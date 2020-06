Ryan Farrell startet mit dem TV Hude in der kommenden Saison in der Oberliga Nord-West. Dort stehen einige Auswärtsfahrten ins südliche Niedersachsen auf dem Programm, unter anderem nach Göttingen. (INGO MÖLLERS)

Wann und in welchem Rahmen die neue Tischtennis-Saison 2020/21 beginnen wird, steht noch nicht fest, wohl aber schon, wie die Ligen in der kommenden Spielzeit zusammengesetzt sind. Die neuen Einteilungen sind veröffentlicht worden, der Tischtennis-Verband Niedersachsen (TTVN) betont allerdings, dass die Meldungen der Vereine für die jeweiligen Ligen erst mal unter Vorbehalt abgegeben sind. „Es kann durchaus sein, dass wir diese Meldung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen, wenn sich herausstellt, dass wir einen alternativen Corona-Spielbetrieb organisieren müssen, weil der normale Spielbetrieb einfach nicht sinnvoll durchgeführt werden kann und die Saison nachträglich unter Aussetzung von Auf- und Abstieg annulliert wird“, heißt es auf der Homepage des Verbandes.

Der TV Hude spielt nach der Verbandsliga-Meisterschaft in der Oberliga Nord-West. Wenn sie es denn gewollt hätte, hätte sogar die zweite Mannschaft des TVH in diese aufsteigen können. Der Verbandsliga-Dritte wurde vom Verband gefragt, ob er nachrücken wolle, hat aber angesichts des Aufwandes und der sportlichen Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens darauf verzichtet. Da mit Salzgitter nur ein Team aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen ist, Hannover 96 seine Mannschaft aus dieser zurückgezogen hat und der TSV Lunestedt II als Verbandsliga-Vizemeister auf den Aufstieg verzichtet hat, war ein Startplatz in der Liga frei. Hude II hätte das Vorrecht vor dem Dritten der Verbandsliga Süd gehabt, da der TVH II im Vergleich mit den besten vier Teams der Tabelle mehr Punkte geholt hat als der SC Hemmingen-Westerfeld in der Verbandsliga Süd.

Alte Bekannte für Hude II

Durch die nun drei Aufsteiger aus dem Süd-Bereich hat Hude I viele weite Auswärtsfahrten vor sich. Eine davon führt nach Göttingen, wo es mit dem ASC eine vermeintlich neue Mannschaft gibt. Tatsächlich tritt aber der bisherige Oberligist Torpedo Göttingen nach einer Fusion mit dem ASC nur unter neuem Namen an.

Hude II trifft in der Verbandsliga Nord weiter auf viele alte Bekannte. Neu in der Liga sind Absteiger Schwarz-Weiß Oldenburg, die Aufsteiger VfL Stade und VfL Westercelle aus der Landesliga Lüneburg sowie der ambitionierte Oldenburger TB II aus der Landesliga Weser-Ems. Lunestedt II bleibt durch den Aufstiegsverzicht in der Verbandsliga, die Sportfreunde Oesede II als Meister der Landesliga bleiben in ihrer Spielklasse.

In der Bezirksoberliga der Frauen trifft die SG Jahn/Delmenhorster TB auf gleich zwei aus höheren Ligen zurückgezogene Mannschaften: Die Spvg. Oldendorf II kommt aus der Verbands- und der TSV Venne aus der Landesliga. Dafür hat der SV Union Meppen, der aus der Landesliga abgestiegen ist, seine Mannschaft noch eine Klasse tiefer in die Bezirksliga zurückgezogen. Aus den Bezirksligen sind der SV Peheim und Hoogstede III aufgestiegen. Die Reserve der SG Jahn/DTB, die als Bezirksliga-Vizemeister das Vorrecht vor Hoogstede gehabt hätte, hat darauf verzichtet. Mit der SG Jahn/DTB II, dem TTSC 09 Delmenhorst, der TS Hoykenkamp, dem TV Deichhorst, der TTG Dünsen-Harpstedt-Ippener und dem TTV Klein Henstedt stammen sechs der neun Bezirksliga-Mannschaften aus dem Kreis Delmenhorst/Oldenburg-Land.

Bei den Männern sind nur noch drei Teams aus Oldenburg-Land in der Bezirksoberliga und Bezirksliga vertreten. Nach dem Abstieg der SG Jahn/DTB und des TTSC 09 Delmenhorst aus der Bezirksliga spielt keine Delmenhorster Mannschaft mehr oberhalb der Bezirksklasse. Das gab es in den vergangenen Jahrzehnten lediglich in der Saison 2015/16, als dem TTSC aber gleich der Wiederaufstieg in die Bezirksliga gelang. In dieser ist in der kommenden Spielzeit nur der TV Hude IV als Meister der 1. Bezirksklasse vertreten. Da neben Hude IV mit Grün-Weiß Mühlen, Blau-Weiß Ramsloh und dem OSC Damme II gleich drei Mannschaften aus der Bezirksklasse Cloppenburg/Vechta aufgestiegen sind, spielt die Liga nun zu elft. Dies ist durch zwei coronabedingte Sonderregeln möglich, die für eine Aufstockung der Liga sorgen können: Zum einen, dass nach dem Saisonabbruch jede Mannschaft auf einem Relegationsplatz ein Startrecht in der höheren Liga hat (der TSV Ganderkesee hatte als Vizemeister hinter Hude IV darauf verzichtet). Dazu kommt, dass Härtefall-Anträge gestellt werden konnten. Zwar war Damme II nur Dritter in der 1. Bezirksklasse, allerdings punktgleich mit dem Zweiten Mühlen. Deswegen wurde dem Antrag des OSC auf Aufstieg stattgegeben.

Ähnliches gilt für die Bezirksoberliga, in der auch der VfL Wildeshausen als Achter von der ersten Regelung profitiert hatte. Inklusive des VfL und Hude III ist die Bezirksoberliga sogar zu zwölft aufgestellt. Zwar haben der SV Bawinkel und Olympia Laxten die Staffel in Richtung Landesliga sowie Essen und Lohne in Richtung Bezirksliga verlassen, dafür gibt es neben Landesliga-Absteiger Osnabrücker SC gleich fünf weitere Neulinge. Aus der Bezirksliga Ost steigen Meister TuS Lutten II und Vizemeister Barßel auf, aus der Bezirksliga Süd mit dem TSV Riemsloh, Blau-Weiß Papenburg und den SF Oesede III gleich drei Teams. Oesede III war auch nur Dritter geworden, konnte aber einen Härtefall-Antrag stellen, da die Mannschaft mit 19:9 Punkten wegen der geringeren Anzahl an Pluspunkten zwar hinter Papenburg (20:14) platziert war, aber mehr Punkte pro Spiel gesammelt hatte. Sogar Dodesheide als Vierter (17:11) hätte so noch in die Bezirksoberliga rutschen können, hat aber darauf verzichtet.

Gleich 14 Mannschaften, inklusive des VfL Stenum, spielen in der Niedersachsenliga der Jungen 18. Auch hier war eine Aufstockung der sonst zwölf Teams umfassenden Staffel nötig, da die Aufstiegsrunde der drei Bezirksliga-Meister nicht stattfinden konnte und somit unter anderem der VfL aufgestiegen war (wir berichteten). Bei den Senioren bleibt die Ü40 des TTSC 09 Demenhorst das einzige gemeldete Team aus dem Kreisverband und spielt weiter in der Niedersachsenliga.