Trainerin Susanne Schalk sicherte mit der VG den Relegationsrang. (Ingo MÖllers)

Bad Essen. Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg (25:23, 25:17, 25:12) über Schlusslicht VfL Lintorf II haben die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum ihren dritten Tabellenplatz der Oberliga 1 verteidigt und sich damit die Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga bewahrt.

Bedingt durch die beiden jüngsten Niederlagen gegen Tecklenburg und Schüttorf gingen die Schützlinge von Trainerin Susanne Schalk mit viel Wut im Bauch in die Partie gegen die bereits als Absteiger feststehende Zweitvertretung des VfL Lintorf. Sie dominierten auch zunächst den ersten Satz und gingen mit 15:9 in Führung. Dieser Vorsprung hatte bis zum 21:17 Bestand, ehe einige übermotivierte Aktionen etwas Unruhe ins Spiel brachten. „In dieser Phase machten wir einige blöde Fehler im Angriff und agierten auch sonst etwas planlos“, berichtete Coach Schalk. In der Folge lag ihr Team plötzlich mit 21:23 hinten. Ein Wechsel auf der Zuspielposition sollte noch einmal den Rhythmus beim Gegner unterbrechen, was letztlich auch gelang. Philipp Förstermann brachte sein Team mit hart und platziert geschlagenen Angaben wieder auf die Siegerstraße, den Rest besorgten seine Teamkollegen mit ein paar glücklichen Aktionen zur rechten Zeit. Der knappe 25:23-Satzgewinn sollte aber die Initialzündung für die folgenden Durchgänge sein.

Denn jetzt waren die Gäste wieder im Fluss, hatten sie doch scheinbar die richtigen Mittel gegen die Angriffe der Hausherren gefunden. Mit viel Druck in den eigenen Aufschlägen, die vor allem Förstermann erneut meisterlich zelebrierte, unterbanden sie das Lintorfer Aufbauspiel, hatten so auch leichtes Spiel beim Abblocken der gegnerischen Angriffe. Das 25:17 war mehr als deutlich und auch in dieser Höhe verdient, weil die Gäste auch keinen Ball verloren gaben.

Relegation in eigener Halle

Der finale Satz wurde dann quasi zum Selbstläufer, als Björn Schröder zum Aufschlag ging und mit neun Angaben einen uneinholbaren Vorsprung für sein Team herausholte. Lintorf gab sich jetzt auf und bot kaum noch Gegenwehr gegen die Angriffswellen der Gäste. Eine äußerst zufriedene Übungsleiterin lobte dann auch noch ihren Libero, der am variablen Spielaufbau seines Teams maßgeblichen Anteil hatte. „Florian Süßmuth hat genial gespielt“, meinte Schalk. Ihr Team bekommt jetzt die Chance zur Teilnahme an der Relegation. Weil Meister Ammerland II nicht aufsteigen darf, da die eigene Erstvertretung aus der Dritten Liga West absteigen wird, steigt Schüttorf als Vizemeister direkt auf. Daher spielen die Delmestädter als Dritter die Aufstiegsrelegation – und das sogar in eigener Halle gegen den Vizemeister der Oberliga-Staffel 2, wahrscheinlich die SG STV/MTV Salzgitter.

VG Delmenhorst-Stenum: Schröder, Sanders, Carus, Süßmuth, Bode, Wahle, Rüdiger, Müller, Thiel, Förstermann