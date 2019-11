Delmenhorst. In der Grafttherme sind jüngst die Schwimmer aus der Region zusammengekommen, um ihre Kreismeister über die langen Strecken zu ermitteln. Mit dabei waren Aktive der Vereine Delmenhorster SV 05, Oldenburger SV, SG Region Oldenburg, SGS Hude-Sandkrug, SV Ganderkesee 69, SV Wildeshausen, Wardenburger SC und Weyher SV.

Der DSV stellte nicht weniger als 46 Teilnehmer. Im heimischen Bad verbuchten sie bei 140 Starts 73 persönliche Rekorde und 26 Saisonbestzeiten. Besonders erfolgreich waren Julian und Ilja Dzhumelya, die jeweils siebenmal ins Becken sprangen und jeweils sechs Jahrgangstitel holten. Viermal standen Taje Kölling und Jana Schumacher ganz oben auf dem Podest. Mara Anders, Lea-Sophie Baechler, Aron Denker, Lukas Leis und Jette Meyer schafften dreimal den Sprung an die Spitze. Zwei Titel sicherten sich Franziska Angermeier, Leni Burgdorf, Angelina Dzhumelya, Leonel Fischer, Ilja Kari, Ronja Kozák, Martin Leis, Hanna Lemmermann, Meret Meyer, Juliana Mühlenhort, Celine Rüdebusch, Jonas Sander, Daniel Scharf und Yannik Stiller.

Den Kreismeistertitel über 1500 Meter Freistil holte Celine Rüdebusch. Nach 18:50,87 Minuten schlug sie in der offenen Wertung als Erste an. Über 800 Meter Freistil war Martin Leis nicht zu schlagen. Er legte die Strecke in 10:04,43 Minuten zurück. „Aber nicht nur die Titel waren wichtig, denn viele Schwimmer nutzten die Chance, ihren Leistungsstand mit Blick auf die folgenden Wettkämpfe zu überprüfen, denn schon am folgenden Wochenende starten die Landesjahrgangsmeisterschaften in Hannover“, heißt es auf der Internetseite des DSV.

Auch die Vereine aus dem Landkreis Oldenburg stellten diverse Sieger. Für den SV Ganderkesee 69 waren Henrik Mohr (vier Titel) und Christine Kittel (drei) am erfolgreichsten. Je zweimal setzten sich Isabell Scheitz und Heike Wolters durch, je einmal Ricardo Köppe, Talea Sagwitz und Lenja-Marie Hammer.

Die Ausbeute des SV Wildeshausen konnte sich ebenfalls sehen lassen. Finja Richter, Jesper Schwoll, Ruben Dieter und Enno Brahms räumten mit je vier ersten Plätzen kräftig ab. Zweimal eroberte Piet-Ole Wulf den obersten Platz auf dem Treppchen. Mathis Koch, Lena Schwarting und Sarah Brandes gelang das je einmal. Erfolgreichste Schwimmerin der SGS Hude-Sandkrug war Paula Schäfe, die viermal am schnellsten unterwegs war. Pascal Tuschar holte drei Titel, Michel Birkhahn zwei und Svenja Hoppe einen.