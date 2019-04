Delmenhorst. Die Reserve der HSG Delmenhorst befindet sich in der Handball-Landesliga weiter auf Talfahrt. Vor heimischer Kulisse unterlagen die Schützlinge des Trainerduos Drian Hoppe/Frederic Oetken den Handballern der HSG Verden-Aller mit 30:32 (15:17). Es war die vierte Niederlage in Serie. Die Abstiegszone ist dennoch ein gutes Stück entfernt, sodass kaum Gefahr droht. Dem Trainerduo sind seit Wochen die Hände gebunden. Durch Krankheit, Verletzungen und aus beruflichen Gründen ist die Trainingsbeteiligung niedrig. Damit passt in vielen Spielabläufen und Laufwegen wenig zusammen. „An der Einstellung liegt es nicht. Die Jungs haben 60 Minuten lang super gekämpft“, berichtete Oetken. Ohne Timo Barkemeyer, aber dafür erstmals mit dem A-Jugendlichen Marcel Cuda, der seine Sache mit vier Toren gut machte, hielten die Delmenhorster das Spiel bis zur 55. Minute nach wechselnden Führungen in Waage. Obwohl kämpferisch alles in Ordnung war, passte die Deckungsarbeit jedoch nicht richtig zusammen. Oftmals marschierten die Gäste ungehindert durch die HSG-Abwehr. In den Phasen, wo die Hoppe-Schützlinge die Führung hätten ausbauen können, ließen sie gute Chancen aus. So blieb Verden immer auf Augenhöhe.

Nach dem 15:18 kurz nach dem Wechsel glich Jonte Windels beim 18:18 wieder aus. Danach folgten das 20:20 durch Jonas Meissner, das 23:23 durch Cuda (44.) und die 25:23-Führung durch Tobias Schenk nach 46 Minuten. Nach 54 Minuten brachte Christoph Meyer-Ebrecht sein Team mit 29:28 in Front, doch in den finalen Schlussminuten netzte Tobias Albert aus Verden nach dem 29:29 dreimal hintereinander ein und führte den Gast damit zum Sieg.