Chun Oberwandling hatte im Einzel und im Doppel keine Probleme, ihre Teamkameradinnen patzten allerdings reihenweise. (INGO MöLLERS)

Viel hat nicht gefehlt, und eine faustdicke Überraschung am Finaltag der Tennis-Nordliga 2 wäre perfekt gewesen: Nur knapp mit 5:4 – statt mit dem erhofften Kantersieg – setzten sich die Damen 50 des Huder Tennisvereins auf eigener Anlage gegen das punkt- und sieglose Schlusslicht TV Süd Bremen durch. Damit verpassten die Huderinnen die Vizemeisterschaft.

Es fehlte nicht mal viel und die Partie – ohne die privat verhinderte HTV-Spitzenspielerin Edeltraud Horstmann – wäre sogar verloren gegangen. Nur mit einem Kraftakt und der gewohnten Doppelstärke verhinderten die Tennis-Damen das. Alle vier Niederlagen resultierten aus Partien, die erst in die Verlängerung gingen. Das spricht nicht unbedingt für das Stehvermögen der Huderinnen. „Wir sind noch einmal davongekommen. So ist eben Tennis und das macht diesen Sport auch so interessant. Es gibt in diesen hohen Klassen keine eindeutigen Favoriten und wenn man das Spiel des Gegners nicht annimmt, können einzelne Matches völlig unnötig verloren gehen“, bilanzierte Elvira Precht.

Was die Mannschaftsführerin meinte, war, dass sowohl Gaby Ulrich als auch Barbara Moser, die beide über wesentlich bessere Leistungsklassen und auch über das bessere Schlagpotenzial als ihre Gegnerinnen verfügten, sich nicht oder nur schlecht auf deren Spielweise einstellten. Nach jeweils mehr als drei Stunden Spielzeit gingen ihre Partien im Entscheidungsdurchgang verloren. Die beiden Huderinnen fanden gegen die weich und hoch gespielten Bälle ihrer Kontrahentinnen nie wirklich ein Mittel, um ihrem Leistungsvermögen entsprechend erfolgreich zu sein. Ulrich unterlag Martina Frömming mit 4:6, 6:2, 9:11, und die Nummer vier des Heimteams musste sich mit 5:7, 6:2, 7:10 Antje Freiheit geschlagen geben.

Zwar verlor auch Meike Hautz ihr Match nach spannendem Spielverlauf, doch spielte sie im Bereich ihrer Möglichkeiten bei der knappen 6:7 (6:8), 6:3, 10:12-Niederlage gegen Jutta Rathjen. Die HTVerin hatte beim 10:9 im Match-Tiebreak sogar die Chance, die Partie für sich zu entscheiden, verpasste diese aber und hatte nur wenig später das Match verloren.

Alle anderen Einzel gewannen die Gastgeberinnen jedoch, sodass sie wenigstens ein Remis mit in die Doppel nahmen. Chun Oberwandling gewann das Spitzeneinzel mit 6:2, 6:0 gegen Anna Kröff, nachdem die Bremerin beim Stand von 2:5 in Durchgang eins erschöpft aufgegeben hatte. Genauso souverän absolvierten Anette Behnen und Monika Bolt ihre Matches beim 6:1, 6:0 gegen Bärbel Nordmann beziehungsweise beim 6:1, 6:3 gegen Susanne Hergesell. Alle drei Huderinnen blieben somit in dieser Saison ohne Niederlage und hatten damit großen Anteil am Gesamterfolg ihres Teams.

Die Doppel – eine Domäne des HTV – mussten somit einmal mehr über Sieg oder Niederlage entscheiden. Geschickte Aufstellungen brachten die Gastgeberinnen dann auch schnell in die Erfolgsspur. Oberwandling/Behnen ließen der TV-Kombination Frömming/Freiheit beim 6:0, 6:0 nicht den Hauch einer Siegchance. Ulrich/Bolte, die etwas langsam aus den Startlöchern kamen, waren beim 7:5, 6:2 gegen das Duo Nordmann/Ratjen letztlich nie in Gefahr, die Partie zu verlieren. Das Spiel von Moser/Hautz hatte somit nur noch statistischen Wert und ging knapp mit 4:6, 6:3, 9:11 in der Verlängerung gegen Kröff/Freiheit verloren.