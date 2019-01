Faizullah Alizay erreichte bei den 27. Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaften das Finale, hatte Michael Kampers dort allerdings nur wenig entgegenzusetzen. (Möllers)

Delmenhorst. Das Fehlen diverser hochklassiger Billardspieler hatte schlussendlich durchaus positive Aspekte: So tauchten bei den 27. Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaften nämlich viele neue Gesichter auf. „Von denen konnten auch viele überraschen“, sagte Sascha Gellner, der das Event mit Stephan von Salzen und Sven Blank organisiert hatte. Der Turniersieg ging an Michael Kampers, der zwar nicht zu den unbekannten Gesichtern bei den Stadtmeisterschaften zählte, die Trophäe aber zum ersten Mal in die Höhe recken durfte.

Obwohl es kurzfristig fünf Absagen hagelte, waren zum Turnierstart alle 64 Plätze belegt. „Und in den 224 Gruppenspielen haben die Teilnehmer richtig Gas gegeben. Bereits um 21 Uhr standen die Achtelfinalisten fest“, berichtete Gellner. Er war einer von drei Delmenhorstern, die es in die Endrunde schafften – Hai Long Le und Kenn Nguyen waren die anderen zwei. Ins Finale zog allerdings kein Lokalmatador ein, allesamt schieden vorher aus. „Für Delmenhorst blieben letztendlich die Plätze fünf, acht und zehn, damit müssen wir uns wirklich nicht verstecken“, betonte Gellner. Im Finale standen sich Faizullah Alizay und Michael Kampers gegenüber. Hier machte der Osnabrücker Kampers es nicht sonderlich spannend, sondern entschied die Partie nach einer knappen Stunde Spielzeit mit 5:2 für sich. Zusätzlich zu dem Wanderpokal erhielt er noch die Siegprämie in Höhe von 256 Euro – 320 Euro aus dem Startgeldpott gingen an den Verein „Stars for Kids“.

Auch mit der 27. Auflage zeigten sich Spieler und Verantwortliche zufrieden. „Die reichliche Erfahrung des Turnierleiters und Hardball-Inhabers Sven Blank bei solchen Großveranstaltungen hat sich wieder ausgezahlt. Stephan von Salzen und ich konnten uns so mehr auf die selber zu tätigenden Spiele fokussieren. Mehrere Teilnehmer lobten den kontinuierlichen Spielfluss, den man so selbst von viel größeren Austragungsstätten nicht kennt“, sagte Gellner.

Weitere Informationen

Endrunde

Achtelfinale

Hai Long Le - Sascha Gellner 4:2

Jörg Nöllenburg - Faizullah Alizay 0:4

Andreas Weber - Robert Schumann 2:4

Jan Oltmanns - Michael Grimm 3:4

Michael Kampers - Nils Johanning 4:1

Patrick Schmidt - Thomas Kauf 2:4

Kenn Nguyen - Heiko Jungjohann 4:1

Engin Niron - Tammo Boyksen 4:2

Viertelfinale

Hai Long Le - Faizullah Alizay 3:4

Robert Schumann - Michael Grimm 3:4

Michael Kampers - Thomas Kauf 4:2

Kenn Nguyen - Engin Niron 1:4

Halbfinale

Faizullah Alizay - Michael Grimm 5:4

Michael Kampers - Engin Niron 5:0

Finale

Faizullah Alizay - Michael Kampers 2:5

Endplatzierungen

1. Michael Kampers

2. Faizullah Alizay

3. Engin Niron

4. Michael Grimm

5. Hai Long Le, Robert Schumann

7. Thomas Kauf

8. Kenn Nguyen

9. Jan Oltmanns

10. Patrick Schmidt, Sascha Gellner, Andreas Weber, Tammo Boyksen

14. Nils Johanning, Heiko Jungjohann

16. Jörg Nöllenburg