Torben Sudau steht nach seiner Verletzungspause aller Voraussicht nach am Sonnabend gegen Fredenbeck auf der Platte. (INGO MÖLLERS)

Mit den wegweisenden Partien im Sport ist es immer so eine Sache: Immer wieder werden diese heraufbeschworen, um die Bedeutung eines Spiels klarzumachen. Dennoch ist es richtig, dass einige Partien wichtiger sind als andere. Die HSG Delmenhorst befindet sich in der Handball-Oberliga gerade in wegweisenden Wochen. Anfang November wurde klar, dass der TV Cloppenburg eine Nummer zu groß ist – allerdings derzeit für alle Teams in der Liga, immerhin steht der TVC bei 16:0 Punkten. Die HSG war daheim, personell auch arg gebeutelt, chancenlos. In der folgenden Begegnung gewannen die Delmenhorster, immer noch personell auf dem Zahnfleisch gehend, überraschend beim bis dahin ungeschlagenen TV Bissendorf-Holte.

Nach 14 spielfreien Tagen trifft die Sieben von Trainer Jörg Rademacher nun auf den VfL Fredenbeck. Dieser stieg vor rund 18 Monaten aus der 3. Liga ab und rangiert derzeit auf Position vier. Die HSG ist Siebter, allerdings trennt beide Teams nur ein Punkt: Der VfL steht bei 11:5, die HSG bei 10:6. Punktgleicher Achter ist Schwanewede, dahinter klafft dann jedoch ein Loch. Auf Rang neun steht Rotenburg mit 8:10 Punkten, dahinter folgen vier Teams mit 4:12. Kurzum: Gewinnt die HSG ihr Heimspiel, überholt sie Fredenbeck, springt ins obere Tabellendrittel und kann den Blick nach oben richten. Verliert sie, steckt sie vorerst im Mittelfeld fest. „Wenn man oben mitspielen will, muss man seine Heimspiele gewinnen. Das wollen wir – ohne Wenn und Aber. Das ist ein Vier-Punkte-Spiel“, sagt HSG-Coach Jörg Rademacher.

Wurfgewaltiger Rückraum

Die Aufgabe für die Delmestädter ist nicht gerade einfach, aber die Vorzeichen haben sich im Vergleich zu den zurückliegenden beiden Spielen verbessert. „Die angeschlagenen Spieler sind im Training etwas kürzergetreten, hinzu kamen in der ersten Woche Erkältungen. In dieser Woche sind aber alle an Bord und konnten trainieren. Torben Sudau ist wieder mit dabei und Marcian Markowski macht wieder Wurfversuche und könnte eine Alternative am Kreis sein. Bei Tim Coors müssen wir vorsichtig sein, wir werden ihn auf keinen Fall verheizen. Da entscheidet sich kurzfristig, ob er spielen kann“, kündigt Rademacher an.

Zuletzt habe es seine Mannschaft aber auch ohne Coors gut hinbekommen und wisse inzwischen, wie sie ohne ihn erfolgreich sein kann. Coors, Sudau und Markowski fehlten gegen Cloppenburg und Bissendorf, sodass die HSG beim Auswärtssieg gegen letztgenannten Gegner mit nur sieben Feldspielern auskommen musste. „Der Sieg in Bissendorf hat dem Team viel Selbstbewusstsein gegeben. Das sieht im Training richtig gut aus. Die Jungs sind gallig, die Stimmung ist richtig gut“, schwärmt Rademacher, der ansonsten nicht unbedingt zum Schwärmen neigt.

Der HSG-Coach warnt aber auch vor einem starken Gegner. „Fredenbeck hat richtig gute, erfahrene Leute. Das wird ein richtiges Brett für uns“, blickt Rademacher voraus. Der VfL hat in dieser Saison solide Ergebnisse eingefahren. Er spielte bereits gegen die Teams auf den fünf letzten Tabellenplätzen und holte hier vier Siege. Zudem setzte sich die Sieben gegen den HC Bremen durch und holte einen Punkt in Bissendorf. Gegen Cloppenburg war die Truppe wie die HSG chancenlos. „Fredenbeck hat eine sehr erfahrene erste Sieben mit richtig guten Leuten. Sie sind sehr abgezockt. Es wird sehr schwer, keine Frage“, sagt Rademacher, der ein „sehr enges“ Spiel erwartet.

Besonders im Blick hat er den wurfgewaltigen Rückraum mit Jan Torben Ehlers. Dieser steht in der Torschützenliste der Liga auf Rang drei, erzielte bislang 65 Treffer in acht Spielen. In der vergangenen Spielzeit setzte sich die HSG daheim mit 37:32 durch, Fredenbeck musste hier jedoch ohne Ehlers auskommen. Im Rückspiel, das der VfL mit 30:28 gewann, wirkte er mit und erzielte 14 Tore. Die HSG ist also gewarnt.

Den Unterschied soll auch das Publikum ausmachen. „Wir hoffen, dass die Halle voll wird und dass das Publikum voll hinter der Truppe steht. Gegen Cloppenburg war die Kulisse gut, aber da haben wir das Ergebnis nicht liefern können und waren chancenlos. Aber das Spiel ist wie das gegen Bissendorf jetzt Schall und Rauch. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, sie hat schon viele schwere Spiele gemeistert“, sagt Rademacher. Anwurf ist an diesem Sonnabend um 19.15 Uhr. Die Partie wird in der Delmenhorster Stadionhalle an der Düsternortstraße ausgetragen.