An diesem Mittwoch wird aller Voraussicht nach die Annullierung der Fußballsaison 2020/21 in Niedersachsen beschlossen. (Björn Hake)

Erich Meenken hatte zuletzt ziemlich viele Konferenzen auf dem Plan. Kein Wunder, schließlich ist er der Vorsitzende des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst. Und im Fußball stand in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zur Debatte, wie man denn nun am besten mit der seit Monaten unterbrochenen Saison 2020/21 weiter verfährt. Lange hielt der Niedersächsische Fußballverband (NFV) an seinem Vorhaben fest, die Spielzeit möglichst auf dem sportlichen Weg zu beenden. Doch in der zurückliegenden Woche folgte der Kurswechsel. Nachdem der Lockdown bis zum 18. April verlängert worden war, stand im Grunde fest, dass der NFV-Vorstand seine Hoffnungen begraben kann.

Also verkündete die Verbandsspitze, dass sie nun den Abbruch und die Annullierung der Saison als bevorzugte Variante ansehe. Eine endgültige Entscheidung fällt an diesem Mittwoch bei einer ordentlichen Verbandsvorstandssitzung, an der auch Erich Meenken teilnimmt. Der NFV-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hatte am Sonntag zu einer außerordentlichen Arbeitstagung in Form einer Videokonferenz eingeladen, bei der unter anderem ein Stimmungsbild der Vereine eingeholt wurde. Die sich äußernden Vertreter der Klubs sprachen sich mit einer deutlichen Mehrheit für einen Saisonabbruch aus (wir berichteten). Mit dem klaren Votum geht Meenken nun in die virtuelle Sitzung am Mittwoch.

Der Kreisvorsitzende erläuterte auch noch mal, wie genau es zum Umdenken des Verbandsvorstandes kam. Die Sachlage sei nüchtern analysiert worden – mit dem Ergebnis, dass die Zeit für einen vernünftigen Wiedereinstieg in den Spielbetrieb schlichtweg nicht mehr reicht. Zumal die anfangs vom NFV ins Spiel gebrachten 14 Tage Vorbereitung vor einem möglichen Re-Start bei den Vereinen auf viel Widerstand stießen, wie Meenken berichtete. Der Verband habe „viele Stimmen vernommen“, die meinten, dass zwei Wochen nicht reichten. „Man muss das unter dem Gesichtspunkt der Verletzungsgefahr sehen“, sagte auch der Kreisvorsitzende. Vor einer normalen Saison habe man bis zu sechs Wochen Vorbereitung. „Das war die Wende hin zum Denkprozess, nach anderen Alternativen zu suchen. Die Gesundheit stand und steht für das Präsidium und den Verbandsvorstand stets im Vordergrund“, betonte Meenken. Zudem wies er darauf hin, dass ein niedersachsenweit einheitliches Vorgehen angestrebt wird. So soll ein Flickenteppich vermieden werden, bei dem jede Region oder jeder Bezirk eigene Entscheidungen trifft.

Drei Varianten vorgestellt

Bei der nicht turnusmäßigen Zusammenkunft der Mitglieder des NFV-Vorstandes wurden drei Varianten zum Umgang mit der Saison 2020/21 vorgestellt. Möglichkeit eins: die Fortsetzung und Beendigung der Spielzeit bis maximal zum 21. Juli, gegebenenfalls mit einer Wertung nach der Quotientenregelung. Möglichkeit zwei: die Streckung der Saison bis ins nächste Jahr hinein, also eine Saison 2020/21/22. Und eben Möglichkeit drei: Abbruch und Annullierung der Spielzeit. Auf- und Absteiger würde es dann nicht geben, die Spielklassen blieben identisch. Letztere Option wird nun aller Voraussicht nach am Mittwoch offiziell beschlossen. Die Regelung zum Aufstieg von der Ober- in die Regionalliga ist noch nicht klar.

Neben der Tatsache, dass die Zeit zu knapp wird, gab es laut Erich Meenken weitere Argumente für einen Abbruch plus Annullierung. Die gewohnten Termine blieben gleich, die Wechselperiode könne planmäßig erfolgen. Zudem könnten Mannschaften „ohne großes Hin und Her“ an- oder abgemeldet werden. Und auch im Jugendbereich seien keine Anpassungen nötig. „Es sind verständliche Regelungen für alle Beteiligten“, sagte Meenken. Gegen Abbruch und Annullierung würde derweil sprechen, dass eben keine sportlichen Entscheidungen fielen und die bisherigen Leistungen nicht berücksichtigt würden. Aber eine zufriedenstellende Lösung, die allen gerecht würde, gebe es „leider momentan nicht“.

Der Kalender für die Saison 2021/22 kann bei einer Annullierung der aktuellen Spielzeit ganz normal am 1. Juli beginnen – der Spielbetrieb natürlich später. Die Staffeln sollen laut Meenken weiterhin möglichst klein gehalten werden, „um auf lokale Gegebenheiten flexibel reagieren zu können“. Mit dieser Option sei man bereits vor dieser Saison „gut und richtig gefahren“. Und die Corona-Pandemie könne auch auf die neue Spielzeit immer noch Auswirkungen haben. „Man muss immer im Hinterkopf haben, dass uns das immer noch begleiten kann“, verdeutlichte Meenken. Weitere Einschränkungen seien jederzeit möglich.

Priorität für Kinder und Jugend

Wenn im Sommer wieder die Möglichkeit bestehen sollte zu spielen, könnte man die Zeit für freiwillige Freundschaftsspiele oder eine Art Derbycup nutzen, schlug Meenken vor. Hierbei sollten die Wege möglichst kurz sein und der Aufwand gering gehalten werden, um Risiken zu vermeiden. Im Vordergrund sieht der Kreisvorsitzende den Kinder- und Jugendbereich. „Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir sie bei Laune halten“, betonte Meenken. Training sei für den Nachwuchs inzwischen ja „glücklicherweise“ wieder erlaubt. Wenn dann noch Spielenachmittage oder Turniere ermöglicht werden könnten, „wäre das schön“, meinte Meenken.

Thomas Luthardt, Spielausschuss-Vorsitzender des Kreises, merkte schon einmal an, dass auch die kommende Spielzeit „keine normale Saison wie gewohnt“ würde. „Wir müssen flexibel planen“, unterstrich er. Der Spielbetrieb könne frühestens am 1. August beginnen – unter der Voraussetzung, dass zuvor eine sechswöchige Vorbereitung absolviert werden kann. Als Modus schlage der Spielausschuss zunächst eine einfache Hinrunde und danach eine Auf- und Abstiegsrunde vor. Das alles sei jedoch noch unverbindlich. Auch für den Jugend-Spielbetrieb laufen die Planungen. „Sollten die Zahlen runtergehen, planen wir, spätestens am 11./12. September anzufangen“, sagte der Jugendausschuss-Vorsitzende Knut Hinrichs.