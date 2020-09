Keeper Hendrik Herrmann zeigte als einziger JFV-Akteur eine gute Leistung. (INGO MÖLLERS)

„Das war gar nichts.“ Christian Goritz wollte sich zunächst gar nicht groß zur 1:4 (0:1)-Pleite der A-Junioren-Fußballer des JFV Delmenhorst äußern. Auch in der Höhe verdient nahm die JSG Holdorf/Dinklage/Langenberg die drei Punkte vom Bürgerkampweg mit. Drei Tage zuvor hatten die Delmenhorster noch ihr Punktspieldebüt mit dem gleichen Resultat bei der JSG Langförden/Bühren gewonnen. Doch in der zweiten Partie ging wirklich gar nichts, Trainer Goritz war zu Recht ernüchtert.

Die Gäste aus Dinklage hatten am ersten Spieltag spielfrei. Sie präsentierten sich in Delmenhorst trotz defensiver Schwächen und teilweise nachlässiger Chancenverwertung aber als wesentlich kompaktere Mannschaft. Ganz anders die Gastgeber: „Viele Fehlpässe, keine Laufbereitschaft, viele Einzelaktionen und keine Aggressivität im Zweikampf“, zählte Goritz die Mängel auf, nachdem er sich etwas gesammelt hatte. Der Auftritt war fast durchweg schlampig und nachlässig. Man könnte auch die Passqualität – Zuspiele gerne auf Kniehöhe – oder fehlende Positionstreue ansprechen. Dazu kamen unkontrollierte Abschlüsse bei den durchaus vorhandenen Chancen. „Da gibt es einiges, was wir im Training thematisieren müssen“, sah Goritz einen Haufen Arbeit vor sich.

Von der Generalkritik ausnehmen musste man nur Torwart Hendrik Herrmann. „Unser einziger Lichtblick“, lobte Goritz seine Nummer 16, die erstmals in einem Pflichtspiel zwischen den Pfosten stand. Ein Torwartproblem hat der JFV schon mal nicht, nachdem Len Bosse zuvor zweimal gut gehalten hatte. Herrmann verhinderte noch mehr Gegentore, wäre aber schon nach 65 Sekunden machtlos gewesen. Kapitän Yasin Gök unterlief einen langen Ball, Bjarne Korte startete durch und scheiterte am Innenpfosten. Besonders Korte war ein ständiger Unruheherd, profitierte von der mangelnden Abstimmung im gesamten JFV-Verbund.

Entscheidung fällt mit dem 2:0

Dabei gab es durchaus genug Möglichkeiten, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Ersan Batur hatte die erste Chance in der achten Minute. Aber schon sein Abschluss war viel zu zentral und trotz freier Schussbahn kein Problem für Gäste-Keeper Julian Moczygemba. Nur bei Baturs nächster Möglichkeit (15.) musste Moczygemba mit schöner Fußabwehr reagieren. Korte (18.) und Theo Möllers (21.) hatten dicke Chancen für die JSG, ehe Korte schließlich aus 25 Metern zum 0:1 (25.) traf. Nach dem Motto „Wenn mich keiner angreifen will, ziehe ich einfach mal ab“ nutzte Dinklages Stürmer die Freiheiten.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeber noch ganz gut dabei. Hannes Havekost scheiterte zunächst am Torwart und zirkelte den Abpraller an den Pfosten (29.). Auch Sami Samo tauchte unbedrängt vorm Kasten auf und knallte den Ball auf den Keeper (42.). „Man muss den Ball auch mal reinschieben und nicht versuchen, ihn durch den Torwart durchzudrücken“, ärgerte sich Goritz, bekanntlich ein äußerst erfahrener Torjäger. Andersherum hätte auch Dinklage durch Korte noch zweimal treffen müssen (34./37.), doch Herrmann reagierte sehr gut.

Spätestens mit dem 0:2 durch Jason Bahns (56.) – in der Vorbereitung durfte Korte 30 Meter durchs Mittelfeld dribbeln – war die Entscheidung gefallen, nachdem Bahns zwei Minuten zuvor den Pfosten getroffen hatte. Jannik Skrzeba erhöhte nach feinem Konter auf 0:3 (71.) und dann durfte Bjarne Korte noch mal völlig frei stehend auf 0:4 stellen (75.). Möglichkeiten für die Delmenhorster blieben lange Fehlanzeige, bis Liam Yousef aus dem Gewühl heraus den 1:4-Ehrentreffer erzielte (76.). Dinklage hatte inzwischen durchgewechselt und etwas die Ordnung verloren, doch Gefahr für die Gäste bestand nicht mehr.

Noch ist die Leistungsstärke der Bezirksliga schwierig einzuschätzen. Die JSG Holdorf/Dinklage/Langenberg war mindestens eine Nummer zu groß für den noch sehr jungen JFV. Um im nächsten Auftritt am kommenden Sonnabend gegen die JSG Steinfeld/Mühlen zu punkten, muss auf jeden Fall eine klare Steigerung erfolgen.