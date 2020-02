18 Monate Vorbereitungszeit werden die Delmenhorst Bulldogs hinter sich gebracht haben, wenn sie am 18. April erstmals bei einem Pflichtspiel auf dem Rasen stehen. Nicht nur für die Sportler wird es eine Premiere sein, sondern für die gesamte Stadt: Noch nie gab es eine American-Football-Mannschaft an der Delme. Nun bleiben Headcoach Tyrus Morgan und seiner Truppe noch rund zehn Wochen, um wettbewerbsfähig zu werden. „Unser Team ist ein Mix aus jüngeren und älteren Rookies und wir haben eine sehr gute Coaching Staff. Wir werden zu unserem ersten Spiel vorbereitet sein“, kündigt Morgan an.

Die Bulldogs haben 47 Spielerpässe beim Verband eingereicht, stellen also nominell genug Akteure. Damit haben sie eine Hürde übersprungen, die in der Vergangenheit nicht jedes Team, das mit großen Ambitionen gegründet wurde, genommen hat. Zudem sind die Delmenhorster mit fünf Trainern durchaus breit aufgestellt, auch wenn sich Morgan noch weitere Coaches wünscht. Vier von diesen erfahrenen Footballern werden selbst das Trikot der Bulldogs tragen und auf dem Feld um Punkte kämpfen.

An erster Stelle steht, die Sportart in Delmenhorst zu etablieren, neue Spieler zu gewinnen und in den kommenden Jahren eine Jugendabteilung aufzubauen. In dieser Saison geht es darum, mit möglichst wenigen Verletzungen und zufrieden durchzukommen und Erfahrung zu sammeln, erzählt Morgan. Dennoch sind die Ziele auch für diese Spielzeit ambitioniert: „Wir wollen disziplinierten Football spielen und nicht zu viele Fehler machen. Ziel ist es, mindestens zehn Touchdowns zu erzielen, sechs Sacks und sechs Interceptions hinzubekommen und vier oder sogar mehr Spiele zu gewinnen. Das wäre großartig für das Team und die Stadt“, blickt der Headcoach voraus. Dabei hofft er darauf, dass seine Mannen nicht zu viele Strafen auf dem Feld für Fehler wie Offsides, Holdings oder False Starts kassieren.

Acht Spiele in fünf Monaten

Der Spielplan umfasst acht Partien. Die Landesliga 2 ist in drei Divisionen zu je vier Teams aufgeteilt. Innerhalb einer Division spielt jeder gegen jeden je zweimal. Zu diesen sechs Duellen kommen noch zwei Begegnungen – je eine gegen ein Team aus einer der anderen beiden Divisionen – hinzu. Die Bulldogs spielen zweimal gegen die Aurich Eastfrisian Ducks, die Bremen Rebels und die Lohne Longhorns, hinzu kommen Begegnungen gegen die Rehburg Raptors und die Kaltenkirchen Crusaders. Die drei Divisionsgewinner sowie der beste Zweitplatzierte ziehen in die Playoffs ein. Diese werden am 26./27. September ausgespielt. Die beiden Halbfinalsieger spielen am 3. oder 4. Oktober um den Aufstieg.

Morgan sieht die Auricher in der klaren Favoritenrolle: „Sie werden die Liga dominieren, weil sie schon im vergangenen Jahr zusammen mit den Jade Bay Buccaneers ein Team gebildet haben. Die Spieler der Ducks sind erfahren und sehr gut“, sagt er. Gegen die anderen Teams rechnet er mit größeren Chancen, auch wenn diese gute Voraussetzungen haben. „Lohne hat ein sehr junges Team und gute Trainer. In ein paar Jahren werden sie ein Power-House-Team im Norden sein“, prophezeit er. Das Team weist Football-Erfahrung auf – wenn auch überwiegend im Jugendbereich. Die Rebels spielen, sagt Morgan, typischen Bremer Football: hart und aggressiv. Auch die Rebels verfügen laut ihm über gute Coaches.

Doch auch die Bulldogs seien gut aufgestellt. Dabei baut der Headcoach auch auf die Delmenhorster: „Kommt zu den Spielen und unterstützt das Team.“ Zudem hofft er, dass „Big Men“ aus der Delmestadt und umzu sich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren den Bulldogs anschließen, denn an großen und schweren Spielern mangelt es dem Team noch. „Football wurde für Jungs wie euch gemacht“, meint Morgan.

Bis es losgeht, müssen noch ein paar organisatorische Dinge geklärt werden, beispielsweise gibt es noch keine Field Goals beim Delmenhorster TB, zu dem die Bulldogs gehören. Original-Tore kosten mehrere Tausend Euro und sind auch nur kompliziert auf- und abzubauen. Daher suchen die Bulldogs nach einer kostengünstigeren und mobileren Lösung. Im Umland haben Teams beispielsweise Fahnenmasten als Torstangen und kombinieren diese mit klassischen Fußballtoren. „Wir haben da Ideen und werden das auch rechtzeitig hinbekommen“, sagt Abteilungsleiter Fabian Finke, der selbst bei den Bulldogs mitspielt. Auch muss noch geklärt werden, auf welchem Platz auf der Anlage Am Kleinen Meer die Footballer ihre Partien austragen, immerhin sind auch diverse Fußballmannschaften hier beheimatet.

Weitere Informationen

Die drei Divisionen der Landesliga 2

Schwarz

Delmenhorst Bulldogs

Aurich Eastfrisian Ducks

Bremen Rebels

Lohne Longhorns

Rot

Bremen Bulls

Celle Stallions

Elmshorn Fighting Pirates II

Rehburg Raptors

Gold

Bredstedt Riptides

Frisia Warriors

Heide Saints

Kaltenkirchen Crusaders

Spielplan der Delmenhorst Bulldogs

Bremen Rebels - Bulldogs (Sbd., 18. April, 15 Uhr)

Bulldogs - Aurich Eastfrisian Ducks (So., 17. Mai, 15 Uhr)

Bulldogs - Kaltenkirchen Crusaders (Sbd., 23. Mai, 15 Uhr)

Lohne Longhorns - Bulldogs (Sbd., 30. Mai, 15 Uhr)

Aurich Eastfrisian Ducks - Bulldogs (Sbd., 11. Juli, 18 Uhr)

Bulldogs - Bremen Rebels (Sbd., 25. Juli, 15 Uhr)

Rehburg Raptors - Bulldogs (So., 23. August, 15 Uhr)

Bulldogs - Lohne Longhorns (So, 13. September, 15 Uhr)