Bei der HSG Hude/Falkenburg um Mareike Zetzmann (rechts) hat sich im Sommer einiges getan. (INGO MÖLLERS)

Bei der HSG Hude/Falkenburg hat sich in diesem Sommer so einiges getan. Bei den Oberliga-Handballerinnen gibt es viele neue Gesichter – sowohl in der Mannschaft als auch auf der Trainerbank. Dort ist aus dem Duo ein Trio geworden, und das zudem in teilweise anderer Besetzung. Birgit Deeben ist geblieben, an ihrer Seite steht nun aber nicht mehr Dean Schmidt, sondern Lars Osterloh. Hinzu kommt mit Keno Fokken ein neuer Co-Trainer. Und das Amt des Torwart-Trainers hat Timo Hermann übernommen.

Nun ist es durchaus möglich, dass solch ein neu zusammengestelltes Trainerteam vielleicht erst mal etwas Zeit benötigt, um zueinanderzufinden, eine gemeinsame Philosophie zu erarbeiten. Doch bei der HSG ging das ziemlich fix. Lars Osterloh, der mit Birgit Deeben ein gleichberechtigtes Gespann bildet, bezeichnet die Zusammenarbeit als „super.“ Das mit der gemeinsamen Philosophie funktionierte bei den beiden problemlos. „Birgit und ich verstehen uns fast ohne Worte. Wir haben die gleichen Vorstellungen“, sagt Osterloh.

Um diese umzusetzen, stehen ihnen unter anderem vier neue Spielerinnen zur Verfügung. Einen laut des Coaches „enormen Qualitäts-Zuwachs“ verspricht die Verpflichtung von Lena Faske. Die 27-Jährige stößt mit einer gehörigen Portion Erfahrung zum Team. Bereits als A-Jugendliche schnupperte Faske Regionalliga-Luft. Nach ihrem Wechsel zum VfL Oldenburg erlebte sie viele erfolgreiche Jahre in der 3. Liga. Mit ihrem Heimatverein BV Garrel feierte Faske anschließend die Meisterschaft in der Oberliga und spielte zuletzt wieder eine Klasse höher.

Ebenfalls neu dabei ist Yvonne Weilke, die vom VfL Oldenburg nach Hude gewechselt ist. Die Linkshänderin ist vornehmlich im rechten Rückraum und auf der Rechtsaußen-Position beheimatet. Vor ihrer Zeit in Oldenburg war sie bei der TSG Hatten-Sandkrug und der HSG Wilhelmshaven aktiv. Mit Tina Deeben ist neben Birgit und Mareike nun ein drittes Familienmitglied zur HSG gestoßen. Sie spielte zuletzt beim TV Cloppenburg und zuvor viele Jahre in Garrel. Beim SFN Vechta schnupperte sie zudem Drittliga-Luft. Deeben fühlt sich auf der linken Außenbahn oder aushilfsweise auch mal im Rückraum am wohlsten. Am Kreis ist derweil Lisa Maus beheimatet. Sie lief zuletzt für den TV Cloppenburg auf, weshalb sie die Liga bereits bestens kennt.

Allerdings mussten die Huderinnen auf der anderen Seite auch einige Abgänge verkraften. Karen Tapkenhinrichs und Susan Schnitter haben sich verabschiedet. Außerdem hat Sarah Seidel die HSG verlassen. Sie soll beim SV Werder Bremen zum einen für die A-Jugend in der Bundesliga auflaufen und zum anderen bei den Damen ihre Chancen erhalten. Ihre ältere Schwester Lena wird aufgrund eines Auslandaufenthaltes für längere Zeit fehlen. Momentan stehen in Hude zudem mit Frauke von Freeden und Fenja Schwark zwei Akteurinnen auf der Liste der Langzeitverletzten. Jessica Galle und Saskia Saß fehlen jeweils wegen Schwangerschaft. Die personelle Situation ist demnach nicht wirklich rosig. „Wir sind darauf angewiesen, dass nicht noch jemand ausfällt“, sagt Lars Osterloh, der noch nicht genau sagen kann, wo sein Team derzeit leistungsmäßig einzuordnen ist. Man glaube zwar zu wissen, wo man steht, aber letztlich würden das die ersten Ligaspiele zeigen.

Was die gesamte Saison angeht, wäre Osterloh zufrieden, wenn diese so endet wie die vergangene, als die HSG im Endklassement auf Rang sechs einlief. Mit dem Abstieg dürfte man jedenfalls nichts zu tun haben, „das müsste schon mit dem Teufel zugehen.“ Zum Auftakt empfängt die HSG an diesem Sonnabend ab 18 Uhr den Wilhelmshavener SSV. Die erste Partie sei immer schwierig einzuschätzen, meint Osterloh, zeigt sich aber optimistisch: „Wenn wir unser Spiel durchbringen, sollten wir gewinnen.“

Tor: Fenja Schwark, Katharina Woltjen, Tabea Westermann

Feld: Tina Deeben, Jessica Galle, Mareike Zetzmann, Malin Blankemeyer, Mareike Deeben, Saskia Saß, Ashley Butler, Lena Faske, Frauke von Freeden, Lisa-Marie Hillmer, Yvonne Weilke, Laura Meyer, Lisa Maus, Lisa Busse

Trainer: Lars Osterloh und Birgit Deeben

Co-Trainer: Keno Fokken

Torwart-Trainer: Timo Hermann

Betreuer: Florian Henning SEE