst, aber die Jahn-Deckung brachte den Ball nicht weg. Hazimeh bedankte sich mit einem tollen Schuss von der Strafraumgrenze in den linken Winkel (45.+1). Danach war direkt Halbzeit.

Jahn agierte nach dem Seitenwechsel im 4-4-1-System und ließ die Unterzahl weiter nicht erkennen. Kämpferisch und läuferisch konnte man den Violetten absolut nichts vorwerfen. Aber es war auch sichtbar, warum Jahn wieder in den Abstiegsstrudel geraten ist. Vorne ist die Mannschaft einfach zu ungefährlich, die größte Möglichkeit hatte Verteidiger Sean Gradtke in der 95. Minute. Im Strafraumgetümmel kam der Jahn-Kapitän am Fünfer an den Ball, doch Marvin Bartels bekam irgendwie noch den großen Zeh dazwischen. Arends war sauer: „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden.“