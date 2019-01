Björn von Mickwitz greift mit einem Bauchstich mit dem Schwert an, seine Frau Inge findet die richtige Verteidigungsstrategie. (INGO MÖLLERS)

Hengsterholz. Inge und Björn von Mickwitz konzentrieren sich. Sie blicken nach vorne, er spricht eine Begrüßung auf Japanisch aus. Dann gibt er Anweisungen, ebenfalls in japanischer Sprache. Beide ziehen scharfe Schwerter und vollziehen parallel Bewegungen mit diesen. Sie schneiden nach vorne, stechen nach hinten. Das Ehepaar von Mickwitz zeigt eine sogenannte Kata – eine festgelegte Abfolge von Schnitten, Stichen und Schritten mit dem Schwert. In diesem Fall präsentieren sie die Abwehr gegen sechs Angreifer, die von allen Seiten attackieren.

Diese Gegner sind imaginär, als „virtuell martialisch“ beschreibt Björn von Mickwitz die Handlungen daher. Sie sollen aber möglichst realitätsnah sein. Ohne Schnörkel. Praktisch. Einfach. Die beiden Sensei gehen der Kampfkunst mit dem japanischen Langschwert (Katana) nach. Yamabushi Ryu Kenjutsu. Ihr Wissen wollen sie nun beim TSV Hengsterholz-Havekost an Interessierte weitergeben. Am 20. Januar veranstalten sie ein Einführungsseminar und bieten wöchentliche Trainings an. Hier geht es neben dem Kata-Laufen vor allem um den Kampfkreis.

Yamabushi heißt übersetzt „Bergkrieger“, der Schwerpunkt bei den von Mickwitz’ liegt auf dem Kenjutsu (Kampfkunst mit Langschwert). Das echte Schwert, das es ab einem Preis von etwa 120 Euro gibt, kommt beim Training nur bei den Katas zum Einsatz. Im Kampfkreis wird es durch eine Holzvariante ersetzt. Aus Sicherheitsgründen. Ein Schüler steht dann in der Mitte und wird nacheinander von rundum stehenden Schülern angegriffen. Zu Beginn ganz langsam, mit steigender Erfahrung schneller. „Es geht um das Erlernen der perfekten Technik“, erklärt Björn von Mickwitz. Nicht darum, tatsächlich zu kämpfen. „Bei dieser Kampfkunst gibt es keine Wettkämpfe. Keine Gewinner und Verlierer“, sagt er. Ein Gebrauch der Kampfkunst im Alltag ist nicht vorgesehen.

Imaginär lernen die Kampfkünstler, Gegner zu töten: Wie müssen sie auf welchen Angriff reagieren, ihn abwehren und einen Gegenangriff starten? Dabei ziehen sie aber nicht durch, sondern „täuschen“ an. Kontakt gibt es nicht. „Wenn bei einer Gürtelprüfung ein Kontrahent tatsächlich verletzt wird oder wenn dieser nur ein lautes „Aua“ von sich gibt, ist der Prüfling durchgefallen“, berichtet Björn von Mickwitz.

Wer also auf der Suche nach einer Kampfsportart ist, ist beim Yamabushi Ryu Kenjutsu falsch aufgehoben. Zur Selbstverteidigung als solche eignet sich das Angebot der beiden Sensei auch nicht direkt. „Aber durch das Training werden die Teilnehmer selbstbewusster und bekommen eine andere Ausstrahlung. Das schützt vor Angreifern, die sich eher hilflose Opfer aussuchen“, berichtet Björn von Mickwitz.

Gerade junge Frauen stehen anfangs im Kampfkreis defensiv, halb hinter dem Holzschwert geduckt, berichtet Inge von Mickwitz. Doch mit der Zeit würden sie immer aktiver, die Körperhaltung ändere sich. „Am Anfang schreien sie auch nicht, und Ausrufe gehören zu den Aktionen mit dem Schwert dazu“, erzählt Björn von Mickwitz aus seiner Erfahrung. Neben Schwertern benutzen die Teilnehmer mehrere sogenannte Bauernwaffen wie einen langen Stab oder eine Handsense.

Im Schwertkampf hat das Ehepaar den Schwarzen Gürtel, mit den anderen Waffen arbeitet es sich gerade hoch. Denn die von Mickwitz’ sind selbst noch nicht allzu lange dabei, erst seit rund fünf Jahren. „Wir sind da in ein Alter gekommen, in dem die eigenen Kinder nicht mehr so viel Zeit mit einem verbringen wollen“, sagt Björn von Mickwitz lachend. Viele Paare würden dann Tanzkurse besuchen, seine Frau und er entschieden sich für Schwertkampf. Kampfsporterfahren ist die Familie: Inge betrieb Karate, beide Töchter waren am Kampfsportzentrum in Harpstedt aktiv. Dort begann dann auch die gemeinsame Kenjutsu-Reise.

Björn von Mickwitz gefällt an der Sportart auch, dass es kaum Verletzungen gebe: „Nur einmal in fünf Jahren habe ich mir in den Daumen geschnitten“, berichtet der Sensei. Zudem sei sie zwar anstrengend, aber symmetrisch und gelenkschonend. Es gibt auch keine Würfe, also wird niemand hingeschmissen, was wiederum dem Rücken zugutekommt. „Es ist eine gesunde Sache“, meint der 52-Jährige.

Weitere Informationen

Einführungsseminar für Anfänger: Sonntag, 20. Januar, 10 bis 12.30 Uhr, Sportweg 2, Ganderkesee, Sporthalle TSV Hengsterholz-Havekost

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro inklusive Getränke, eine Anmeldung ist bei Björn von Mickwitz telefonisch unter 0 42 24 / 9 50 37 oder per E-Mail an bvmickwitz@t-online.de notwendig.

Training: immer mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr

Mitmachen kann jeder ab 16 Jahren, der Einstieg ist jederzeit möglich.