Der achtjährige Collins hütet beim TV Jahn Delmenhorst regelmäßig das Tor. Künftig wird es mehr Spiele ohne Keeper geben. (MöLLERS)

Delmenhorst. Fußball ohne Torwart? Eigentlich unvorstellbar. Bei den G- und F-Junioren ist das im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst schon Realität und könnte in naher Zukunft immer mehr zur Normalität werden. Der Jugendfußball steht vor einer Reform, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) anschiebt. Einer der großen Befürworter in der hiesigen Region ist Michael Wild, Junioren-Abteilungsleiter beim TuS Heidkrug. „Ich persönlich bin begeistert. Bei Funino haben die Kinder mehr Ballkontakte, sie laufen mehr, es fördert die Spielintelligenz, nahezu alle Spieler erzielen Tore“, zählt er die Vorteile, die es aus seiner Sicht gibt, auf. Der Jugendtrainer geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren einen ganz großen Umbruch geben wird, beispielsweise hält er Zwei-gegen-zwei Spiele in der G-Jugend für möglich und durchaus sinnvoll.

Um Funino (siehe Infokasten) geht es auch in Bayern, das jetzt vorgeprescht ist. Ende März erhielten die 2968 Vereine, die mindestens eine Jugendmannschaft haben und Mitglied im Bayrischen Fußballverband sind, Post, die sie über die Reform informierte. Diese betrifft vor allem die G- und F-Junioren. Doch was genau ist angedacht? Die Kinder dürfen ab Sommer in beiden Altersklassen drei gegen drei auf vier Mini-Tore oder zwei etwas größere Tore spielen – ohne Torwart. Die Reform sieht ebenfalls vor, im Rotationsprinzip reihum zu wechseln, um jedem Kind Spielzeit zu gewähren. Funino heißt diese Art des Spiels auf einem kleineren Feld, mit weniger Spielern und mehr Toren, die nicht bewacht werden. In Bayern wird ein Torwart erst ab dem jüngeren E-Jugend-Jahrgang, bei dem im Fünf-gegen-fünf auf Mini- oder Handballtore gespielt wird, zum Einsatz kommen, nach jedem Spiel wird zwischen den Pfosten gewechselt. Erst ab der U11 gibt es einen festen Schlussmann.

Hiesige Region als Vorreiter

„Wir haben vor ein paar Jahren mit der F-Jugend in der Not mit Funino angefangen und gleich gemerkt, dass die Jungs selbstständig Lösungen für Spielprobleme finden. Bis zum Ende der E-Jugend sind wir dann schwerpunktmäßig bei Funino geblieben“, berichtet Michael Wild. Vor vier Jahren spielten die G-Jugend-Teams noch sieben gegen sieben. „Das ist aus heutiger Sicht Wahnsinn“, meint Wild. Einige der kleinen Kinder hätten in diesem Alter keine Übersicht über so viele Spieler, stünden eher unbeteiligt auf dem Platz oder wüssten nur bedingt, wer bei welcher Mannschaft spiele. „Die Spielfreude bei drei gegen drei ist viel höher“, sagt er. Auf einem 20x30 Meter großen Feld stehen jedem Kind rechnerisch 100 Quadratmeter zur Verfügung. „Läuferisch schaffen die das ohne Probleme“, berichtet Wild aus Erfahrung. Zudem sei jeder Spieler eingebunden, Vereine mit größeren Kadern melden bei Funino-Spieltagen vor Ort einfach mehrere Mannschaften an.

Marco Castiglione, Fußballchef beim TV Jahn Delmenhorst, hält die neuen Spielformen für gute Alternativen. „Funino ist kein klassischer Fußball mehr, aber eine gute Abwechslung“, meint er. Gerade im Trainingsbetrieb sei es sinnvoll, mit vielen Ballkontakten zu arbeiten. „Man sagt, dass Kinder mit jedem tausendsten Ballkontakt besser werden. Wir wissen von der aktuellen Trainingslehre, dass es bei Kindern noch keine festen Positionen geben soll“, berichtet er. Aber Castiglione warnt auch, das Rad nicht zu überdrehen. „Die Kinder kommen ja zu uns, weil sie Fußball im Fernsehen sehen und auch richtigen Fußball spielen wollen. Mit Toren und Torwarten. Wir haben in der Region ab der F-Jugend neben den Spieletagen auch klassische Fußballspieltage auf dem Feld, ebenso in der Halle. Und das ist auch gut so. Die Mischung macht’s“, fasst er zusammen.

Auch Wild lehnt klassische Spielformen nicht ab: „Die Kinder wollen auf große Tore schießen. Das darf man nicht vernachlässigen. Aber das kann man im Training gut einbauen. Meine D-Jugend ist im Vergleich zu anderen Teams, die viel auf große Tore schießen, in dem Bereich vielleicht etwas schwächer. Aber gerade wenn man sich die aktuellen C- oder B-Jugenden anschaut, sind eher sauberes Passspiel und Spielübersicht Probleme“, sagt Wild. Ähnlich verhalte es sich mit den Torhütern. „Es mag zwar auch Siebenjährige mit Torwarttalent geben, aber auch die müssen Fußball spielen können. Der DFB hat aus meiner Sicht recht damit, dass es bis zur D-Jugend keine Spezialisierung geben sollte“, sagt er. Zudem gebe es auch beim TuS ab der E-Jugend Torwarttraining.

Kritisch steht Werner Bruns, Fußball-Jugendleiter beim VfL Stenum, dem torwartlosen Spiel in den unteren Jugenden gegenüber. „Ich ziehe es vor, dass auch in der F-Jugend mit Torwart auf richtige Tore gespielt wird. Die Jungs wollen ja auch den Torwart überlisten und Tore schießen“, meint er. Auch er hält Funino-Spielformen im Training für sinnvoll. „Aber insgesamt halte ich nichts davon, dauernd etwas Neues einzuführen und von oben vorzuschreiben. Seit Jahren soll das Rad immer wieder neu erfunden werden, dabei spielen wir in Deutschland seit Jahrzehnten guten Fußball. Bei den G-Jugendlichen kann man auf mehrere kleine Tore spielen, aber irgendwann wollen die Jungs auch Ergebnisse sehen. Auch in der F-Jugend“, sagt er.

Zur Kenntnis genommen hat man die Reform in Bayern auch beim Niedersächsischen Fußballverband. Sie führe „auf Überlegungen des Deutschen Fußball-Bundes zurück, für die Altersklassen U6 bis U11 neue Spielformen zu entwickeln“, erklärt Sprecher Dominic Rahe schriftlich auf Nachfrage. „So sollen die individuellen Fähigkeiten von Juniorinnen und Junioren noch gezielter auf spielerische Weise gefördert werden“, erläutert er den Hintergrund. Wie Rahe weiter berichtet, werde die Thematik Jugendreform den Bezirks- und Kreisjugendobleuten offiziell beim Verbandsjugendbeirat am 26. und 27. April in Barsinghausen vorgestellt. Ausdrücklich betont Rahe, dass mit den neuen Spielformen nicht einhergehe, „grundsätzlich das Toreschießen gegen einen Torhüter zu verhindern“. „Vielmehr geht es darum, dass Spieler im U6- bis U11-Bereich durch die geringere Anzahl an Spielern pro Feld mehr Ballkontakte bekommen und – etwa durch ein Spiel mit vier Toren – ein besseres Verständnis für Raumaufteilung und Spielverlagerung erfahren.“